Jim Carrey s-a căsătorit cu partenera sa, Min Ah

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Jim Carrey s-a căsătorit cu Min Ah la doar 7 luni după ce cuplul și-a făcut pentru prima dată apariția în public, la o ceremonie de premiere. Vestea căsătoriei a fost confirmată pentru publicația dedicată celebrităților People chiar de către reprezentanții actorului în vârstă de 64 de ani, care este cunoscut și iubit în întreaga lume pentru rolurile sale de comedie ajunse de-a dreptul iconice.

Așadar, este acum oficial: Jim Carrey s-a căsătorit la 7 luni după ce a fost fotografiat într-o primă apariție publică alături de Min Ah, la premiile César, în Franța, acolo unde acesta a și declarat despre partenera sa că este o „companie sublimă” în timpul unui discurs de mulțumire.

„Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu, Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele companioane, Min Ah”, a declarat actorul în aplauzele publicului. „Te iubesc, Min Ah. Și, în cele din urmă, mulțumesc celui mai amuzant om pe care l-am cunoscut vreodată: tatăl meu, Percy Joseph Carrey, care m-a învățat valorile iubirii, generozității și râsului.”

Se pare că relația dintre Jim Carrey și Min Ah are deja câțiva ani buni, deși actorul nu și-a expus partenera publicului. Publicația Just Jared, însă, a scos la iveală încă din 2022 câteva fotografii cu cei doi plecând de la un show de comedie susținut de Judd Apatow. La vremea respectivă, însă, Carrey a fost discret în privința întregii situații. În timpul turneului de promovare al filmului Sonic the Hedgehog 2, el a spus într-un interviu acordat Access Hollywood că ar putea chiar să renunțe la profesie ca să se poată bucura de „o viață liniștită”. Când jurnalistul l-a întrebat dacă realmente vorbește serios, Carrey a arătat că „sunt destul de serios”.

„Dar depinde. Dacă îngerii îmi aduc vreun fel de scenariu care e scris în cerneală de aur și care îmi arată că e ceva important de văzut pentru oameni, s-ar putea să continui pe drumul ăsta. Dar iau o pauză.”, a continuat Carrey.

Acesta a mai spus că îi place viața dincolo de lumina reflectoarelor, o viață simplă care îi permite să picteze și să petreacă timp cu familia sa. „Îmi place viața mea liniștită, iubesc să pun vopsea pe o pânză și îmi iubesc viața spirituală și simt că – și asta e ceva ce nu o să auzi de la o altă celebritate vreodată – că mi-a ajuns.”

Legăturile sentimentale ale lui Jim Carrey au fost intens mediatizate de-a lungul timpului. Acesta a fost într-o relație cu cântăreața Linda Ronstadt, în anii 80. Mai târziu, Jim Carrey s-a căsătorit cu actrița Melissa Womer, de care a divorțat în 1995 și alături de care are o fiică. După un an, Jim Carrey s-a căsătorit cu colega sa de pe platourile filmului Dumb and Dumber, Lauren Holly, dar mariajul nu a fost de durată. Printre relațiile serioase ale actorului se numără și cea cu Renee Zellweger. După, au urmat legături cu January Jones, dar și cu Jenny McCarthy. Relația cu Cathriona White a fost deosebit de dramatică, dat fiind faptul că make-up artista a murit în urma unei supradoze de medicamente în 2015. În 2019, Jim Carrey a făcut publică relația sa cu Ginger Gonzaga.

Foto: Getty Images

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