Ții foarte mult la independența ta? Cum o traduci și o aplici greșit în cuplu

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Să te descurci singură, să ai banii tăi, programul tău, prietenii tăi și libertatea de a lua propriile decizii. Nu vrei să depinzi de nimeni și, mai ales, nu vrei să ajungi în situația în care un partener să îți spună ce să faci. Sigur, toate astea pot fi semne ale unei independențe sănătoase, dar când independența nu mai înseamnă autonomie, ci devine un zid în jurul tău, perspectiva se schimbă.

Independența ca armură

Nu renunți la identitatea ta, nu o ștergi deoarece există cuplul ca unic univers al tău, îți menții prietenii, pasiunile, opiniile și timpul personal, și, în aceeași măsură, accepți că o relație presupune să-i faci loc și celuilalt, să ții cont de el, de nevoile, dorințele lui. Aceasta este varianta sănătoasă. A merge pe direcția că faci ce vrei, când vrei, nu trebuie să explici nimic, nu ai nevoie de ajutor și nici să depinzi de nimeni, ei bine, anulează tocmai colaborarea, a-ți vedea, auzi, înțelege partenerul și, evident, anulează ideea de echipă, de a ține cont și de el.

Compromisul prost înțeles

Evident, nu ar trebui să renunți la limitele tale, la valorile importante sau la lucruri care te definesc doar pentru a păstra relația. Și în același timp e necesar să integrezi că o relație presupune inevitabil negocieri, iar a negocia diferite aspecte ale cuplului (de la plecări singuri, la cum cheltuiți banii, în final, orice) nu înseamnă că ai devenit dependentă. O relație nu implică două vieți complet independente care se întâlnesc doar atunci când le convine, eventual pentru sex sau în momentele de singurătate.

Nu ceri ajutor…

… chiar dacă nu ai nicio problemă să îl oferi altora, ba chiar ești foarte prezentă, implicată, alături oricând. Îți e dificil să primești ajutor deoarece asta înseamnă că ești slabă, nu te descurci, nu ești competentă sau te temi să nu virezi către dependența aceea pe care o consideri cel mai mare rău de pe pământ. În timp, partenerul poate ajunge să simtă că nu există un loc real pentru el în viața ta, nu pentru că nu ai sentimente față de el, ci pentru că nu îi permiți să contribuie. Dacă avem extremele cu independență și dependență, o zonă de mijloc rezonabilă ar fi un soi de interdependența sănătoasă care zice pot și singură, dar aleg să construiesc împreună cu tine.

Să îți protejezi timpul personal…

… până când nu mai există timp pentru cuplu, ori raportul este inegal sau implică lipsă de respect, aceasta este o altă capcană importantă. Independența într-o relație nu înseamnă să trăiești ca și cum ai fi singură, doar că ai un partener. Nu este despre a fi împreună tot timpul, ci să existe timp pe care să îl alegeți în mod conștient unul pentru celălalt, iar el să fie în dozajul potrivit pentru ambii.

Abordarea greșită a deciziilor

Nu trebuie să ceri voie pentru fiecare lucru, căci nu sunteți în rol de copil-părinte. Dar există o diferență între a cere permisiunea și a ține cont de omul cu care îți construiești viața. O mutare, o schimbare profesională majoră, o investiție importantă, perspectiva financiară în general sau un plan care modifică radical rutina cuplului sunt lucruri despre care este firesc să discuți. Iar consultarea partenerului nu te face mai puțin independentă, ci îți recunoaște relația ca pe una armonioasă dintre doi adulți. Punctual, independența financiară nu trebuie confundată cu refuzul oricărei construcții financiare în doi. Puteți avea conturi separate și, în același timp, obiective comune. Poți avea propriile venituri și, în același timp, să discuți deschis despre cheltuieli, economii, vacanțe, locuință sau planuri de viitor.

Foto: PR

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