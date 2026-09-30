Saint Laurent SS27: aur, opulență și un posibil adio pentru Anthony Vaccarello

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Aurul nu a funcționat aici ca simplu efect de podium, ci ca fir conductor al unei colecții construite pe opulență, rigoare și referințe precise la vocabularul Saint Laurent. Vaccarello a dus aceeași idee până la capăt, schimbând proporțiile, texturile și intensitatea culorii de la un look la altul, într-un show cu o atmosferă solemnă, aproape cinematografică.

Sub trei candelabre monumentale, cu Turnul Eiffel în fundal, Vaccarello a explorat aurul în nuanțe și texturi diferite. Sahariene, trenciuri, costume, fuste creion și rochii de cocktail au apărut în organza, brocart, jacquard, dantelă guipure, bumbac metalizat și latex. Umerii puternici, cerceii supradimensionați și pantofii stiletto foarte înalți au păstrat silueta recognoscibilă a ultimilor ani, în timp ce lipsa genților a făcut styling-ul și mai radical. Finalul, complet negru, a schimbat brusc registrul, înainte ca Charlotte Gainsbourg să apară pentru un performance live.

Aurul a fost și o trimitere directă la Yves Saint Laurent, care îl descria drept „o culoare magică” și „culoarea soarelui”. Vaccarello nu a comentat însă colecția backstage. În schimb, a trimis invitaților un mesaj: „Am avut această colecție în minte de mult timp și, în sfârșit, am simțit că acesta este momentul potrivit să o aduc la lumină. Este una foarte personală pentru mine, încărcată de emoție, așa că de data aceasta aș prefera să nu spun prea multe și să vă las să-i descoperiți toate nuanțele. Cu drag, Anthony.”

De aici și întrebarea inevitabilă: pleacă Anthony Vaccarello de la Saint Laurent? Deocamdată, nu există o confirmare oficială, iar Kering îl prezintă în continuare drept directorul de creație al casei. După un deceniu la Saint Laurent, tonul personal al show-ului și toate semnalele din jurul lui au fost însă suficiente pentru ca posibilitatea unui adio să devină întrebarea serii.

Foto: Profimedia

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