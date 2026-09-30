Anca Țurcașiu și partenerul ei se mută din București. Anunțul făcut de vedetă: „Suntem foarte fericiți”

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Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin, se pregătesc pentru o schimbare importantă. După ce au decis să renunțe la viața agitată din București, cei doi au cumpărat o casă în apropierea Capitalei, pe care au început deja să o transforme după propriile preferințe.

Anca Țurcașiu și Călin se pregătesc să plece din București

Noua locuință are și o mică grădină, însă până la momentul mutării mai este ceva de lucru. Renovarea este în plină desfășurare, iar artista a împărtășit cu urmăritorii săi câteva detalii despre proiect și despre motivele care au stat la baza acestei decizii.

Dorința de a se muta într-o zonă mai liniștită nu este una recentă. Anca Țurcașiu a mărturisit că ea și partenerul ei se gândeau de ceva timp să lase în urmă aglomerația Capitalei.

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București. Din zgomot și din aglomerație”, a scris Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare.

Planul a început între timp să prindă contur. Cei doi au găsit o proprietate în apropierea Bucureștiului, iar în prezent își concentrează energia asupra renovării acesteia.

„Am cumpărat o căsuță cu o curticică în preajma orașului și suntem în mare șantier de remodelare”, a povestit Anca Țurcașiu.

Casa urmează să fie amenajată astfel încât să corespundă dorințelor celor doi, iar lucrările le ocupă acum o bună parte din timp. Pentru Anca Țurcașiu, mutarea va însemna și trecerea la un ritm diferit de viață, departe de traficul și agitația cu care s-a obișnuit în București.

Cum s-a schimbat viața lor într-un singur an

În timp ce se ocupă de noua locuință, artista și-a amintit și cum arăta viața sa în urmă cu exact un an. Anca Țurcașiu a găsit o fotografie în care apare împreună cu Călin, într-o barcă pe lacul din Cișmigiu, și a publicat imaginea pe rețelele sociale. Momentul a făcut-o să remarce cât de diferită este perioada pe care o traversează acum față de cea de anul trecut.

„Am găsit poza asta exact de acum un an, liniștiți, într-o barcă din Cișmigiu… Doamne… Anul trecut, versus anul acesta…”, a transmis artista.

Dacă atunci cei doi se relaxau în mijlocul Capitalei, acum timpul lor este ocupat în mare parte de șantier și de pregătirea casei în care urmează să locuiască. În ciuda lucrărilor și a perioadei solicitante pe care o presupune renovarea unei locuințe, Anca Țurcașiu privește cu entuziasm spre următoarea etapă. Artista spune că ea și Călin sunt încântați de alegerea făcută și speră ca lucrările să fie încheiate cât mai curând.

„Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede!”, a mai scris artista.

Anca Țurcașiu, imagini din prima vacanță de cuplu

Vedeta a împărtășit câteva dintre momentele care i-au rămas în suflet din acea călătorie, printre care și vizita la Domul din Milano.

„Prima noastră vacanță împreună. Trebuie să vezi finalul…”, a scris Anca Țurcașiu, înainte de a publica o fotografie realizată la celebra catedrală, pe care a însoțit-o de mesajul: „Sus..pe Domul din Milano…vis!”.

Pentru artistă, călătoria a avut o semnificație aparte și pentru că a coincis cu aniversarea sa. „Totul era minunat…era și ziua mea de naștere..”, și-a amintit aceasta.

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Foto: Instagram

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