Anca Țurcașiu și partenerul ei se mută din București. Anunțul făcut de vedetă: „Suntem foarte fericiți”

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin, sunt pregătiți pentru un nou capitol. Cei doi au decis să se mute din București și și-au cumpărat o casă cu grădină în apropierea Capitalei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Anca Țurcașiu
VEZI FOTO
POZA 1 / 23

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin, se pregătesc pentru o schimbare importantă. După ce au decis să renunțe la viața agitată din București, cei doi au cumpărat o casă în apropierea Capitalei, pe care au început deja să o transforme după propriile preferințe.

Anca Țurcașiu și Călin se pregătesc să plece din București

Noua locuință are și o mică grădină, însă până la momentul mutării mai este ceva de lucru. Renovarea este în plină desfășurare, iar artista a împărtășit cu urmăritorii săi câteva detalii despre proiect și despre motivele care au stat la baza acestei decizii.

Dorința de a se muta într-o zonă mai liniștită nu este una recentă. Anca Țurcașiu a mărturisit că ea și partenerul ei se gândeau de ceva timp să lase în urmă aglomerația Capitalei.

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București. Din zgomot și din aglomerație”, a scris Anca Țurcașiu pe rețelele de socializare.

Planul a început între timp să prindă contur. Cei doi au găsit o proprietate în apropierea Bucureștiului, iar în prezent își concentrează energia asupra renovării acesteia.

„Am cumpărat o căsuță cu o curticică în preajma orașului și suntem în mare șantier de remodelare”, a povestit Anca Țurcașiu.

Casa urmează să fie amenajată astfel încât să corespundă dorințelor celor doi, iar lucrările le ocupă acum o bună parte din timp. Pentru Anca Țurcașiu, mutarea va însemna și trecerea la un ritm diferit de viață, departe de traficul și agitația cu care s-a obișnuit în București.

Cum s-a schimbat viața lor într-un singur an

În timp ce se ocupă de noua locuință, artista și-a amintit și cum arăta viața sa în urmă cu exact un an. Anca Țurcașiu a găsit o fotografie în care apare împreună cu Călin, într-o barcă pe lacul din Cișmigiu, și a publicat imaginea pe rețelele sociale. Momentul a făcut-o să remarce cât de diferită este perioada pe care o traversează acum față de cea de anul trecut.

„Am găsit poza asta exact de acum un an, liniștiți, într-o barcă din Cișmigiu… Doamne… Anul trecut, versus anul acesta…”, a transmis artista.

Dacă atunci cei doi se relaxau în mijlocul Capitalei, acum timpul lor este ocupat în mare parte de șantier și de pregătirea casei în care urmează să locuiască. În ciuda lucrărilor și a perioadei solicitante pe care o presupune renovarea unei locuințe, Anca Țurcașiu privește cu entuziasm spre următoarea etapă. Artista spune că ea și Călin sunt încântați de alegerea făcută și speră ca lucrările să fie încheiate cât mai curând.

„Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede!”, a mai scris artista.

Anca Țurcașiu, imagini din prima vacanță de cuplu

Vedeta a împărtășit câteva dintre momentele care i-au rămas în suflet din acea călătorie, printre care și vizita la Domul din Milano.

Prima noastră vacanță împreună. Trebuie să vezi finalul…”, a scris Anca Țurcașiu, înainte de a publica o fotografie realizată la celebra catedrală, pe care a însoțit-o de mesajul: „Sus..pe Domul din Milano…vis!”.

Pentru artistă, călătoria a avut o semnificație aparte și pentru că a coincis cu aniversarea sa. „Totul era minunat…era și ziua mea de naștere..”, și-a amintit aceasta.

Citește și:
Kim Kardashian, internată în spital. Afecțiunea care i-a amintit de boala care a provocat moartea tatălui ei

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cum se descurcă Gabriela Prisăcariu singură cu fiul ei, cât timp Dani Oțil este plecat din țară
People
Cum se descurcă Gabriela Prisăcariu singură cu fiul ei, cât timp Dani Oțil este plecat din țară
Vedete & ținute stylish la prezentarea colecției Dior Spring/Summer 2027
People
Vedete & ținute stylish la prezentarea colecției Dior Spring/Summer 2027
Roxana Hulpe, schimbare profesională. Ce se întâmplă în cariera prezentatoarei de la PRO TV: "Mi-am dorit foarte tare..."
People
Roxana Hulpe, schimbare profesională. Ce se întâmplă în cariera prezentatoarei de la PRO TV: "Mi-am dorit foarte tare..."
Meghan Markle, criticată în mediul online după o nouă postare. Ce sfaturi a oferit Ducesa de Sussex
People
Meghan Markle, criticată în mediul online după o nouă postare. Ce sfaturi a oferit Ducesa de Sussex
Ce părere are Alina Pușcaș de introducerea uniformei școlare. Vedeta a reacționat față de proiectul de lege adoptat de Senat
People
Ce părere are Alina Pușcaș de introducerea uniformei școlare. Vedeta a reacționat față de proiectul de lege adoptat de Senat
Dove Cameron și Damiano David, nuntă spectaculoasă în Italia. Detalii despre rochia de mireasă și petrecerea fastuoasă
People
Dove Cameron și Damiano David, nuntă spectaculoasă în Italia. Detalii despre rochia de mireasă și petrecerea fastuoasă
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ce momente speciale a trăit Roxana Nemeș la aniversarea gemenilor ei. Ania și Zain au împlinit un an: "E incredibil"
Ce momente speciale a trăit Roxana Nemeș la aniversarea gemenilor ei. Ania și Zain au împlinit un an: "E incredibil"
People

Roxana Nemeș a trecut recent prin momente emoționante, pentru că și-a aniversat gemenii. Ania și Zain au împlinit un an, iar artista le-a organizat o petrecere restrânsă.

+ Mai multe
Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit după aproape 9 ani de relație. Cum au anunțat vestea
Damian Drăghici și Cristina Stroe s-au căsătorit după aproape 9 ani de relație. Cum au anunțat vestea
People

După aproape nouă ani de relație, Damian Drăghici și Cristina Stroe au făcut un pas important în povestea lor de iubire.

+ Mai multe
Video cutremurător cu Presley Gerber, realizat cu câteva ore înainte de deces. Cum apare fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber
Video cutremurător cu Presley Gerber, realizat cu câteva ore înainte de deces. Cum apare fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber
People

Ultimele momente tragice ale lui Presley Gerber într-un centru de dezintoxicare, înainte de moartea sa la vârsta de 27 de ani, au fost surprinse într-un videoclip.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC