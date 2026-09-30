Ioana Grama, decizie privind expunerea fiicei sale. De ce nu va mai posta poze cu Ayana: „Cât de multă lume se confruntă cu gândurile alea”

Ioana Grama a luat o decizie importantă în privința fiicei sale, Ayana, după ce a rămas de două ori fără contul de Instagram în doar câteva luni.

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  de  ELLE.ro
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Ioana Grama a decis să fie mult mai atentă cu imaginile pe care le publică alături de fiica sa, Ayana, după ce și-a pierdut accesul la contul de Instagram de două ori în decurs de numai câteva luni. Creatoarea de conținut susține că cel mai recent incident ar avea legătură cu anumite postări în care apărea împreună cu fetița.

Ioana Grama dezvăluie de ce nu mai postează poze cu fiica ei

Experiența a determinat-o să ia o măsură drastică. Ioana Grama a eliminat de pe profil fotografiile și postările cu Ayana publicate în ultimele șase luni și spune că, cel puțin pentru o perioadă, nu intenționează să mai distribuie imagini cu fiica sa. Creatoarea de conținut nu a explicat în detaliu ce anume ar fi provocat a doua suspendare a contului său, însă a precizat că motivul ar fi fost legat de conținutul în care apărea Ayana.

În urma situației, Ioana Grama a început să elimine fotografiile și videoclipurile recente cu fiica sa. Au rămas însă două postări realizate în cadrul unor campanii comerciale, iar creatoarea de conținut spune că așteaptă să afle dacă le poate șterge și pe acestea.

„Mi-am șters toate postările cu Ayana și nici nu am de gând să mai postez (…) Îmi dau seama cât de multă lume se confruntă cu gândurile alea și cu sentimentul ăsta de vinovăție (…) A fost un motiv legat de Ayana, nu vreau să intru în foarte multe detalii, pentru că mă ia un sentiment nasol. Ideea e că am șters toate postările cu Ayana din ultimele șase luni, mai am două campanii, aștept să văd dacă pot să le șterg (…) Mi-am șters toate postările cu Ayana și nici nu mai am de gând să mai postez în viitorul apropiat (…) Nu cred că nu o să mai postez niciodată', a spus Ioana Grama, pe Instagram.

Decizia nu înseamnă neapărat că Ayana va dispărea definitiv de pe profilul mamei sale. Ioana Grama a lăsat de înțeles că este posibil să revină asupra hotărârii la un moment dat, însă pentru viitorul apropiat preferă să își țină fiica departe de conținutul pe care îl publică.

Cum i-a schimbat experiența relația cu social media

Pierderea repetată a accesului la cont a făcut-o pe Ioana Grama să privească diferit inclusiv activitatea sa profesională din mediul online. Ioana spune că experiența i-a demonstrat cât de repede poate dispărea o platformă pe care și-a construit o mare parte din activitate și din comunitate.

În același timp, perioada în care nu și-a putut folosi contul a determinat-o să acorde mai multă atenție lucrurilor care se întâmplă în afara rețelelor sociale și să se concentreze asupra vieții de zi cu zi.

„E foarte fragil tot ce înseamnă social media, poate să dispară totul în două secunde, s-a produs o schimbare, ceva s-a întâmplat și mi-am dat seama că cel mai bine este să mă bucur de realitate, de prezent, de oameni și de viață. Chiar îmi place să postez și mi-e dor să am chef să postez”, a mai spus ea.

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foto: Arhiva ELLE

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