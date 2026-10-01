Cum fac față Theo Rose și Anghel Damian provocărilor din creșterea fiului lor, Sasha. Dezvăluirile regizorului: „Unul dintre noi cedează”

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Theo Rose și Anghel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea.

Anghel Damian, despre viața de familie alături de Theo Rose

Într-un interviu acordat recent, Anghel Damian a vorbit cu deschidere despre momentele în care el și Theo Rose au viziuni diferite când vine vorba de creșterea fiului lor, Sasha.

„Foarte rar se întâmplă să avem opinii diferite, dar avem un pact că, oricum, opiniile diferite trebuie reglate și niciodată în fața copilului, ceea ce mi se pare decent, să nu vadă un soi de conflict care ar putea să creeze confuzie, că nu știe cum ar trebui s-o ia. Dar să știi că a fost o armonie foarte, foarte bună între noi pe partea asta. În rarele momente când se întâmplă, unul dintre noi cedează. Câteodată eu, câteodată ea și nu e o regulă”, a spus Anghel Damian pentru unica.ro.

Theo Rose și Anghel Damian sunt la fel de implicați în rolul de părinți și amândoi încearcă să păstreze un echilibru în educarea fiului lor.

„Să zicem că eu am niște momente de autoritate mai directă, așa, mai… poate mai masculină, cum e și firesc, de fapt, să fie. Dar, în același timp, sunt momente în care și Teo se impune cu aceeași fermitate. Adică nu-i un dezechilibru pe partea asta. Nu încercăm să facem jocuri, pentru că mie mi se pare că e foarte important ca el să ne vadă multifațetați. Să nu se imprime „tata e ăla rău” sau „mama e aia bună” sau „mama e aia rea” și „tata e ăla bun.” Nu, ar trebui să jonglăm cu aceste momente: când unul zice ceva, când unul zice altceva.”

Theo Rose și Anghel Damian au împlinit doi de căsătorie

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în luna septembrie a anului 2024, în cadrul unei ceremonii discrete, în comuna Izvoarele, Prahova, localitatea de origine a artistei, alături de familie și prieteni apropiați. În ziua nunții, cântăreața a purtat o rochie de mireasă din dantelă, iar regizorul a optat pentru un costum elegant negru, asortat cu o cămașă albă.

Theo Rose și Anghel Damian au ales să se căsătorească în secret. Nunta lor doi a fost restrânsă, iar persoanele foarte apropiate și dragi le-au fost alături în acest moment important. Artista și regizorul au sărbătorit acum doi ani de când s-au căsătorit.

Cu această ocazie, artista a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare o imagine specială din ziua nunții, alături de un mesaj emoționant.

„Acum 2 ani era stare de alertă. Pentru nu știu ce uragan și pentru nunta noastră. La mulți ani, frumosu meu!”, a scris Theo Rose pe imaginea distribuită.

Fundalul sonor ales pentru postarea aniversară a fost chiar piesa ei, „De-or trece anii'.

La rândul său, Anghel Damian a republicat imaginea pe Insta Story și i-a transmis un mesaj partenerei sale.

„La mulți ani, viața mea!”, a fost replica regizorului.

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Foto: Instagram

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