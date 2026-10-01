Pepe, dezvăluiri despre viața cu patru copii. Cum s-a schimbat familia după venirea pe lume a micuței Jessica

Pepe traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața de familie. Tată a patru copii, artistul a povestit despre relația pe care o are cu aceștia.

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  . Actualizat 01.10.2026, 12:27,  de  ELLE.ro
1. Pepe și familia
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Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lume a Jessicăi, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmine Ody. Cântărețul este acum tatăl a patru copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi.

Pepe, despre viața cu patru copii

Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu Raluca Pastramă, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Jr. se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile de la care nu este dispus să facă rabat.

Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie.

„Evident că am învățat să fiu părinte puțin câte puțin, în fiecare zi, de când s-a născut primul copil, și învăț și astăzi lucruri noi, după patru copii. Pentru că sunt situații noi, la care nu te aștepți. Nenegociabile, din punctul meu de vedere, în momentul de față, sunt deciziile luate exclusiv de copii fără să se sfătuiască cu părinții, cu familia, atunci când e vorba despre siguranța lor, despre viitorul lor. Au tot sprijinul copiii mei, din orice punct de vedere, dar să nu ia decizia singuri. Trebuie să știu tot și trebuie ca ei să ştie, să înțeleagă că, atunci când mă roagă sau când îmi explică o situație, de cele mai multe ori răspunsul este ‘da’. Dar există și varianta de ‘nu'”, a spus el pentru revista VIVA!

Venirea Jessicăi a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Jr., care până atunci fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmine au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile care i-ar fi putut provoca gelozie.

„Când am aflat că voi fi din nou tată de fată, m-am bucurat că voi fi tată din nou. Nu a mai contat că e fetiță sau băiat. Din punctul meu de vedere, sunt împlinit. Pepe Junior a primit-o cu toată dragostea, cu toată căldura. Dar, evident, am fost extrem de atenți să nu existe vreo gelozie, care e normală la copii, la un moment dat. Am stat să cântărim cumva situația, dacă doarme cu noi în prima perioadă, dacă schimbăm camera lui și o transformăm în camera ei, cum ar reacționa el dacă ar fi așa. Și atunci, am luat cele mai bune decizii, astfel încât rezultatele se văd cu ochiul liber. Pepe o iubește, Pepe o protejează, spune că e surioara lui mai mică și nu are voie nimeni să vorbească tare când ea doarme. E foarte grijuliu. Are deja o atitudine de frate mai mare, o protejează foarte mult. (…) Se implică foarte mult (Maria și Rosa n.red.) și s-au implicat și cu Pepe, acum se implică și cu Jessica și, în momentul de față, chiar ne sunt de mare ajutor.”, a mai spus el.

Pepe, imagini rare cu familia

În luna aprilie a anului 2026, Pepe a devenit din nou tată. Soția lui, Yasmine Pascu, a născut o fetiță. Pentru Pepe, acesta este al patrulea copil. Artistul mai are două fiice, pe Rosa și pe Maria, din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă, dar și un băiețel împreună cu actuala sa soție.

Este pentru prima oară în cariera lui când Pepe a acceptat ca fotografii, filmări și momente păstrate zeci de ani în cutii, albume și casetele familiei să fie scoase la lumină și să devină o sursă puternică de inspirație pentru muzica și arta lui: de la bunicul artistului, care ar fi trecut astăzi de o sută de ani, până la Jessica, fetița lui de două luni. Bunicii, mama artistului, Mamia, așa cum îi spun copiii ei, și nea Ion (Ion Pascu, tatăl lui Pepe), apar în cadre pe care Pepe însuși nu le mai văzuse de ani buni. Apoi Pepe și frații lui, copii pe vremuri, alergând prin curte. Apoi nepoții, Babani, Giuli, Franco și Mihăiță, în adolescența lor. Iar la final, generația de acum: Maria, Rosa, Pepe Jr., Ayan și toți copiii familiei. În finalul clipului, apare cel mai tânăr membru al familiei: Jessica, fiica lui Pepe, fiind, de altfel, pentru prima oară când artistul o arată lumii.

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Foto: PR

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