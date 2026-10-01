Lili Sandu, copleșită de emoții în urma gestului făcut de fiul ei, Thomas: „Sunt cu adevărat împlinită”

Lili Sandu a avut parte de o surpriză care a emoționat-o profund și a împărtășit-o cu fanii online.

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  de  ELLE.ro
Cadoul pentru Lili Sandu
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Lili Sandu a avut parte de o surpriză neașteptată din partea fiului ei, Thomas, care a reușit să o emoționeze profund printr-un gest simplu. Vedeta a povestit pe Instagram ce a găsit dimineața pe masa din living: un bilețel scris de băiețel, alături de o bancnotă de 100 de lei.

Lili Sandu, emoționată de gestul fiului ei

„Ești cea mai bună mamă, cu drag Thomas”, i-a scris fiul ei, care a decis să adauge mesajului și 100 de lei din economiile sale.

Lili Sandu a publicat pe Instagram o fotografie cu surpriza pregătită de Thomas și a mărturisit că momentul a făcut-o să se simtă cu adevărat împlinită. Mai mult, vedeta a recunoscut că emoția provocată de gestul copilului ei a fost mai puternică decât satisfacția pe care i-au adus-o realizările profesionale de-a lungul timpului.

„Momentul în care am simțit că sunt împlinită cu adevărat! Azi-dimineață am găsit pe masa din living acest mesaj de la fiul meu și vă spun sincer că nicio realizare profesională pe care am avut-o nu m-a făcut să simt atât de multă fericire în suflet.”, a scris Lili Sandu.

Povestea din spatele bancnotei de 100 de lei a făcut însă momentul și mai special. Thomas i-a explicat mamei sale că banii provin din „plicul lui galben” și că a vrut să îi ofere pentru ca aceasta să își cumpere ceva pentru ea. Băiețelul ar fi observat că mama lui muncește mult și nu are întotdeauna timp să meargă la cumpărături.

„Cât despre bani, mi-a spus că sunt din plicul lui galben și știe că nu am timp să merg la cumpărături, că muncesc mult, dar să-mi cumpăr ceva, așa simte el…”, a continuat vedeta.

Ce i-a spus Thomas mamei sale

Lili Sandu a dezvăluit și conversația pe care a avut-o cu fiul ei după ce a descoperit surpriza. Thomas i-a explicat că gestul său a venit din dorința de a-i întoarce, în felul lui, o parte din grija pe care ea i-a oferit-o până acum.

„Mi-a spus: ‘Mami, în toți acești ani ai avut grijă de mine să fiu bine și să nu-mi lipsească nimic și am vrut să-ți fac această surpriză.’ I-am zis: ‘Mami, tot ce fac pentru tine este absolut necondiționat, doar din cea mai pură iubire. A intrat salariul pentru jobul de full-time mother!”

Și pentru că Thomas îi oferise banii cu un scop precis, Lili Sandu a decis să îi accepte. Vedeta a explicat că a considerat important să nu respingă gestul copilului său și să îi încurajeze astfel generozitatea.

„P.S. Da, am luat și banii, pentru că generozitatea se învață încă de când sunt mici, mai ales la bărbați.”

Lili Sandu, despre provocările vieții de mamă

Lili Sandu și Silviu Țolu formează un cuplu de aproape 11 ani și sunt părinții unui băiețel adorabil despre care vorbesc mereu cu multă mândrie.

Lili Sandu nu a ascuns până acum faptul că a trecut prin clipe cu adevărat grele și complicate de când a devenit mamă. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV a recunoscut recent că munca i-a fost deseori un refugiu atunci când s-a confruntat cu probleme personale.

În ceea ce privește creșterea și educarea fiului ei, vedeta mărturisește că este o mamă destul de îngăduitoare și îi oferă spațiu fiului ei să învețe din greșeli.

„Am și momente în care sunt foarte relaxată și spun „lasă copilul să descopere”, dar am și momente în care îmi pornește instant radarul de mamă.
Încerc să nu cresc un copil speriat de greșeli. Prefer să învețe, să încerce, să cadă și să se ridice. Dar, în același timp, vreau să știe că există limite și consecințe.
Încerc să fiu mai degrabă „polițistul bun”, dar cred că orice mamă are și momentele ei de „acum chiar trebuie să mă asculți!”. Important pentru mine este să existe limite, dar și foarte multă iubire, dialog și libertatea lui de a fi el, a povestit ea pentru Cancan.ro.

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Foto: Instagram

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