Courrèges SS27: Drew Henry deschide un nou capitol pentru casa pariziană

Pentru debutul său la Courrèges, Drew Henry renunță la perfecțiunea geometrică dusă la extrem și aduce culoare, spontaneitate și o doză bine calculată de imperfecțiune.

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  de  Georgescu Daria
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Courrèges a fost mult timp asociat cu linii precise, suprafețe curate și acel futurism imediat recognoscibil. Drew Henry începe însă primul său capitol punând sub semnul întrebării tocmai această ordine. Numit director artistic în primăvara lui 2026, după plecarea lui Nicolas Di Felice, designer-ul sud-african a ajuns la Paris după experiențe la Burberry, JW Anderson, Phoebe Philo și Celine și a avut foarte puțin timp la dispoziție pentru a pregăti primul show.

Rezultatul este mai relaxat, mai colorat și mai puțin preocupat de perfecțiune. Marginile rămân intenționat nefinisate, curelele atârnă sau sunt prinse lejer, rochiile se suprapun neașteptat, iar pantalonii largi apar în combinații cromatice care schimbă complet atmosfera. Pastelurile prăfuite sunt întrerupte de verde lime, Kelly green, portocaliu și galben, în timp ce tricotajele, jachetele și piesele cu volume mai generoase dau siluetelor o libertate nouă.

Henry nu ignoră arhiva, dar alege să intre în ea prin uși mai puțin evidente. Reapar celebrele botine Space Age din colecția Moon Girl din 1964, dar și o pălărie futuristă roșie descoperită într-o cutie, păstrată timp de decenii. Designer-ul este atras tocmai de caracterul ei ușor straniu și imperfect, iar această atitudine se regăsește în întreaga colecție. Florile tridimensionale, pălăriile excentrice și detaliile jucăușe contrastează cu liniile mai clare asociate în ultimii ani cu Courrèges.

Există însă suficiente repere familiare pentru ca legătura cu trecutul să rămână vizibilă: rochia în A, pantalonii cu deschidere la gleznă, tricotajele strânse pe corp, vinyl-ul și geometria anilor 60. Doar că Henry le tratează cu mai multă libertate, întoarce chiar rochia în A și o propune într-o variantă unisex.

SS27 nu încearcă să ofere încă un răspuns definitiv despre cum va arăta Courrèges sub Drew Henry. Este mai degrabă o primă declarație de intenție: mai multă culoare, mai mult instinct și mai puțină nevoie ca totul să fie perfect aliniat. Iar tocmai schimbarea aceasta face debutul atât de interesant.

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Foto: Profimedia, Getty

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