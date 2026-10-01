Corina Caragea, surprinsă de prețurile din vacanța în Canada. Cât a plătit pentru o singură noapte de cazare

Corina Caragea a plătit o sumă exorbitantă pentru o singură noapte de cazare în Banff, una dintre cele mai spectaculoase destinații din Canada.

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  de  ELLE.ro
Corina Caragea
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Vacanța de o lună a Corinei Caragea a dus-o într-unul dintre cele mai cunoscute locuri din Canada. Prezentatoarea de la Pro TV a petrecut câteva zile în Banff, un mic oraș din provincia Alberta, aflat în mijlocul parcului național care îi poartă numele. Experiența a impresionat-o, însă a venit și cu un cost pe măsură.

Corina Caragea, despre experiența din Banff

Banff este una dintre opririle făcute de Corina Caragea în timpul călătoriei sale prin Canada, iar prezentatoarea a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe imagini și impresii din această zonă. Dincolo de peisajele montane, cel mai mult i-a atras atenția relația dintre comunitatea locală și mediul înconjurător. Fiind amplasat în interiorul unui parc național, orașul funcționează după reguli menite să protejeze natura, iar dezvoltarea sa este atent controlată.

Prezentatoarea a povestit că animalele sălbatice pot fi întâlnite inclusiv în apropierea zonelor locuite. Căprioarele și exemplarele de elk ajung uneori în oraș, în timp ce în parcul din jur trăiesc urși grizzly și urși negri.

„Dacă toamna ar avea un loc preferat pe Pământ, cred că ar fi Banff. Banff este o carte poștală vie! Am ales să locuiesc câteva zile chiar aici, în acest orășel construit în interiorul unui parc național. Practic, oamenii sunt musafirii naturii, nu invers. Elk și căprioarele apar întâmplător prin oraș, grizzly și urșii negri trăiesc în parcul care îl înconjoară, iar până și străzile poartă numele animalelor locului. Ce tare, nu? Mi-a plăcut să văd că aici natura chiar are prioritate: orașul nu se poate extinde oricum, ci trebuie să se adapteze în jurul ei. Nici măcar să te muți aici nu este tocmai pentru oricine. Regulile sunt clare. Nu deranjăm natura”, a povestit Corina Caragea pe rețelele de socializare.

Felul în care autoritățile încearcă să păstreze echilibrul dintre activitatea umană și natură a fost unul dintre aspectele pe care vedeta le-a apreciat cel mai mult în timpul șederii sale.

Cât a plătit pentru o noapte de cazare

Dacă peisajele au cucerit-o imediat, prețurile din Banff au fost o altă surpriză a călătoriei. Corina Caragea a dezvăluit că o noapte de cazare ajunge, în medie, la aproximativ 400 de euro, iar ea a scos din buzunar chiar mai mult. Cu toate acestea, prezentatoarea consideră că exclusivitatea și costurile ridicate pot avea și un rol în limitarea presiunii pe care numărul mare de vizitatori o pune asupra unei asemenea destinații.

„Poate tocmai de aceea Banff a rămas atât de special. Și atât de scump. O noapte de cazare ajunge, în medie, 400€. Eu am dat și mai mult. Dar poate că tocmai acesta este prețul pentru a păstra un loc atât de căutat fără să-i pierzi esența. Nu doar munții spectaculoși sau peisajele de carte poștală mi-au rămas în memorie, ci și sentimentul că aici omul și-a făcut loc în natură fără să încerce să o cucerească”, a mai mărturisit prezentatoarea TV.

Corina Caragea, noi imagini din Canada

Vedeta a ales să descopere zona cu mașina, iar experiența i-a oferit ocazia să ajungă în mijlocul unor peisaje pe care le-a comparat cu imaginile de pe postere. Una dintre primele opriri prezentate pe rețelele sociale a fost Moraine Lake, celebrul lac glaciar aflat în Parcul Național Banff.

„Canada îmi pare un șir nesfârșit de postere care au prins viață. Munți uriași, dramatici, care te fac să te simți foarte mic. Lacuri în culori ireale. Postez azi doar unul dintre ele – Moraine. Mai urmează. Am închiriat o mașină cât o sufragerie și am condus pe șosele care dispar printre păduri și peisaje care te fac să simți că ești într-un film. Pe margine mi-a apărut la un moment dat un indicator: fără semnal la telefon în următorii 230 de kilometri… Căprioare, elani, urși, marmote, veverițe, oi sălbatice – eu sunt aici musafirul lor. Iar toamna cred că este anotimpul perfect pentru Canada. Verdele pădurilor începe să se amestece cu galben și auriu, vremea e perfectă, iar primele urme de zăpadă pe vârfuri fac munții și mai spectaculoși. În Banff m-am cazat. Un orășel de basm căruia am tot încercat să-i găsesc un defect. N-am reușit. Ba da – e cam scump. Moraine Lake, Lake Louise, Icefields Parkway, Canmore… de fiecare dată când credeam că am văzut cel mai frumos loc, apărea următorul. Nu mă lasă Instagram să postez 1838383 de poze deodată, că altfel…”

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Foto: Instagram

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