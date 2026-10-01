Channing Tatum, în centrul unei controverse pe Instagram. Fanii cred că acesta comentează anonim despre fostele sale partenere. Cum a răspuns actorul

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Channing Tatum se află în centrul unor speculații apărute în mediul online, după ce mai mulți utilizatori au descoperit un cont de Instagram care lasă comentarii la postări despre fostele partenere ale actorului. Detaliul care le-a atras atenția este că profilul respectiv, cu numele Nonya Bidness, are un singur urmăritor: Channing Tatum.

Potrivit Daily Mail, contul a comentat recent la o postare despre Zoë Kravitz, fosta logodnică a actorului, și actualul ei logodnic, Harry Styles. Imaginile îi surprindeau pe cei doi în ipostaze afectuoase, iar reacția lăsată de Nonya Bidness a fost: „Am venit doar pentru ură.”

Nu a fost însă singurul comentariu care a stârnit curiozitatea utilizatorilor. Într-o altă intervenție, persoana din spatele contului anonim a părut să facă referire atât la Kravitz, cât și la Jenna Dewan, fosta soție a lui Channing Tatum, cu care actorul a fost împreună între 2009 și 2019.

„Fosta lui soție a încercat să profite de banii lui, Zoë știa că este un spirit prea liber ca să se așeze la casa ei, iar aceasta este o femeie adultă. Lăsați-l pe omul ăsta să-și trăiască viața în pace”, a scris utilizatorul anonim.

Zoë Kravitz are 37 de ani, în timp ce Harry Styles are 32 de ani. După ce un alt utilizator a sugerat că reacțiile ar fi fost diferite dacă o femeie ar fi avut o relație cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr, Nonya Bidness a răspuns: „Nu mă cunoști. Nu ai nicio idee ce aș spune. Dar îți dau un indiciu: sunt amândoi adulți, lăsați-i să-și trăiască viața. Eu nu sunt ‘toată lumea’.”

Un alt comentariu descoperit de fani a readus în discuție declarațiile făcute de Channing Tatum despre Zoë Kravitz în perioada în care cei doi formau un cuplu. Într-un interviu acordat Entertainment Tonight în iulie 2022, actorul vorbea despre Kravitz și despre felul în care aceasta lucra la debutul său regizoral, „Blink Twice”.

„Își dă seama imediat de multe dintre lucrurile oamenilor și, pentru ea, cine sunt ei cu adevărat este foarte simplu”, spunea Tatum la momentul respectiv. „Este unul dintre cei mai hotărâți oameni pe care i-am întâlnit vreodată în viața mea.”

Actorul se referea atunci la claritatea și concentrarea de care Kravitz dădea dovadă ca regizoare. Tatum a jucat în Blink Twice în perioada relației lor, care a durat trei ani și s-a încheiat în octombrie 2024.

Pornind tocmai de la acele declarații, Nonya Bidness a scris într-un comentariu: „Când îi văd pe aceștia doi, mă gândesc la faptul că fostul ei logodnic a spus despre ea că este una dintre cele mai hotărâte persoane pe care le cunoaște. Mă întreb cât de mult se referea la context atunci când a spus asta…”

Întrebat de un alt utilizator ce a vrut să spună, contul a explicat: „Pentru mine, să fii atât de hotărât înseamnă să fii calculat. El vorbea despre ea în contextul realizării unui film, dar cred că se referea și la felul ei de a fi, în general.”

„Acum este văzută constant cu Harry, în comparație cu fostul ei, despre care am auzit cu mult înainte să fie văzuți împreună. Iar când erau văzuți împreună, se întâmpla mult mai rar”, a continuat utilizatorul.

Actorul a negat însă public aceste acuzații, ținând să precizeze că are multe lucruri mai importante de făcut în timpul lui liber.

Noi detalii despre nunta lui Zoë Kravitz și Harry Styles

În paralel cu speculațiile apărute în mediul online, relația dintre Zoë Kravitz și Harry Styles pare să intre într-o nouă etapă. Logodna celor doi a devenit publică în aprilie, după o relație de opt luni, când actrița a fost fotografiată purtând un inel impresionant cu diamant.

Potrivit informațiilor apărute recent, cei doi ar lua în calcul o ceremonie restrânsă, urmată de o „petrecere mare”. O sursă a oferit pentru People câteva detalii despre ceea ce și-ar dori cei doi de la eveniment.

„Zoë și Harry vor să aibă muzică live – este o parte importantă a nunții pentru ei”, a declarat sursa. „În afară de asta, ceea ce contează cu adevărat pentru ei este să-i aibă alături pe cei dragi și să petreacă împreună cu persoanele apropiate. Nu sunt foarte pretențioși când vine vorba despre detaliile nunții. Îi interesează mai mult să creeze o experiență frumoasă și distractivă pentru oamenii la care țin.”

Anterior, au apărut informații potrivit cărora cei doi ar lua în considerare „o nuntă restrânsă, doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați, în Marea Britanie, în perioada Crăciunului”. O a doua ceremonie, organizată la New York, s-ar afla, de asemenea, printre variante.

O sursă a explicat de ce New York-ul ar putea avea un loc important în planurile actriței: „Știu sigur că Zoë și-ar dori să facă ceva la New York din cauza tatălui ei, Lenny, așa că, dacă va fi ceva, probabil vor fi două nunți. Tatăl ei locuiește în continuare în centrul Manhattanului. Ar putea fi la Fouquet’s Hotel. Dacă va organiza două nunți, una ar fi la Londra, iar cealaltă la New York.”

O altă sursă a vorbit anterior despre planurile pe care Kravitz le-ar avea pentru eveniment. „Zoë se gândește deja la nuntă. Își dorește ceva unic și a început să discute idei pentru ținute, tematică și design.”

„Oscilează între o ceremonie foarte intimă – posibil chiar să fugă împreună pentru a se căsători – și o petrecere mai mare, cu toți cei dragi alături, deși este posibil ca în cele din urmă să câștige varianta unei nunți mai mari”, a mai spus sursa.

Pentru The Sun, aceeași sursă a oferit și alte detalii despre ideile luate în calcul de Kravitz: „Vorbește despre asta tot timpul – locuri superbe precum Paris sau Riviera Franceză, multe flori, ținute spectaculoase și o petrecere care să dureze toată ziua și toată noaptea, înconjurată de iubire.”

Foto: Getty, Instagram

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