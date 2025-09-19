Monica Bellucci și Tim Burton s-au despărțit după doi ani relație. Anunțul oficial făcut de actriță și regizor

Monica Bellucci și Tim Burton și-au confirmat despărțirea prin intermediul unui comunicat oficial.

Minica Bellucci și Tim Burton s-au despărțit

Vestea a fost anunțată vineri, 19 septembrie, printr-un comunicat comun transmis agenției AFP. După doi ani de relație, actrița italiană Monica Bellucci și regizorul Tim Burton au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste.

„Cu mult respect și afecțiune reciprocă, Monica Bellucci și Tim Burton au decis să se despartă”, au declarat reprezentanții celor două celebrități.

Cum s-au cunoscut cele două celebrități

Monica Bellucci și Tim Burton se cunosc de multă vreme, având în vedere că ambii lucrează în industria filmului. S-au întâlnit pentru prima dată acum mai mulți ani, la Festivalul de la Cannes, însă presa speculează că au început să fie apropiați după ce au participat la Lumière Film Festival, la Lyon, în octombrie 2022. Monica Bellucci a fost invitata de onoare a festivalului, iar în această calitate i-a înmânat regizorului premiul Lumière pentru întreaga activitate.

Burton este cunoscut datorită unor pelicule iconice precum Corpse Bride, The Nightmare Before Christmas, Beetlejuice, Alice in Wonderland, iar cel mai recent proiect al său care s-a bucurat de un imens succes a fost serialul Wednesday, un spin-off după celebrele aventuri ale familiei Addams. Primul sezon al serialului a fost filmat în România, având în distribuție, printre alții, pe Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie, dar și actori români precum George Burcea, Victor Dorobanțu și Cezar Grumăzescu.

Nimeni nu ar fi crezut la momentul acordării premiului că Monica Bellucci și Tim Burton formează un cuplu, deși regizorul a declarat pe scenă, în stilul său caracteristic: „În întreaga mea viață, nu am simțit niciodată la fel de multă dragoste cum am simțit astă seară. Bine ați venit la cea mai tare înmormântare pe care am avut-o.”

Monica Bellucci a confirmat relația abia în urmă cu doi ani, într-un interviu pentru Elle France.

„Ce pot să spun… mă bucur că l-am cunoscut ca bărbat, în primul rând. Este una dintre acele întâlniri care se întâmplă rar în viață… Îl cunosc ca om, îl iubesc, iar acum îl voi cunoaște ca regizor; începe o altă aventură”, a mărturisit Bellucci.

Actrița nu s-a sfiit să își dezvăluie sentimentele pentru Burton, mărturisind că îl iubește și că îl respectă extrem de mult.

„Îl iubesc pe Tim. Și am un mare respect pentru Tim Burton. Iubesc această lume de vis în care monștrii sunt amabili, ca și cum am putea transforma aspectele noastre întunecate în ceva luminos, iertător. Filmele lui Tim Burton vorbesc mult despre asta”, a mai spus Monica Belucci.

Monica Bellucci nu a mai avut în mod oficial un partener de la despărțirea de artistul Nicolas Lefebvre, cu peste trei ani în urmă. Ea a fost căsătorită cu actorul Vincent Cassel, din 1997 până în 2013, și are două fiice din această relație. La rândul său, Tim Burton a fost într-o relație de 13 ani cu actrița Helena Bonham Carter, împreună cu care are doi copii: Billy și Nell.

