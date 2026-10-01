Stella McCartney SS27: oceanul, între inspirație și mesaj

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Pentru SS27, Stella McCartney pornește de la ocean, fără să transforme însă colecția într-un exercițiu literal. Show-ul s-a deschis cu vocea lui David Attenborough, din documentarul Ocean, iar tema s-a strecurat apoi firesc în haine: forme inspirate de valuri, culori marine, texturi care amintesc de corali și delfini imprimați pe tricouri și denim.

Tailoring-ul rămâne una dintre piesele forte ale colecției. Sacourile oversized sunt strânse în talie cu șnururi, pantalonii au inserții transparente, iar peplum-urile apar în forme moi, rotunjite. Lor li se adaugă jachete tehnice, leggings, denim și sneakerși cu aer ’90s, într-un mix relaxat de sport și elegant. Pentru seară, Stella McCartney schimbă ritmul cu rochii fluide, drapaje și siluete sculpturale în nuanțe de verde marin, coral, roz pal și ciocolatiu.

Mesajul ecologic rămâne puternic, fără a pune însă hainele în plan secund. „Este foarte important să vrei să porți hainele. Pentru mine, acesta este aspectul principal”, a spus McCartney în backstage. Colecția demonstrează exact asta: sustenabilitatea și dorința nu sunt tratate ca două direcții opuse, ci ca părți ale aceleiași idei de modă.

Materialele fac parte din aceeași poveste. Colecția include denim din bumbac reciclat, bumbac și mătase organică, pigment negru obținut din alge și Brewed Protein, alternativa la lână dezvoltată prin fermentație de compania japoneză Spiber. Cu o săptămână înainte de show, McCartney a co-fondat și The Climate Pledge Fashion Coalition, care reunește peste 60 de companii și își propune să ajute astfel de materiale să fie produse la scară mai largă.

SS27 arată din nou foarte clar formula Stella McCartney: haine cool și ușor de purtat, dar construite în jurul unei idei care merge dincolo de podium.

Foto: Profimedia, Getty

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