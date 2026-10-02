Catrinel Menghia, confesiuni emoționante de ziua ei de naștere: „Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o trăiesc”

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Catrinel Menghia are o carieră internațională solidă, atât în actorie, cât și în modeling. În privința vieții de familie, a preferat întotdeauna să fie ceva mai rezervată. Însă, cu diverse ocazii, împărtășește imagini adorabile cu familia ei. Din 2012, Catrinel Menghia formează un cuplu alături de producătorul Massimiliano Di Lodovico. Au împreună doi copii, pe Caroline și Léon.

Catrinel Menghia și-a sărbătorit ziua de naștere

Catrinel Menghia a împlinit 41 de ani pe data de 1 octombrie. În ziua aniversării, actrița și-a împărtășit gândurile cu urmăritorii ei. Într-o postare emoționantă de pe Instagram, vedeta a vorbit despre familia ei și despre cât de recunoscătoare se simte pentru viața pe care o are. Catrinel Menghia a avut parte de mai multe surprize pe parcursul zilei ei de naștere, pe care și-a petrecut-o în compania celor mai dragi oameni.

„Astăzi a fost una dintre acele zile care îți amintesc cât de prețioasă este viața. Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o trăiesc, pentru familia mea și, mai ales, pentru copiii mei, care sunt în centrul a tot ceea ce fac. Mă simt incredibil de norocoasă să fiu înconjurată de o familie care mă iubește. Ziua a început la birou, unde minunații mei colegi m-au făcut să mă simt atât de specială. Apoi, am luat prânzul cu una dintre cele mai dragi prietene și am primit, pe parcursul zilei, atât de multe mesaje frumoase. Unele m-au emoționat în mod deosebit – mesaje de la oameni cu care poate nu vorbesc des, dar care, cumva, își amintesc mereu de mine. Asta înseamnă mai mult decât își imaginează ei probabil. Iar apoi, cea mai frumoasă parte a zilei: sărbătorirea alături de copiii mei și de nepoții mei. Am organizat propria noastră versiune de „MasterChef”, iar fiecare dintre ei a pregătit și a decorat un tort pentru mine, în stilul său unic. Imperfecte, colorate, pline de iubire… probabil cele mai frumoase torturi pe care le-am primit vreodată. Cred că adevărata fericire înseamnă exact asta: să ai oameni minunați în jurul tău, să iubești și să fii iubit și să nu uiți că fiecare moment pe care îl împărtășim este prețios. Le mulțumesc tuturor celor care m-au făcut să mă simt iubită astăzi, într-un fel sau altul. Am inima plină. Și, astăzi, nu mi-aș putea dori nimic mai mult.”

Catrinel Menghia, o carieră fabuloasă

La vârsta de 16 ani, Catrinel Menghia, care s-a născut în Iași, și-a început cariera în modă. De la vârsta de 18 ani, locuiește în Italia, unde profesează atât ca model, cât și ca actriță. Protagonistă a filmului La Città Ideale (2012), de Luigi Lo Cascio, Catrinel Menghia a primit în 2013 Explosive Talent Award la Giffoni Film Festival. În 2015, a jucat în regia lui Brando De Sica în scurtmetrajul Lerrore, iar un an mai târziu a primit premiul Kineo la Veneția ca revelație a cinema-ului italian. A jucat în serialul CSI, a fost protagonista lungmetrajului La Gomera (2019), pe care regizorul Corneliu Porumboiu l-a filmat în România și Spania. Din distribuția filmului La Gomera au mai făcut parte Rodica Lazăr, Vlad Ivanov, István Téglás, Sabin Tambrea și George Piștereanu.

În luna octombrie a anului 2022, Catrinel Menghia a primit un premiu la Rome Film Fest pentru regia debutului în scurtmetraj. Ea a fost recompensată cu premiul special Rai Cinema pentru regia scurtmetrajului „Ossa / Bones”, realizat împreună cu Daniele Testi și prezentat în premieră mondială în secțiunea paralelă „Alice nella città a Festa del Cinema di Roma” (Rome Film Fest).

În 2025, în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, Catrinel Menghia a fost răsplătită pentru debutul ei în regie. Filmul Girasoli, pentru care a semnat și scenariul alături de Francesca Nozzolillo și Heidrun Schleef, i-a adus premiul Starlight International Cinema Award pentru regie / Best Debut Film. Pe Instagram, Catrinel Menghia a vorbit despre cât este de mândră de reușita ei.

„Girasoli” continuă să înflorească – și cu el inima mea. După ce am primit premiul Nastri dargento pentru cel mai bun debut regizoral și filmul a fost selectat oficial pentru votul Premi David di Donatello, sunt profund onorată să primesc premiul Starlight International Cinema Award – Best Debut Film de la Festivalul de la Cannes. Acest vis devenit realitate este dedicat echipei mele incredibile – actori, tehnicieni și fiecărui suflet care a crezut în această poveste și mi-a fost alături. Mulțumim tuturor celor din întreaga lume care l-au întâmpinat pe „Girasoli” cu inimile deschise. Dragostea voastră ne duce înainte”, a transmis Catrinel Menghia pe Instagram.

Filmul Girasoli regizat de Catrinel Menghia îl are drept coproducător pe Cristian Mungiu, unul dintre cei mai apreciați regizori români. Pelicula le surprinde pe tinerele Lucia și Anna, ambele prizoniere, fiecare în felul ei, în spitalul psihiatric S. Therese of Lisieux, în anii ’60. Psihiatra Marie Damico încearcă să o salveze pe Lucia de practicile cumplite din spital.

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Foto: Instagram

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