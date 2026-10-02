Catrinel Menghia, confesiuni emoționante de ziua ei de naștere: „Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o trăiesc”

Catrinel Menghia și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Actrița a făcut mai multe declarații emoționante cu ocazia aniversării, punctând cât de norocoasă se simte cu toate realizările din prezent.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Catrinel Menghia și fiul ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Catrinel Menghia are o carieră internațională solidă, atât în actorie, cât și în modeling. În privința vieții de familie, a preferat întotdeauna să fie ceva mai rezervată. Însă, cu diverse ocazii, împărtășește imagini adorabile cu familia ei. Din 2012, Catrinel Menghia formează un cuplu alături de producătorul Massimiliano Di Lodovico. Au împreună doi copii, pe Caroline și Léon.

Catrinel Menghia și-a sărbătorit ziua de naștere

Catrinel Menghia a împlinit 41 de ani pe data de 1 octombrie. În ziua aniversării, actrița și-a împărtășit gândurile cu urmăritorii ei. Într-o postare emoționantă de pe Instagram, vedeta a vorbit despre familia ei și despre cât de recunoscătoare se simte pentru viața pe care o are. Catrinel Menghia a avut parte de mai multe surprize pe parcursul zilei ei de naștere, pe care și-a petrecut-o în compania celor mai dragi oameni. 

„Astăzi a fost una dintre acele zile care îți amintesc cât de prețioasă este viața. Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o trăiesc, pentru familia mea și, mai ales, pentru copiii mei, care sunt în centrul a tot ceea ce fac. Mă simt incredibil de norocoasă să fiu înconjurată de o familie care mă iubește. Ziua a început la birou, unde minunații mei colegi m-au făcut să mă simt atât de specială. Apoi, am luat prânzul cu una dintre cele mai dragi prietene și am primit, pe parcursul zilei, atât de multe mesaje frumoase. Unele m-au emoționat în mod deosebit – mesaje de la oameni cu care poate nu vorbesc des, dar care, cumva, își amintesc mereu de mine. Asta înseamnă mai mult decât își imaginează ei probabil. Iar apoi, cea mai frumoasă parte a zilei: sărbătorirea alături de copiii mei și de nepoții mei. Am organizat propria noastră versiune de „MasterChef”, iar fiecare dintre ei a pregătit și a decorat un tort pentru mine, în stilul său unic. Imperfecte, colorate, pline de iubire… probabil cele mai frumoase torturi pe care le-am primit vreodată. Cred că adevărata fericire înseamnă exact asta: să ai oameni minunați în jurul tău, să iubești și să fii iubit și să nu uiți că fiecare moment pe care îl împărtășim este prețios. Le mulțumesc tuturor celor care m-au făcut să mă simt iubită astăzi, într-un fel sau altul. Am inima plină. Și, astăzi, nu mi-aș putea dori nimic mai mult.”

Catrinel Menghia, o carieră fabuloasă

La vârsta de 16 ani, Catrinel Menghia, care s-a născut în Iași, și-a început cariera în modă. De la vârsta de 18 ani, locuiește în Italia, unde profesează atât ca model, cât și ca actriță. Protagonistă a filmului La Città Ideale (2012), de Luigi Lo Cascio, Catrinel Menghia a primit în 2013 Explosive Talent Award la Giffoni Film Festival. În 2015, a jucat în regia lui Brando De Sica în scurtmetrajul Lerrore, iar un an mai târziu a primit premiul Kineo la Veneția ca revelație a cinema-ului italian. A jucat în serialul CSI, a fost protagonista lungmetrajului La Gomera (2019), pe care regizorul Corneliu Porumboiu l-a filmat în România și Spania. Din distribuția filmului La Gomera au mai făcut parte Rodica Lazăr, Vlad Ivanov, István Téglás, Sabin Tambrea și George Piștereanu.

În luna octombrie a anului 2022, Catrinel Menghia a primit un premiu la Rome Film Fest pentru regia debutului în scurtmetraj. Ea a fost recompensată cu premiul special Rai Cinema pentru regia scurtmetrajului „Ossa / Bones”, realizat împreună cu Daniele Testi și prezentat în premieră mondială în secțiunea paralelă „Alice nella città a Festa del Cinema di Roma” (Rome Film Fest).

În 2025, în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, Catrinel Menghia a fost răsplătită pentru debutul ei în regie. Filmul Girasoli, pentru care a semnat și scenariul alături de Francesca Nozzolillo și Heidrun Schleef, i-a adus premiul Starlight International Cinema Award pentru regie / Best Debut Film. Pe Instagram, Catrinel Menghia a vorbit despre cât este de mândră de reușita ei. 

„Girasoli” continuă să înflorească – și cu el inima mea. După ce am primit premiul Nastri dargento pentru cel mai bun debut regizoral și filmul a fost selectat oficial pentru votul Premi David di Donatello, sunt profund onorată să primesc premiul Starlight International Cinema Award – Best Debut Film de la Festivalul de la Cannes. Acest vis devenit realitate este dedicat echipei mele incredibile – actori, tehnicieni și fiecărui suflet care a crezut în această poveste și mi-a fost alături. Mulțumim tuturor celor din întreaga lume care l-au întâmpinat pe „Girasoli” cu inimile deschise. Dragostea voastră ne duce înainte”, a transmis Catrinel Menghia pe Instagram.

Filmul Girasoli regizat de Catrinel Menghia îl are drept coproducător pe Cristian Mungiu, unul dintre cei mai apreciați regizori români. Pelicula le surprinde pe tinerele Lucia și Anna, ambele prizoniere, fiecare în felul ei, în spitalul psihiatric S. Therese of Lisieux, în anii ’60. Psihiatra Marie Damico încearcă să o salveze pe Lucia de practicile cumplite din spital.

Citește și:
Jim Carrey s-a căsătorit cu partenera sa, Min Ah

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Olivier Martinez cere custodia exclusivă a fiului său și al lui Halle Berry. Acuzațiile grave aduse actriței
People
Olivier Martinez cere custodia exclusivă a fiului său și al lui Halle Berry. Acuzațiile grave aduse actriței
Gina Pistol, despre viața de părinte alături de Smiley. Cum se descurcă cei doi cu Josephine: "Ne-a adus și mai multă veselie"
People
Gina Pistol, despre viața de părinte alături de Smiley. Cum se descurcă cei doi cu Josephine: "Ne-a adus și mai multă veselie"
Alina Pușcău a anunțat că s-a vindecat de cancer: "Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp!"
People
Alina Pușcău a anunțat că s-a vindecat de cancer: "Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp!"
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică pe covorul roșu. Gesturile cu care au atras atenția
People
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică pe covorul roșu. Gesturile cu care au atras atenția
Cum se menține în formă Monica Bellucci la 62 de ani: "Nu sunt obsedată"
People
Cum se menține în formă Monica Bellucci la 62 de ani: "Nu sunt obsedată"
Corina Caragea, surprinsă de prețurile din vacanța în Canada. Cât a plătit pentru o singură noapte de cazare
People
Corina Caragea, surprinsă de prețurile din vacanța în Canada. Cât a plătit pentru o singură noapte de cazare
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Channing Tatum, în centrul unei controverse pe Instagram. Fanii cred că acesta comentează anonim despre fostele sale partenere. Cum a răspuns actorul
Channing Tatum, în centrul unei controverse pe Instagram. Fanii cred că acesta comentează anonim despre fostele sale partenere. Cum a răspuns actorul
People

Viața personală a lui Channing Tatum a ajuns din nou în atenția publicului, de această dată în urma unor comentarii apărute pe Instagram despre fostele sale relații.

+ Mai multe
Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu cei doi copii. Cum se înțelege acum cu Alexia și Aris: "Suntem niște adulți care..."
Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu cei doi copii. Cum se înțelege acum cu Alexia și Aris: "Suntem niște adulți care..."
People

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a mărturisit că există unele momente în care ea cere sfatul celor doi copii ai ei.

+ Mai multe
Ce a făcut-o pe Sandra Mutu să accepte oferta de a intra în televiziune: "A cântărit semnificativ"
Ce a făcut-o pe Sandra Mutu să accepte oferta de a intra în televiziune: "A cântărit semnificativ"
People

Sandra Mutu a decis să iasă din zona de confort și să accepte o nouă provocare profesională, de această dată în televiziune.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC