Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică pe covorul roșu. Gesturile cu care au atras atenția

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Brad Pitt și iubita sa, Ines de Ramon, au atras toate privirile la Festivalul de Film de la San Sebastian. Cei doi au participat împreună la sesiunea foto dedicată noului film al actorului, Heart of the Beast, și nu și-au ascuns gesturile de afecțiune în fața fotografilor.

Actorul în vârstă de 62 de ani a ținut-o de mână pe Ines, în vârstă de 33 de ani, în timp ce au pozat împreună. Brad Pitt a purtat un costum negru elegant și și-a aranjat părul dat pe spate, într-un stil inspirat de Hollywood-ul clasic. Ines de Ramon a ales pentru această apariție o rochie verde din dantelă, cu bretele subțiri, care i-a pus în evidență silueta. Cei doi, care formează un cuplu de la sfârșitul anului 2022, au fost de nedespărțit pe parcursul serii.

Brad Pitt își promovează noul film, „Heart of the Beast”

În Heart of the Beast, Brad Pitt îl interpretează pe James Belmont, un fost ofițer al Forțelor Speciale. Acesta călătorește alături de Odin, câinele său retras din serviciul militar, când avionul lor se prăbușește într-o zonă izolată din Alaska. Cei doi supraviețuiesc accidentului, însă sunt nevoiți să înfrunte condițiile extreme din sălbăticie în timp ce așteaptă să fie salvați. Brad Pitt a fost întâmpinat de numeroși fani la sosirea sa la festival. Apariția actorului vine și într-o perioadă în care viața sa personală continuă să atragă atenția.

O sursă apropiată vedetei a făcut recent o serie de afirmații despre perioada dificilă traversată de acesta în timpul și după căsnicia cu Angelina Jolie.

„Nu a avut niciodată o problemă cu alcoolul, a avut o problemă cu Angelina. A muncit mult cu el însuși, iar acum, în sfârșit, se află într-un moment foarte bun al vieții sale”, a susținut sursa.

Brad Pitt și Angelina Jolie s-au despărțit în septembrie 2016, după doi ani de căsnicie.

Relația lui Brad Pitt cu o parte dintre cei șase copii pe care îi are împreună cu Angelina Jolie continuă să atragă atenția, mai ales după ce mai mulți dintre aceștia au ales să renunțe la numele „Pitt' sau au început demersurile legale în acest sens.

Vivienne a făcut un nou pas pentru a renunța oficial la numele de familie al tatălui său. Potrivit documentelor Tribunalului Superior al comitatului Los Angeles obținute de PEOPLE, tânăra intenționează să își schimbe numele legal din „Vivienne Marcheline Jolie-Pitt” în „Vivienne Marcheline Jolie”.

Pentru a respecta procedura prevăzută de legislația din California, Vivienne a publicat un anunț în Los Angeles Daily Journal prin care și-a făcut publică intenția. Anunțul a apărut pe 24 și 31 iulie, precum și pe 7 și 14 august. Cererea nu a fost încă aprobată, iar următoarea etapă este o audiere în instanță programată pentru 2 noiembrie. Vivienne depusese solicitarea inițială pe 21 iulie și a precizat în documentele oficiale că motivul pentru care dorește să renunțe la numele Pitt este unul „personal”.

Mai mulți dintre copiii fostului cuplu au făcut demersuri similare. Zahara, în vârstă de 21 de ani, și Maddox, în vârstă de 25 de ani, au publicat la rândul lor anunțuri prin care și-au exprimat intenția de a elimina numele Pitt. Zahara folosise deja public numele Jolie la ceremonia de absolvire a Spelman College, în mai 2026. Deși în program apărea drept „Zahara Marley Jolie-Pitt”, atunci când a urcat pe scenă a fost prezentată drept „Zahara Marley Jolie”.

Shiloh a mers chiar mai departe și și-a schimbat legal numele. În august 2024, s-a confirmat că fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, care se născuse Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, devenise oficial Shiloh Jolie. Cererea fusese depusă chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

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Foto: Getty Images

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