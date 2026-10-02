De la Izabel Goulart la Caroline Daur: cele mai cool apariții de street style de la Milan Fashion Week SS27

La Milano, cele mai interesante apariții nu au urmat o singură estetică. În schimb, au mizat pe contraste bine controlate: feminin și masculin, preppy și senzual, clasic și neașteptat.

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  de  Georgescu Daria
Alex Riviere
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Street style-ul de la Milan Fashion Week SS27 confirmă o idee pe care merită să o păstrăm: o ținută devine mai interesantă atunci când ceva pare ușor „în afara locului.” Alex Rivière combină un cardigan roșu, aproape cuminte, cu o fustă neagră lucioasă și pantofi cu toc, în timp ce Caroline Daur duce cămașa și cravata într-o zonă mult mai senzuală, prin transparențe și accente de roșu.

Aceeași logică apare și în celelalte look-uri. Coco Schiffer pune împreună texturi matlasate și accesorii metalice, iar Gabrielle Caunesil face denimul să pară mai puțin clasic printr-un look total într-o nuanță închisă combinat cu o geantă animal print. La Izabel Goulart, costumul capătă sex-appeal prin croială și finisaj, în timp ce Kiwi Lee Han combină un top alb sculptural cu un tricotaj verde-oliv și accesorii Prada, într-un joc de texturi care face layering-ul să pară foarte actual.

În alte apariții, ideea se joacă mai subtil. Yoyo Cao temperează tailoring-ul prin proporții relaxate și accesorii cu personalitate, Emili Sindlev tratează piesele preppy cu mai multă libertate, iar Tina Kunakey demonstrează cât de bine poate funcționa o siluetă foarte simplă atunci când este dusă într-o direcție precisă prin accesorii și o cromatiă neașteptată. Rezultatul nu este eclectic de dragul efectului, ci foarte bine editat.

Poate acesta este, de fapt, punctul comun al celor mai reușite ținute de la MFW: fiecare pornește de la ceva recognoscibil și îl mută puțin din zona lui obișnuită. Femininul devine mai sharp, tailoring-ul mai relaxat, iar piesele clasice primesc o doză de ironie sau senzualitate.

Cea mai bună lecție de styling? Nu ai nevoie de o garderobă complet nouă. Ai nevoie de o contradicție bine aleasă: o textură, o proporție sau un accesoriu care schimbă direcția întregii ținute.

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Foto: Andrei Apostu

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