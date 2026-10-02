12 filme de neratat în luna octombrie 2026 în cinematografe

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție. Poți alege între comedii, filme de animație, de acțiune, chiar și o pelicule de groază.

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  de  Madalina Frasineanu
Verity
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Iată ce filme poți vedea în luna octombrie 2026 în cinematografe.

Verity

Lowen Ashleigh este angajată de Jeremy Crawford pentru a scrie în numele soției sale, Verity, autoare de bestselleruri, care nu-și mai poate termina romanele după ce a suferit un accident. În timp ce locuiește la familia Crawford pentru a lucra, Lowen descoperă adevăruri tulburătoare despre Verity. Un thriller palpitant, cu Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett în rolurile principale.

Premiera: 2 octombrie 2026

Clayface

Prima incursiune a DC Studios în acest gen, „Clayface” este un thriller horror regizat de James Watkins, cu Tom Rhys Harries în rolul principal, interpretând celebrul antagonist din Gotham City. „Clayface” urmărește degradarea înspăimântătoare a unui bărbat, de la o vedetă în ascensiune la Hollywood la un monstru dominat de dorința de răzbunare, într-o poveste care explorează pierderea identității și a umanității, iubirea corozivă și latura întunecată a ambiției științifice. Descoperă și alte filme horror pe care merită să le vezi și dacă nu apreciezi acest gen cinematografic.

Premiera: 23 octombrie 2026

Sense and Sensibility

Surorile Elinor și Marianne Dashwood trebuie să părăsească moșia lor din Sussex și să se mute la o rudă îndepărtată, confruntându-se cu probleme amoroase, dar și financiare. O nouă ecranizare emoționantă a celebrului roman cu același nume. Daisy Edgar-Jones, Caitriona Balfe, Fiona Shaw, George MacKay, Esme Creed-Miles interpretează rolurile principale. Vezi și alte drame de epocă foarte bune, pe care nu trebuie să le ratezi.

Premiera: 23 octombrie 2026

Digger

Cel mai puternic om din lume pornește într-o misiune frenetică pentru a demonstra că este salvatorul omenirii înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul. Tom Cruise interpretează rolul principal, alături de Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons. În distribuție mai apar Robert John Burke, Emma DArcy, Burn Gorman și Sophie Wilde.

Premiera: 2 octombrie 2026

Little Syria

Un documentar coming-of-age despre un frate, sora lui și iubitul ei, prinși între o Sirie din care au fugit pentru a-și salva viața și o Europă care uneori pare să-i îmbrățișeze, iar alteori pare să îi împingă înapoi de unde au venit. Nu rata și aceste documentare fascinante despre viețile celebrităților.

Premiera: 2 octombrie 2026

Gentle Monster

După ce se mută împreună cu familia la țară, o pianistă celebră (Léa Seydoux) descoperă un adevăr devastator care o obligă să se confrunte cu complexitatea iubirii, a încrederii și a trădării. Distribuția acestei drame este completată de Catherine Deneuve, Jella Haase, Laurence Rupp, Sylvester Groth.

Premiera: 2 octombrie 2026

Other Mommy

Jessica Chastain, Sean Kaufman, Dichen Lachman, Karen Allen fac parte din distribuția acestui film horror. Protagonista este Bela, o fetiță de 8 ani ai cărei părinți au probleme în căsnicie. Ea se confruntă cu o entitate sinistră care iese din dulapul ei. Prezența, pe care o numește „cealaltă mămică”, devine treptat tot mai amenințătoare pentru ea și familia ei.

Premiera: 9 octombrie 2026

Street Fighter

Ryu și Ken se reunesc când Chun-Li îi recrutează pentru World Warrior Tournament. În timp ce au de gestionat o conspirație extrem de periculoasă, ei trebuie să se confrunte atât între ei, cât și cu trecutul lor – sau să accepte anihilarea. Un film de acțiune mult așteptat de fani, cu Jason Momoa, David Dastmalchian, Noah Centineo, Olivier Richters, Cody Runnels în distribuție.

Premiera: 16 octombrie 2026

Rolling Loud

Un tată ia o decizie greșită ca părinte când își duce fiul mic la un festival de hip-hop sălbatic, ceea ce duce la haos pe măsură ce se descurcă prin mulțime, agenții de securitate și dinamica familiei, alături de niște însoțitori excentrici. O comedie de neratat cu Christine Ko, Marcus Lewis, Owen Wilson, Travis Scott, Jolene Blalock în distribuție.

Premiera: 23 octombrie 2026

Wildwood

Atunci când fratele său mai mic este răpit, Prue McKneel pornește într-o aventură spectaculoasă plină de provocări pentru a-l găsi. Aceasta descoperă o pădure interzisă în care se ascund creaturi fermecate, aliați adorabili și inamici redutabili. Soarta acestui tărâm ascuns depinde acum de Prue. Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkwafina își împrumută vocile personajelor din această animație.

Premiera: 30 octombrie 2026

Queen at Sea

Pe măsură ce demența îi erodează unei femei capacitatea de a-și exprima viața interioară, soțul și fiica ei se străduiesc să acționeze în interesul ei, căutând echilibrul între iubire și granițele fragile dintre îngrijire, protecție și autonomie. Juliette Binoche, Anna Calder-Marshall, Tom Courtenay, Florence Hunt fac parte din distribuția acestei drame impresionante.

Premiera: 30 octombrie 2026

Whalefall

Filmul spune povestea unui tânăr scafandru care, în timp ce căuta rămășițele tatălui său, este înghițit de o balenă de 60 de tone. Bărbatul are la dispoziție doar o oră pentru a ieși din stomacul animalului înainte de a rămâne fără oxigen. Josh Brolin, Elisabeth Shue, Austin Abrams, Jane Levy, Emily Rudd fac parte din distribuție.

Premiera: 16 octombrie 2026

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Foto: PR

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