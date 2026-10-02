Alina Pușcău a anunțat că s-a vindecat de cancer: „Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp!”

Alina Pușcău a anunțat că s-a vindecat de cancer. Vedeta a primit rezultatele celor mai recente investigații și a dezvăluit că medicii nu ar mai fi identificat niciuna dintre cele 11 tumori cu care fusese diagnosticată.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alina Pușcău
VEZI FOTO
POZA 1 / 22

Alina Pușcău a împărtășit cu urmăritorii săi o veste pe care o aștepta de luni întregi. Fotomodelul a anunțat pe Instagram că, în urma celui mai recent PET scan, medicii nu ar mai fi identificat niciuna dintre cele 11 tumori cu care fusese diagnosticată. Rezultatele au venit pe 1 octombrie, după o perioadă în care vedeta a urmat tratament pentru cancer în California. La începutul săptămânii, Alina Pușcău făcuse investigația care urma să arate modul în care organismul său a răspuns la tratament.

Alina Pușcău, emoționată după primirea rezultatelor

Potrivit declarațiilor sale, cele 11 tumori pe care le avea în zona sânului și a axilei nu ar mai fi fost vizibile la investigație. Medicii ar fi observat însă un punct la nivelul sânului, despre care Alina Pușcău spune că nu a putut fi identificat deocamdată. Vedeta a vorbit cu emoție despre rezultatele primite și a pus evoluția sa favorabilă și pe seama credinței și a rugăciunilor din ultimele luni.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, a declarat Alina Pușcău.

Alina Pușcău spune că a avut 11 tumori

În ultimele luni, fotomodelul a vorbit public despre diagnosticul primit și despre tratamentul pe care l-a urmat. Potrivit declarațiilor sale, medicii identificaseră mai multe tumori în zona sânului și a axilei, iar boala ajunsese inclusiv la nivel osos. După primirea celor mai recente rezultate, Alina Pușcău a mărturisit că vestea a lăsat-o în stare de șoc, mai ales în contextul situației medicale cu care spune că se confrunta în urmă cu numai câteva săptămâni.

„Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred… sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a declarat Alina Pușcău.

După ce a primit diagnosticul de cancer, Alina Pușcău a ales să urmeze tratamentul la o clinică din Statele Unite ale Americii, unde se află sub supravegherea unei echipe de specialiști. Potrivit informațiilor făcute publice, costurile tratamentului ar depăși 500.000 de dolari.

Vedeta în vârstă de 43 de ani a vorbit în numeroase dăți despre problemele cu care se confruntă după ședințele de tratament, ea păstrând legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare.

Citește și:
Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA. Cum o răsfață pe logodnica lui: „Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Lavinia Pîrva, detalii neștiute despre provocările rolului de mamă. Ce a dezvăluit artista despre fiul ei, Alexandru: "Și eu mă tem. Și eu mă compar"
People
Lavinia Pîrva, detalii neștiute despre provocările rolului de mamă. Ce a dezvăluit artista despre fiul ei, Alexandru: "Și eu mă tem. Și eu mă compar"
Olivier Martinez cere custodia exclusivă a fiului său și al lui Halle Berry. Acuzațiile grave aduse actriței
People
Olivier Martinez cere custodia exclusivă a fiului său și al lui Halle Berry. Acuzațiile grave aduse actriței
Gina Pistol, despre viața de părinte alături de Smiley. Cum se descurcă cei doi cu Josephine: "Ne-a adus și mai multă veselie"
People
Gina Pistol, despre viața de părinte alături de Smiley. Cum se descurcă cei doi cu Josephine: "Ne-a adus și mai multă veselie"
Catrinel Menghia, confesiuni emoționante de ziua ei de naștere: "Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o trăiesc"
People
Catrinel Menghia, confesiuni emoționante de ziua ei de naștere: "Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o trăiesc"
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică pe covorul roșu. Gesturile cu care au atras atenția
People
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică pe covorul roșu. Gesturile cu care au atras atenția
Cum se menține în formă Monica Bellucci la 62 de ani: "Nu sunt obsedată"
People
Cum se menține în formă Monica Bellucci la 62 de ani: "Nu sunt obsedată"
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Corina Caragea, surprinsă de prețurile din vacanța în Canada. Cât a plătit pentru o singură noapte de cazare
Corina Caragea, surprinsă de prețurile din vacanța în Canada. Cât a plătit pentru o singură noapte de cazare
People

Corina Caragea a plătit o sumă exorbitantă pentru o singură noapte de cazare în Banff, una dintre cele mai spectaculoase destinații din Canada.

+ Mai multe
Channing Tatum, în centrul unei controverse pe Instagram. Fanii cred că acesta comentează anonim despre fostele sale partenere. Cum a răspuns actorul
Channing Tatum, în centrul unei controverse pe Instagram. Fanii cred că acesta comentează anonim despre fostele sale partenere. Cum a răspuns actorul
People

Viața personală a lui Channing Tatum a ajuns din nou în atenția publicului, de această dată în urma unor comentarii apărute pe Instagram despre fostele sale relații.

+ Mai multe
Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu cei doi copii. Cum se înțelege acum cu Alexia și Aris: "Suntem niște adulți care..."
Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu cei doi copii. Cum se înțelege acum cu Alexia și Aris: "Suntem niște adulți care..."
People

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a mărturisit că există unele momente în care ea cere sfatul celor doi copii ai ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC