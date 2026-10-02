Alina Pușcău a anunțat că s-a vindecat de cancer: „Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp!”

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Alina Pușcău a împărtășit cu urmăritorii săi o veste pe care o aștepta de luni întregi. Fotomodelul a anunțat pe Instagram că, în urma celui mai recent PET scan, medicii nu ar mai fi identificat niciuna dintre cele 11 tumori cu care fusese diagnosticată. Rezultatele au venit pe 1 octombrie, după o perioadă în care vedeta a urmat tratament pentru cancer în California. La începutul săptămânii, Alina Pușcău făcuse investigația care urma să arate modul în care organismul său a răspuns la tratament.

Alina Pușcău, emoționată după primirea rezultatelor

Potrivit declarațiilor sale, cele 11 tumori pe care le avea în zona sânului și a axilei nu ar mai fi fost vizibile la investigație. Medicii ar fi observat însă un punct la nivelul sânului, despre care Alina Pușcău spune că nu a putut fi identificat deocamdată. Vedeta a vorbit cu emoție despre rezultatele primite și a pus evoluția sa favorabilă și pe seama credinței și a rugăciunilor din ultimele luni.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, a declarat Alina Pușcău.

Alina Pușcău spune că a avut 11 tumori

În ultimele luni, fotomodelul a vorbit public despre diagnosticul primit și despre tratamentul pe care l-a urmat. Potrivit declarațiilor sale, medicii identificaseră mai multe tumori în zona sânului și a axilei, iar boala ajunsese inclusiv la nivel osos. După primirea celor mai recente rezultate, Alina Pușcău a mărturisit că vestea a lăsat-o în stare de șoc, mai ales în contextul situației medicale cu care spune că se confrunta în urmă cu numai câteva săptămâni.

„Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred… sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a declarat Alina Pușcău.

După ce a primit diagnosticul de cancer, Alina Pușcău a ales să urmeze tratamentul la o clinică din Statele Unite ale Americii, unde se află sub supravegherea unei echipe de specialiști. Potrivit informațiilor făcute publice, costurile tratamentului ar depăși 500.000 de dolari.

Vedeta în vârstă de 43 de ani a vorbit în numeroase dăți despre problemele cu care se confruntă după ședințele de tratament, ea păstrând legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare.

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Foto: Instagram

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