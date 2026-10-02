Gina Pistol, despre viața de părinte alături de Smiley. Cum se descurcă cei doi cu Josephine: „Ne-a adus și mai multă veselie”

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Gina Pistol a vorbit recent despre viața de familie și noul capitol început de fiica ei, Josephine.

Gina Pistol, declarații despre viața de familie

Josephine, fiica lui Smiley & Gina Pistol, este în clasa zero la o școală privată. Prezentatoarea TV a vorbit recent despre această nouă etapă din viața fetiței sale.

„Josephine a crescut, a început primul an la o școală privată. Este minunată, ne înțelegem foarte bine cu ea. Noi realizăm că nu mai este un bebeluș, s-a transformat în fetiță mare și mai ne apucă nostalgia. Ne mai uităm așa peste filmulețele cu ea când era mai mică. La școală o ducem în funcție de program. Dacă eu am de dimineață treabă o duce soțul meu, la prânz o iau eu și viceversa. Are un program scurt și chiar e mișto și drumul făcut până la școală și înapoi. Josephine e adorabilă! Cântă, dansează. E un copil foarte vesel. Ne-a adus și mai multă veselie și viață în casă. Ea ne ține în formă, ea este secretul nostru!”, a spus Gina Pistol pentru Click!

Smiley, dezvăluiri despre fiica sa și a Ginei Pistol

Josephine, fiica în vârstă de cinci ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el.

„E foarte expresivă ea și se exprimă foarte bine prin dans, ceea ce pe mine mă șochează. Eu nu sunt vreun mare dansator, dar ea cred că ar putea să devină”, a spus Smiley pentru viva.ro.

În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Smiley consideră că accesul copiilor la social media, dar și expunerea lor pe aceste platforme, ar trebui amânate cât mai mult. Pentru artist, decizia este legată în primul rând de protejarea vieții private și a sănătății mintale a fiicei sale.

„Eu nu cred că este sănătos să expunem copiii pe rețelele socializare, la fel cum cred că, cu cât amâni mai mult întâlnirea asta cu rețelele de socializare, cu atât e mai bine pentru sănătatea mintală a copilului. Și atunci nu văd de ce aș expune-o pe internet”, a explicat artistul.

De ce Smiley și Gina Pistol nu arată chipul fetiței lor, Josephine

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre motivele pentru care ea și soțul ei au decis să nu arate publicului chipul fetiței lor.

„Nu merg acum cu cearceaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să deal-uiască singură”, a explicat Gina Pistol pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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