Până acum ai fost prea blândă și în noua relație vrei să schimbi asta? Cum greșești

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Relația anterioară te-a învățat ceva important despre limite. Ai constatat că ai acceptat prea multe, ai explicat prea mult, ai făcut compromisuri care te-au costat și ai rămas în situații în care, privind acum în urmă, ți-ai fi dorit să spui mai devreme nu. Iar în această nouă relație, ți-ai făcut promisiunea să nu mai fii atât de blândă. Nu mai treci cu vederea, nu mai tolerezi, nu mai aștepți la nesfârșit, nu mai accepți explicații inutile. Sigur, intenția este sănătoasă. Dar în încercarea de a nu repeta vechile greșeli, ajungi să construiești o versiune a ta care reacționează la orice lucru ca și cum ar fi un semnal de alarmă. Și nu mai faci diferența între a avea limite mai ferme și a deveni mai puțin disponibilă emoțional.

Confunzi limitele cu duritatea

În relația anterioară ai fost persoana care ierta repede, înțelegea mereu, mai acorda o șansă și găsea explicații pentru comportamentul celuilalt, iar acum vrei clar o schimbare. Dar atenție la maniera în care îl pedepsești pe noul partener pentru greșelile fostului. Dacă întârzie o dată, nu înseamnă neapărat că este neserios. Dacă are nevoie de timp pentru el, nu înseamnă că te respinge. Dacă are o opinie diferită, nu înseamnă că încearcă să te controleze sau te minimizează. Când începi să interpretezi fiecare situație prin filtrul experiențelor trecute, nu mai reacționezi la omul din fața ta și la ce se întâmplă acum, ci la ceea ce s-a petrecut atunci și te temi că s-ar putea repeta.

Stil radical

Dacă înainte tolerai prea mult, acum, la primul comportament care nu îți place, ești gata să ieși din relație. Dar în cuplu apar mici frustrări, diferențe de ritm, neînțelegeri și momente în care celălalt nu reacționează exact cum ai fi vrut. Limitele sănătoase te ajută să stabilești ce faci atunci când disconfortul depășește ceea ce poți accepta, iar partenerul știe concret ce nu e în regulă pentru tine. Și nu uita că nu orice lucru care te deranjează este o limită încălcată, uneori este doar o diferență între doi oameni.

Testezi în loc să comunici

Să vedem dacă mă caută. Nu îi mai scriu, să văd dacă observă. Nu îi spun că m-a deranjat, dacă ține la mine, ar trebui să își dea seama. Strategii care transformă relația într-o serie de teste. Ok, îți dorești acum să fii mai rezervată, dar a fi rezervată nu înseamnă să îl obligi pe celălalt să ghicească, să treacă examene pe care nu știe că le susține.

Confunzi fermitatea cu pedeapsa

Dacă acest comportament continuă, eu nu pot rămâne în această relație – este o limită. Dacă mai faci asta, mă retrag ca să vezi cum este fără mine – este o formă de pedeapsă. O limită vorbește despre ceea ce vei face tu pentru a te proteja, nu despre cum îl vei face pe celălalt să sufere pentru că te-a dezamăgit. O întrebare foarte importantă este: cum vreau și este sănătos să reacționez atunci când ceva nu e ok pentru mine?

Nu mai lași loc pentru reparare

Între tolerarea nelimitată și despărțirea la prima dificultate există o etapă esențială. Repararea! Poți spune când te-a rănit ceva. Poți observa dacă partenerul înțelege, dacă își asumă. Poți observa dacă face schimbările necesare. Cât de repede dai verdicte despre caracterul său? Ce spune mult despre o relație nu este doar conflictul, ci felul în care partenerii se comportă după ceartă. Maturizarea emoțională, schimbarea tiparelor nu înseamnă să inversezi punct cu punct fiecare comportament care în final nu te-a ajutat. Poți să fii generoasă fără să te sacrifici, disponibilă fără să te abandonezi, să faci compromisuri fără să renunți la tine, să ierți fără să accepți iar și iar același lucru. Nu trebuie să devii opusul femeii care ai fost, ci o versiune a ei care știe mai bine unde se termină iubirea pentru celălalt și unde începe responsabilitatea față de propria persoană.

Foto: PR

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