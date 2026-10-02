Lavinia Pîrva, detalii neștiute despre provocările rolului de mamă. Ce a dezvăluit artista despre fiul ei, Alexandru: „Și eu mă tem. Și eu mă compar”

Lavinia Pîrva a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit cu multă deschidere despre fricile pe care le are în calitate de mamă și despre ce provocări a întâmpinat în creșterea fiului ei, Alexandru.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Lavinia Pîrva, Ștefan Bănică și fiul lor
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. S-au căsătorit în secret în 2017 în Bulgaria, alături de persoanele apropiate, iar în 2019 au devenit părinți, având un băiat pe nume Alexandru.

Lavinia Pîrva, adevărul despre rolul de mamă

Într-o postare publicată pe Instagram, Lavinia Pîrva a fost mai sinceră și vulnerabilă ca niciodată și a vorbit despre rolul de mamă. Artista a împărtășit cu publicul larg experiența ei despre cum este să fii părinte, dar și despre provocările pe care le-a întâmpinat până acum cu fiul ei, Alexandru. 

„Cred că una dintre cele mai mari provocări ale unui părinte este să aibă curajul să nu facă exact ce fac ceilalți, atunci când simte, undeva în străfundul lui, că acel „ceva” nu i se potrivește copilului său.
Pentru că, de multe ori, copilul o va face.
Se va adapta. Va învăța. Va executa. Poate chiar va performa.
Dar cu ce preț?
Eu nu cred într-o copilărie în care, preponderent, copilul trebuie să facă totul cu orice preț. Să țină pasul cu orice preț. Să performeze cu orice preț. Să intre într-un șablon doar pentru că acel șablon ne liniștește pe noi, adulții.
Sigur că există lucruri care trebuie făcute chiar dacă nu-i plac. Există reguli, responsabilități, limite, frustrare. Copilul are nevoie și de ele.
Dar cred că este o diferență uriașă între a-l învăța să treacă prin disconfort și a-i construi întreaga copilărie în jurul lui.
Există mereu o distanță între ceea ce „știm” că ar trebui să facem și ceea ce simțim, uitându-ne cu adevărat la copilul nostru, că i-ar face bine.
Iar ceea ce „știm” vine, de multe ori, din niște șabloane pe care nici măcar nu le-am ales noi. Sunt șabloanele copilăriei noastre, ale părinților noștri, ale școlii în care am crescut, ale societății.
Și apoi ne uităm în jur.
Auzim părinți vorbind despre copii de șase-șapte ani care citesc cărți de sute de pagini, care fac matematică mult peste nivelul vârstei lor, care au programul plin de activități și rezultate extraordinare.
Și primul impuls este aproape inevitabil:
„Al meu de ce nu face asta?”
„Oare am greșit undeva?”
„Oare ar trebui să trag mai mult de el?”
Poate că da. Poate că acel copil citește sute de pagini pentru că asta îl fascinează. Poate că matematica este bucuria lui și atunci este minunat să fie încurajat.
Dar poate că, alteori, în spatele unei performanțe atât de timpurii stă și frica noastră, a părinților.”

Ce frici are Lavinia Pîrva în calitate de părinte

În mesajul ei, Lavinia Pîrva a atins un punct sensibil, și anume fricile pe care le-a resimțit de când este mamă. Artista a recunoscut că aceste temeri au legătură cu faptul că își dorește ca fiul ei să se dezvolte într-un mediu armonios și să devină o persoană responsabilă. 

„Frica aceea că nu va fi suficient de bun, că nu va performa, că nu va reuși mai târziu.
Și atunci începem să-l pregătim pentru viitor aproape din momentul în care începe să meargă în picioare. Să știe mai repede, să facă mai mult, să fie înainte, să nu rămână în urmă.
Începem să pregătim adultul când copilul abia începe să descopere lumea.
Nu spun că este bine sau rău. Mă întreb doar cât din ceea ce cerem unui copil atât de devreme vine din ceea ce este și își dorește el și cât vine din frica noastră pentru ceea ce va deveni.
Pentru că uneori, preocupați să nu-i ratăm viitorul, riscăm să-i grăbim copilăria.
Și poate că aici ar trebui să apară o altă întrebare:
De ce performanța copilului de lângă mine trebuie să devină imediat lipsa copilului meu?
Pentru că noi nu vrem doar să ne creștem copiii. Vrem să le asigurăm viitorul.
Începem foarte devreme să construim în mintea noastră omul care ar trebui să devină.
Să aibă o meserie bună. Să învețe bine. Să se descurce. Să aibă succes. Să fie într-un anumit fel pentru că acel „fel” ne dă nouă senzația că va fi în siguranță.
Dar dacă în copilul acela zace altceva?
Dacă are o calitate extraordinară pe care noi nu știm să o vedem sau să o valorificăm? Sau poate o vedem, dar ne este frică să avem încredere în ea.
Pentru că ne sperie drumurile pe care nu le cunoaștem.”

În continuare, Lavinia Pîrva, care este căsătorită cu Ștefan Bănică, a recunoscut că și ea a picat în capcana comparațiilor și de multe ori se întreabă dacă este o mamă suficient de bună pentru fiul ei. 

„Și atunci îl îndreptăm, cu cele mai bune intenții, spre ceea ce știm noi că este „bine.” Spre o anumită meserie, un anumit tip de succes, un anumit fel de a fi.

Mă întreb din ce în ce mai des cât din grija noastră pentru viitorul copiilor este, de fapt, propria noastră frică proiectată asupra lor.
Și spun „noastră” pentru că mă includ.
Și eu mă tem. Și eu mă compar. Și eu mă întreb dacă fac suficient, dacă fac bine, dacă nu cumva ar trebui mai mult.
Pentru că este foarte greu să ieși dintr-un tipar atunci când aproape tot ce există în jurul tău îl confirmă.
Poate că de aici ar trebui să pornim.
Nu de la „Cum fac să ajungă și copilul meu acolo?”, ci de la „Cine este copilul meu?”
Ce îi place? Ce îl face curios? Ce îi vine firesc? Ce face cu atâta bucurie încât uită de timp? Care este lucrul acela al lui pe care poate eu ar trebui să-l văd și să-l ajut să crească?
Nu cred că rolul nostru este să-i scutim de efort, reguli, disciplină sau frustrare.
Dar nici nu cred că rolul nostru este să-i pregătim pentru viață făcându-le copilăria o continuă pregătire pentru viață.
Pentru că și copilăria este viață.
Și poate că întrebarea nu este doar ce va ajunge copilul meu peste douăzeci de ani.
Ci și cum trăiește copilul meu astăzi.
Nu doar ce poate face.
Ci și ce se întâmplă cu el în timp ce o face.”

Citește și:
Roxana Hulpe, schimbare profesională. Ce se întâmplă în cariera prezentatoarei de la PRO TV: „Mi-am dorit foarte tare…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Olivier Martinez cere custodia exclusivă a fiului său și al lui Halle Berry. Acuzațiile grave aduse actriței
People
Olivier Martinez cere custodia exclusivă a fiului său și al lui Halle Berry. Acuzațiile grave aduse actriței
Gina Pistol, despre viața de părinte alături de Smiley. Cum se descurcă cei doi cu Josephine: "Ne-a adus și mai multă veselie"
People
Gina Pistol, despre viața de părinte alături de Smiley. Cum se descurcă cei doi cu Josephine: "Ne-a adus și mai multă veselie"
Alina Pușcău a anunțat că s-a vindecat de cancer: "Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp!"
People
Alina Pușcău a anunțat că s-a vindecat de cancer: "Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp!"
Catrinel Menghia, confesiuni emoționante de ziua ei de naștere: "Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o trăiesc"
People
Catrinel Menghia, confesiuni emoționante de ziua ei de naștere: "Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o trăiesc"
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică pe covorul roșu. Gesturile cu care au atras atenția
People
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție romantică pe covorul roșu. Gesturile cu care au atras atenția
Cum se menține în formă Monica Bellucci la 62 de ani: "Nu sunt obsedată"
People
Cum se menține în formă Monica Bellucci la 62 de ani: "Nu sunt obsedată"
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Corina Caragea, surprinsă de prețurile din vacanța în Canada. Cât a plătit pentru o singură noapte de cazare
Corina Caragea, surprinsă de prețurile din vacanța în Canada. Cât a plătit pentru o singură noapte de cazare
People

Corina Caragea a plătit o sumă exorbitantă pentru o singură noapte de cazare în Banff, una dintre cele mai spectaculoase destinații din Canada.

+ Mai multe
Channing Tatum, în centrul unei controverse pe Instagram. Fanii cred că acesta comentează anonim despre fostele sale partenere. Cum a răspuns actorul
Channing Tatum, în centrul unei controverse pe Instagram. Fanii cred că acesta comentează anonim despre fostele sale partenere. Cum a răspuns actorul
People

Viața personală a lui Channing Tatum a ajuns din nou în atenția publicului, de această dată în urma unor comentarii apărute pe Instagram despre fostele sale relații.

+ Mai multe
Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu cei doi copii. Cum se înțelege acum cu Alexia și Aris: "Suntem niște adulți care..."
Andreea Esca, dezvăluiri despre relația cu cei doi copii. Cum se înțelege acum cu Alexia și Aris: "Suntem niște adulți care..."
People

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a mărturisit că există unele momente în care ea cere sfatul celor doi copii ai ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC