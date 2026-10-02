Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky, vacanță romantică în Italia. Cum au fost surprinși cei doi

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Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky nu își mai ascund relația. La scurt timp după ce și-au făcut povestea de dragoste oficială pe Instagram, actrița și artistul au fost surprinși în ipostaze romantice în timpul unei vacanțe pe Lacul Como.

Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky au petrecut o zi pe apă, la bordul unei mici ambarcațiuni cu motor. Vedeta din „Dawson’s Creek” a purtat un costum de baie cu detalii strălucitoare, iar partenerul său a optat pentru un slip de baie negru.

Cei doi au fost fotografiați îmbrățișându-se și zâmbind, iar într-una dintre imagini Jason Bard Yarmosky își ține mâna pe coapsa actriței. Ulterior, Holmes a fost surprinsă sărutându-și pasional iubitul, după ce a ieșit din apă. Actrița a postat mai multe cadre din escapada romantică și pe rețelele de socializare

Apariția celor doi vine la doar câteva săptămâni după ce Holmes a făcut un pas important în ceea ce privește relația lor. În luna august, actrița a redistribuit pe contul său de Instagram mai multe imagini publicate inițial de Yarmosky, confirmând astfel public povestea lor de dragoste.

La începutul lunii septembrie, Katie Holmes a publicat și un mesaj dedicat artistului cu ocazia împlinirii vârstei de 39 de ani. Una dintre fotografii îi arăta pe cei doi împreună pe scenă, în timpul unei sesiuni de karaoke, iar actrița a inclus în postare și o imagine cu tortul aniversar al lui Yarmosky.

„La mulți ani celui mai bun dintre cei mai buni…”, a scris Katie Holmes pe Instagram.

Tot în ultima perioadă, Yarmosky a însoțit-o pe actriță la cina organizată cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a designerului Michael Kors, în East Hampton, New York, potrivit Daily Mail. Holmes a purtat pentru eveniment o rochie într-o nuanță intensă de violet, în timp ce artistul a ales o ținută complet neagră. Cei doi au pozat împreună la eveniment.

Primele informații despre o posibilă relație între Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky au apărut în luna iulie. Cei doi au fost văzuți ținându-se de mână în Hamptons, unde au participat la premiera filmului „The Invite”. Ulterior, au fost fotografiați împreună și în timpul unei întâlniri în New York.

În ciuda numeroaselor apariții împreună, Holmes și Yarmosky ar fi decis să nu grăbească lucrurile. În luna iulie, o sursă declara pentru Page Six că Suri Cruise, fiica actriței, nu îl cunoscuse încă pe noul partener al mamei sale.

„Lucrurile sunt încă destul de noi între Katie și Jason și, în mod intenționat, o iau încet”, declara sursa pentru Page Six.

Aceeași persoană susținea că cei doi nu au făcut „niciun pas important în relație până acum” și că se află „încă în etapa întâlnirilor”. Pentru moment, cei doi „văd unde îi va duce relația”.

Diferența de aproape zece ani dintre Holmes și Yarmosky nu ar reprezenta nici ea o problemă pentru actriță. Potrivit sursei citate de Page Six, faptul că artistul este mai tânăr „nu o deranjează” pe Holmes și „nu a reprezentat absolut deloc un factor în relația lor”.

Katie Holmes, discreță cu viața sa amoroasă

Katie Holmes a trecut prin experiența de a se îndrăgosti de cineva de pe platourile de filmare. Ea a format un cuplu cu Joshua Jackson, colegul ei din serialul „Dawsons Creek”. Cei doi s-au despărțit în 1999, după difuzarea primului sezon al show-ului, dar au rămas prieteni apropiați.

În 2003, Katie Holmes a început o relație cu Chris Klein. S-au logodit un an mai târziu, însă s-au despărțit în 2005. În primăvara anului 2005, actrița apărea împreună cu Tom Cruise. După opt săptămâni s-au și logodit.

Tom Cruise și Katie Holmes au ales un loc splendid pentru nunta lor de 3 milioane de dolari din 2006, și anume castelul medieval Odescalchi din Italia. Invitații au avut parte de un meniu care a ajuns la suma de 18.000 de dolari. Katie Holmes a purtat o rochie Giorgio Armani în valoare de 50.000 de dolari, iar Tom Cruise a ales un costum semnat tot Armani.

După ce a divorțat în 2012 de Tom Cruise, Katie Holmes a luat decizia de a se muta în New York împreună cu fiica lor, Suri, care în prezent este studentă la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh, Pennsylvania. În 2020, într-un interviu pentru InStyle, actrița a descris acel moment complicat din viața ei, mai ales că Suri se afla încă la o vârstă fragedă, având atunci șase ani.

„A fost intensă acea perioadă. A fost multă atenție și pe deasupra mai aveam și un copil mic”.

După divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes a preferat să fie discretă cu viața ei personală. A fost împreună timp de șase ani cu actorul Jamie Foxx. În mai 2019 s-au despărțit în discreție. După această relație, a format câteva luni un cuplu cu bucătarul-șef Emilio Vitolo Jr. Tot o relație scurtă a avut și cu muzicianul Bobby Wooten III, care s-a încheiat în 2022.

Foto: Getty Images

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