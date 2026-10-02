Oase și Maria Pitică își doresc să devină părinți. Dezvăluiri despre planurile lor de familie

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După o perioadă în care proiectele profesionale au ocupat o mare parte din timpul său, Oase spune că încearcă să ducă o viață mai liniștită și să acorde mai multă atenție lucrurilor care îi fac bine. Câștigătorul Asia Express și Power Couple a renunțat la alcool, și-a terminat casa alături de iubita lui, Maria Pitică, iar acum cei doi se pregătesc să se ocupe de grădină.

Cu ce se ocupă Oase în timpul liber

Oase continuă să fie prezent și pe micul ecran. După ce a câștigat Asia Express în 2019, alături de CRBL, și Power Couple, împreună cu Maria Pitică, acesta face parte acum din echipa emisiunii „Furnicuțele”. Show-ul este prezentat în prezent de Cătălin Măruță, iar din echipă mai fac parte Scamă, Blană și Radu Ciucă.

Dincolo de televiziune și de activitatea sa din mediul online, Oase încearcă să își schimbe ritmul de viață. Într-un interviu acordat recent, acesta a povestit că nu mai vrea să muncească permanent și că încearcă să se bucure mai mult de timpul petrecut acasă.

„Ce să fac? De toate fac, sincer! Adică îmi place foarte mult și postarea online, pe partea de influencer, mă refer. Dar în rest, în ultimul timp sunt mai așezat și încerc un pic să nu mai muncesc ca un workaholic și să mă bucur mai mult de viață. Am terminat acum cu Maria casa. Și ne apucăm de grădină, ca idee. Dar în mare parte mă concentrez foarte tare să stau un pic sănătos la cap. Îmi doresc să ies în grădină, să încep să fac… Sunt foarte cuminte de când m-am lăsat de băut, de orice, cumva nu mai fac nimic, eu sunt foarte fixat acasă, în mediul meu, și încerc să nu mai lucrez atât de mult sau să vreau întruna să fac mai mult. Stau mai liniștit! Casa este în zona de sud. Avem si un clip foarte drăguț pe internet, care a ‘bubuit’. Am zis ca renovăm un pic, cum mi-a spus mie Maria. Și au trecut patru luni și noi tot renovăm ‘un pic’, ca idee. Și da, am reușit să terminăm, dar… întotdeauna mai e ceva de făcut”, a spus Oase pentru Libertatea.

Oase și Maria Pitică își doresc să devină părinți

Unul dintre proiectele care le-a ocupat timpul în ultima perioadă a fost amenajarea locuinței lor. Deși inițial ar fi trebuit să fie vorba despre o renovare de mai mică amploare, lucrările s-au întins pe parcursul mai multor luni. Acum, după ce casa este în mare parte gata, Oase spune că următorul pas este amenajarea grădinii. Totodată, acesta încearcă să petreacă mai mult timp în propriul cămin și să găsească un echilibru între proiectele profesionale și viața personală.

Relația cu Maria Pitică a devenit cunoscută publicului și prin participarea celor doi la Power Couple, competiție pe care au reușit să o câștige în 2026. Întrebat de Libertatea dacă el și Maria se gândesc și la posibilitatea de a deveni părinți, Oase a confirmat că este o dorință pe care o au amândoi, fără să ofere însă alte detalii despre planurile lor.

„Nu știu… Noi ne dorim”, a declarat acesta pentru publicația citată.

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Foto: Instagram

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