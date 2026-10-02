Sarah Jessica Parker, apariție de poveste la New York. Actrița a recreat stilul iconic al lui Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker a recreat stilul iconic al lui Carrie Bradshaw la New York City Ballet Fall Fashion Gala 2026.

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  de  ELLE.ro
Sarah Jessica Parker, apariție de poveste la New York. Actrița a recreat stilul iconic al lui Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker a recreat aerul personajului său din „Sex and the City”, Carrie Bradshaw, purtând o împletitură uriașă în stil coadă de pește, decorată cu panglici roz, în timpul unei seri petrecute alături de soțul ei, Matthew Broderick.

Parker a avut o apariție desprinsă parcă dintr-un basm la New York City Ballet Fall Fashion Gala 2026, joi seară, unde a purtat o rochie cu mâneci lungi, semitransparentă, cu broderii florale și numeroase panglici roz. Și-a completat ținuta cu bijuterii argintii și pantofi argintii strălucitori, inspirați de poantele de balet.

Foto: Getty Images

Look-ul lui Parker a amintit de mai multe dintre ținutele emblematice cu fuste din tul purtate de Carrie Bradshaw, iar coafura a fost asemănătoare cu o împletitură decorată cu flori pe care personajul său a purtat-o într-un episod din 2022 al serialului derivat „And Just Like That”.

Foto: Getty Images

Actrița a interpretat-o pe Bradshaw în „Sex and the City” timp de șase sezoane, între 1998 și 2005, și a reluat rolul în două filme cu același nume, lansate în 2008 și 2010. Ulterior, a revenit pe micile ecrane în serialul HBO „And Just Like That”, timp de trei sezoane, între 2021 și 2025.

Parker a pozat mai întâi singură pe covorul roșu, înainte ca Broderick, în vârstă de 64 de ani, să i se alăture pentru câteva fotografii în ipostaze tandre. Starul din „Ferris Buellers Day Off” a avut o apariție elegantă într-un smoching negru clasic, cu papion. Pentru evenimentul de seară, a purtat și o butonieră cu o floare albă și ochelari.

Cei doi s-au ținut de mână și au zâmbit în fața fotografilor, înainte de a li se alătura, în interior, unor vedete precum Stevie Nicks și Andy Cohen.

Parker și Broderick s-au căsătorit pe 19 mai 1997 și au sărbătorit anul acesta 29 de ani de căsnicie. Vedeta din „Hocus Pocus” a marcat aniversarea printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, alături de fotografii înrămate cu ea și actorul, realizate de-a lungul anilor.

„19 mai 1997 – 19 mai 2026”, a scris ea în descrierea fotografiei. „29 de ani. Și continuăm. Pentru tine, dragul meu. Cu trupa ta preferată alăturându-mi-se pentru a-ți cânta o serenadă. Nouă. Veșnic tineri. Xxx, soția ta, Sarah Jessica.”

La momentul respectiv, Cohen, un bun prieten al lui Parker, a comentat în glumă: „Și spuneau că nu va dura!”

După ce s-au căsătorit, vedeta din „The Family Stone” și Broderick au devenit părinții a trei copii: James, în vârstă de 23 de ani, și gemenele Tabitha și Marion, în vârstă de 16 ani, acestea din urmă venind pe lume cu ajutorul unei mame surogat. Din când în când, familia formată din cinci membri apare împreună în public, cea mai recentă apariție având loc la petrecerea de lansare a cărții lui Marc Shaiman, „Never Mind the Happy”.

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Foto: Getty Images

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