Oase și Maria Pitică și-au cumpărat casa visurilor după ce au câștigat marele premiu la Power Couple

După ce au câștigat sezonul Power Couple România 2026, Oase și Maria Pitică bifează încă un moment important din viața lor: și-au cumpărat casa la care visau de ani buni. Cei doi au împărtășit vestea cu urmăritorii din mediul online, unde au publicat imagini cu noua locuință și au anunțat că urmează etapa renovărilor.

Cuplul, care formează o relație de peste șase ani, a vorbit deschis despre dorința de a avea un spațiu al lor. Până acum au locuit cu chirie într-un apartament, însă lucrurile s-au schimbat după experiența din show.

„Vrem să vă zicem că există niște momente pe parcursul vieții noastre pe care nu le uităm niciodată, și ăsta este unul dintre momentele alea pentru noi. După mult timp în care ne-am dorit să facem asta și după multe căutări, suntem, în sfârșit, acasă”, au transmis cei doi.

Entuziasmul lor este evident, mai ales că urmează să transforme locuința exact așa cum își doresc.

„Am reușit! Să înceapă renovările!!!”, au mai scris în descrierea fotografiilor.

Cât au câștigat după competiție

Trei cupluri s-au calificat în finala celui de-al treilea sezon al emisiunii Power Couple, fiind vorba despre Simona și Marius Urzică, Maria Pitică și Oase și Sandra Izbașa și Răzvan Bănică.

Cu toate că Oase și Maria Pitică fuseseră eliminați săptămâna trecută, o superputere le-a purtat noroc. Mai exact, este vorba despre cea obținută de Adda și Cătălin Rizea, care spunea următorul lucru: există șansa de readucere în competiție a ultimului cuplu eliminat. Astfel, Maria și Oase au reintrat în cursa pentru marele premiu.

Oase și Maria Pitică sunt cei care au demonstrat în marea finală Power Couple 2026 că formează un cuplu solid, după ce au depășit o probă cu multiple dificultăți. Cei doi au câștigat un cec cu suma de 50.289 de euro acumulată în seif. În plus, mai sunt banii obținuți în urma participării în competiția de la Antena 1. Conform surselor mondene, fiecare etapă terminată cu succes le-a adus suma de 3.000 de euro, astfel că pentru cele opt etape jucate au primit 24.000 de euro. În total, Oase și Maria Pitică au câștigat 74.289 de euro la Power Couple 2026.

„Am reușit. Noi suntem Power Couple sezonul 3. Am fost în finală cu două medalii de aur la Olimpiadă. Și noi din Pantelimon. Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat și stau uniți. Cine se aștepta la asta? A fost un drum extraordinar de frumos, o experiență pe care o să o ținem minte toată viața”, au declarat Oase și Maria după ce au câștigat Power Couple.

În cadrul unui interviu, Oase și logodnica lui, Maria Pitică, care este artistă plastică, au dezvăluit ce planuri au cu privire la banii câștigați în competiția Power Couple România.

„Probabil Maria își ia cafele și țigări. Maria urmează să pună MATTELIER pe picioare, ‘copilul ei’, un proiect foarte tare, pentru care a muncit foarte mult. Prima colecție de obiecte ceramice se numește „Cups Collection” și va fi lansată în curând. Am ales să investim în acest proiect, să îl ajutăm să crească. Pe lângă asta, plănuiam de mult să ne mutăm și, cu ocazia aceasta, o să putem să ne facem casa noastră așa cum ne doream”, a spus Oase pentru tvmania.ro.

