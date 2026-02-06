Halle Berry s-a logodit cu Van Hunt. Cum arată inelul primit de actriță de la partenerul ei

Halle Berry și partenerul ei, Van Hunt, s-au logodit.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Halle Berry s-a logodit cu Van Hunt. Cum arată inelul primit de actriță de la partenerul ei

După trei căsnicii eșuate, Halle Berry încă mai crede în iubirea care durează și a dezvăluit joi că ea și iubitul ei, muzicianul Van Hunt, câștigător al unui premiu Grammy, sunt logodiți.

Halle Berry a anunțat logodna

„Ei bine, există puțină confuzie legată de faptul că el m-a cerut de soție și eu aș fi spus nu”, a declarat actrița în vârstă de 59 de ani, laureată cu Oscar, la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

„Nu, nu este adevărat. Nu am spus nu. Doar că nu avem încă o dată stabilită.” După o pauză, Halle Berry a confirmat: „Dar, bineînțeles că am spus că mă voi mărita cu el! Mi-a pus și un inel pe deget.”

„Mic” e un cuvânt amuzant, având în vedere dimensiunea impresionantă a bijuteriei unice, care are un diamant central înconjurat de un design pătrat, montat pe o bandă groasă din aur. Vedeta filmului de acțiune Crime 101 făcea referire la un interviu acordat publicației The Cut, în care a dezvăluit că artistul neo-soul în vârstă de 55 de ani a cerut-o în căsătorie în luna iunie a anului trecut și că ea „nu spusese încă da”, dar ar face o excepție din „motive de sănătate”, având în vedere beneficiile legale oferite de statutul de soț.

Berry a fost pusă pentru prima dată în legătură cu Hunt prin intermediul fratelui acestuia, în plină pandemie de COVID-19, în aprilie 2020, însă cei doi au comunicat doar prin mesaje și la telefon până la prima lor întâlnire, patru luni mai târziu. „După al treilea divorț, oamenii au început să spună: ‘Ce e în neregulă cu ea? E nebună. Nu poate păstra un bărbat'”, și-a amintit cofondatoarea Re-spin în interviul pentru revistă.

„Practic, am încetat să mai dau interviuri timp de un deceniu, pentru că m-am săturat de aceeași poveste veche. Era mereu: ‘Săraca Halle, din nou ghinion în dragoste’. „Iar eu răspundeam mereu: ‘Cine spune că vreau să păstrez un bărbat dacă nu e bărbatul potrivit?’ Sunt în cea mai bună relație pe care am avut-o vreodată.”

Trei căsnicii nereușite

Aceasta va fi a patra oară când viitoarea mireasă va ajunge la altar, după ce a divorțat de primul ei soț, jucătorul de baseball David Justice, în 1997, după trei ani de căsnicie.

Căsnicia cu al doilea soț, cântărețul Eric Benét, s-a încheiat în 2005, după doi ani de mariaj (și după o perioadă de reabilitare a acestuia pentru dependență sexuală, potrivit relatărilor).

Miss Ohio 1986 a fost apoi căsătorită timp de doi ani cu partenerul ei din filmul Dark Tide, Olivier Martinez, perioadă în care s-a născut fiul lor, Maceo, în vârstă de 12 ani. Conform informațiilor, Halle Berry îi plătește acestuia 8.000 de dolari pe lună pensie alimentară. De asemenea, actrița a avut o relație de cinci ani cu modelul Gabriel Aubry, care s-a încheiat conflictual în 2010, cu un proces de custodie pentru fiica lor, Nahla, care va împlini în curând 18 ani.

„Mi-am dat seama că atrăgeam doar imagini-oglindă ale mele, oameni care erau răniți, oameni cu traume din copilărie nerezolvate. A trebuit să înfrunt durerea a ceea ce mi s-a întâmplat în copilărie și să-mi eliberez secretele. A trebuit să le scot din corpul meu ca să pot să mă iubesc pe deplin și să fiu prezentă pentru propriii mei copii. Am plâns multe nopți.”, a explicat actrița, fiica unui tată abuziv și alcoolic.

Între timp, viitorul ei soț este tatăl unui fiu adult, pe nume Drake, dintr-o relație anterioară.

Citește și:
Care este acum starea de sănătate a Antoniei, după ce a trecut prin mai multe operații după o intervenție estetică nereușită

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Jorge lansează o aplicație dedicată sănătății mintale. Ce presupune și la ce ajută
People
Jorge lansează o aplicație dedicată sănătății mintale. Ce presupune și la ce ajută
Andreea Marin și-a atenționat fanii, după ce imaginea ei a fost folosită ilegal pentru promovarea unor produse cosmetice
People
Andreea Marin și-a atenționat fanii, după ce imaginea ei a fost folosită ilegal pentru promovarea unor produse cosmetice
Cum a fost surprinsă Elena Vîșcu în Dubai. Coregrafa se relaxează în vacanță
People
Cum a fost surprinsă Elena Vîșcu în Dubai. Coregrafa se relaxează în vacanță
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: "Mi-a recomandat un alt doctor"
People
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: "Mi-a recomandat un alt doctor"
Vlăduța Lupău, imagini din vacanța cu familia. Artista, soțul ei și cei doi copii au ales o destinație exotică: "A fost cea mai bună decizie"
People
Vlăduța Lupău, imagini din vacanța cu familia. Artista, soțul ei și cei doi copii au ales o destinație exotică: "A fost cea mai bună decizie"
Timothée Chalamet, fotografiat în compania actriței de origine română Anamaria Vartolomei. Cum au fost surprinși cei doi părăsind un hotel din Paris
People
Timothée Chalamet, fotografiat în compania actriței de origine română Anamaria Vartolomei. Cum au fost surprinși cei doi părăsind un hotel din Paris
Libertatea
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 7 – 13 februarie 2026. Mercur și Venus vor intra în zodia Peștilor
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 7 – 13 februarie 2026. Mercur și Venus vor intra în zodia Peștilor
Cum arată Lidia Buble nemachiată. Artista a apărut cu fața inflamată și le-a transmis fanilor un mesaj. „Zici că mă transform într-o reptilă”
Cum arată Lidia Buble nemachiată. Artista a apărut cu fața inflamată și le-a transmis fanilor un mesaj. „Zici că mă transform într-o reptilă”
Decizia luată de PRO TV. Ce se întâmplă cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan la 24 de ore după ce Cătălin Măruță rămâne fără emisiune
Decizia luată de PRO TV. Ce se întâmplă cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan la 24 de ore după ce Cătălin Măruță rămâne fără emisiune
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Perversu' de pe Târgu Ocna vrea să participe la Survivor. Cum arată acum, cum se antrenează și cu ce se ocupă Sorin Ion
Perversu' de pe Târgu Ocna vrea să participe la Survivor. Cum arată acum, cum se antrenează și cu ce se ocupă Sorin Ion
Cum arată Vlăduța Lupău în costum de baie după două nașteri. Ipostazele în care s-a fotografiat pe plaja din Maldive
Cum arată Vlăduța Lupău în costum de baie după două nașteri. Ipostazele în care s-a fotografiat pe plaja din Maldive
Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor
Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Anunțul momentului de la Antena 1, în legătură cu emisiunea „Chefi la cuțite”. Ce s-a aflat despre îndrăgitul show culinar. E oficial!
Anunțul momentului de la Antena 1, în legătură cu emisiunea „Chefi la cuțite”. Ce s-a aflat despre îndrăgitul show culinar. E oficial!
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00”. Ce a urmat e revoltător
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00”. Ce a urmat e revoltător
catine.ro
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film. Ținuta de epocă a atras toate privirile
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film. Ținuta de epocă a atras toate privirile
Horoscopul zilei de 7 februarie 2026. Capricornii știu cum să gestioneze eșecul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 februarie 2026. Capricornii știu cum să gestioneze eșecul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce contează sănătatea emoțională. Cum să ne raportăm la evenimentele de zi cu zi, potrivit specialiștilor
De ce contează sănătatea emoțională. Cum să ne raportăm la evenimentele de zi cu zi, potrivit specialiștilor
Anșoa sau sardine. Care sunt mai bogate în proteine, grăsimi sănătoase și nutrienți
Anșoa sau sardine. Care sunt mai bogate în proteine, grăsimi sănătoase și nutrienți
Mai multe din people
Chris Noth, noi declarații tăioase despre serialul And Just Like That și relația cu Sarah Jessica Parker
Chris Noth, noi declarații tăioase despre serialul And Just Like That și relația cu Sarah Jessica Parker
People

Chris Noth revine cu explicații despre plecarea sa din serialul And Just Like That.

+ Mai multe
Bogdan Vlădău, dezvăluiri sincere despre cariera de model și creșterea fiicei sale: "Să cunoască nu doar partea frumoasă, ci și sacrificiile"
Bogdan Vlădău, dezvăluiri sincere despre cariera de model și creșterea fiicei sale: "Să cunoască nu doar partea frumoasă, ci și sacrificiile"
People

Bogdan Vlădău a vorbit sincer despre creșterea fiicei sale și cum ar reacționa dacă și-ar dori o carieră în modelling.

+ Mai multe
Kate Middleton, dezvăluiri dureroase despre lupta cu cancerul și procesul de vindecare: "Vă rog să știți că nu sunteți singuri"
Kate Middleton, dezvăluiri dureroase despre lupta cu cancerul și procesul de vindecare: "Vă rog să știți că nu sunteți singuri"
People

Kate Middleton a transmis un mesaj profund pentru pacienții diagnosticați cu cancer.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC