Halle Berry s-a logodit cu Van Hunt. Cum arată inelul primit de actriță de la partenerul ei

După trei căsnicii eșuate, Halle Berry încă mai crede în iubirea care durează și a dezvăluit joi că ea și iubitul ei, muzicianul Van Hunt, câștigător al unui premiu Grammy, sunt logodiți.

Halle Berry a anunțat logodna

„Ei bine, există puțină confuzie legată de faptul că el m-a cerut de soție și eu aș fi spus nu”, a declarat actrița în vârstă de 59 de ani, laureată cu Oscar, la The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. „Nu, nu este adevărat. Nu am spus nu. Doar că nu avem încă o dată stabilită.” După o pauză, Halle Berry a confirmat: „Dar, bineînțeles că am spus că mă voi mărita cu el! Mi-a pus și un inel pe deget.”

„Mic” e un cuvânt amuzant, având în vedere dimensiunea impresionantă a bijuteriei unice, care are un diamant central înconjurat de un design pătrat, montat pe o bandă groasă din aur. Vedeta filmului de acțiune Crime 101 făcea referire la un interviu acordat publicației The Cut, în care a dezvăluit că artistul neo-soul în vârstă de 55 de ani a cerut-o în căsătorie în luna iunie a anului trecut și că ea „nu spusese încă da”, dar ar face o excepție din „motive de sănătate”, având în vedere beneficiile legale oferite de statutul de soț.

Berry a fost pusă pentru prima dată în legătură cu Hunt prin intermediul fratelui acestuia, în plină pandemie de COVID-19, în aprilie 2020, însă cei doi au comunicat doar prin mesaje și la telefon până la prima lor întâlnire, patru luni mai târziu. „După al treilea divorț, oamenii au început să spună: ‘Ce e în neregulă cu ea? E nebună. Nu poate păstra un bărbat'”, și-a amintit cofondatoarea Re-spin în interviul pentru revistă.

„Practic, am încetat să mai dau interviuri timp de un deceniu, pentru că m-am săturat de aceeași poveste veche. Era mereu: ‘Săraca Halle, din nou ghinion în dragoste’. „Iar eu răspundeam mereu: ‘Cine spune că vreau să păstrez un bărbat dacă nu e bărbatul potrivit?’ Sunt în cea mai bună relație pe care am avut-o vreodată.”

Trei căsnicii nereușite

Aceasta va fi a patra oară când viitoarea mireasă va ajunge la altar, după ce a divorțat de primul ei soț, jucătorul de baseball David Justice, în 1997, după trei ani de căsnicie.

Căsnicia cu al doilea soț, cântărețul Eric Benét, s-a încheiat în 2005, după doi ani de mariaj (și după o perioadă de reabilitare a acestuia pentru dependență sexuală, potrivit relatărilor).

Miss Ohio 1986 a fost apoi căsătorită timp de doi ani cu partenerul ei din filmul Dark Tide, Olivier Martinez, perioadă în care s-a născut fiul lor, Maceo, în vârstă de 12 ani. Conform informațiilor, Halle Berry îi plătește acestuia 8.000 de dolari pe lună pensie alimentară. De asemenea, actrița a avut o relație de cinci ani cu modelul Gabriel Aubry, care s-a încheiat conflictual în 2010, cu un proces de custodie pentru fiica lor, Nahla, care va împlini în curând 18 ani.

„Mi-am dat seama că atrăgeam doar imagini-oglindă ale mele, oameni care erau răniți, oameni cu traume din copilărie nerezolvate. A trebuit să înfrunt durerea a ceea ce mi s-a întâmplat în copilărie și să-mi eliberez secretele. A trebuit să le scot din corpul meu ca să pot să mă iubesc pe deplin și să fiu prezentă pentru propriii mei copii. Am plâns multe nopți.”, a explicat actrița, fiica unui tată abuziv și alcoolic.

Între timp, viitorul ei soț este tatăl unui fiu adult, pe nume Drake, dintr-o relație anterioară.

Foto: Hepta

