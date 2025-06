Sharon Stone, pictorial îndrăzneț alături de fostul iubit al lui Halle Berry. Actrița a pozat într-un top transparent la 67 de ani

Sharon Stone, în vârstă de 67 de ani, reînvie celebra sa imagine de „femme fatale” într-un pictorial incendiar realizat pentru ediția Vogue Adria, în care apare topless sub o rochie transparentă, înconjurată de modele masculine, printre care și actorul Gabriel Aubry, fostul partener al lui Halle Berry.

Sharon Stone, imagini inedite într-un nou pictorial îndrăzneț

Actrița, celebră pentru rolul iconic din „Basic Instinct”, a pozat cu încredere, dezvăluindu-și bustul și adoptând posturi provocatoare alături de Aubry, în vârstă de 48 de ani, cu care a filmat o serie de cadre senzuale. Printre acestea se numără o ipostază în care Stone pare în extaz, întinsă peste picioarele lui Aubry, cu picioarele ridicate pe umărul acestuia, într-o poziție intimă.

Pe lângă cadrele provocatoare, Sharon Stone a reluat și stilul puternic al personajului Catherine Trammell, apărând într-un sacou purtat direct pe piele și coafură atent aranjată, accentuând influența vizuală a rolului care i-a adus faima internațională.

Gabriel Aubry, cunoscut pentru relația sa cu Halle Berry între 2005 și 2010, este tatăl fiicei acesteia, Nahla, în vârstă de 16 ani. La momentul despărțirii, Aubry declara: „Este și va rămâne una dintre cele mai speciale și frumoase persoane pe care le-am cunoscut vreodată și sunt sigur că vom continua să ne oferim doar iubire și respect.” Deși cei doi au susținut că vor rămâne prieteni și părinți implicați, relația lor a degenerat ulterior în dispute legale, mai ales după ce Berry a încercat să se mute în Franța împreună cu fiica lor.

Conflictul a culminat în 2012, când, în timpul unui schimb de custodie, Aubry și actualul soț al actriței de la acel moment, Olivier Martinez, au fost implicați într-o altercație fizică. Tot în acel an, Berry a încercat să obțină o interdicție împotriva lui Aubry, acuzându-l că ar fi agresat o bonă în timp ce aceasta o ținea pe fetiță în brațe. Judecătorul a respins cererea, iar Aubry nu a fost niciodată pus sub acuzare.

Ce spune despre celebra scenă senzuală din Basic Instinct

În ciuda controverselor din viața personală, Sharon Stone rămâne o figură vocală în industria cinematografică și continuă să provoace dezbateri cu opiniile sale. La Festivalul de Film de la Taormina, ea a declarat că scena interogatoriului din „Basic Instinct”, considerată una dintre cele mai erotice din istoria filmului, nu mai este la fel de șocantă în contextul actual: „La acea vreme părea un scandal, iar acum pare foarte, foarte obișnuit.”

Actrița a remarcat că schimbările din industrie – cu mai multe femei în roluri de scenariste, regizoare și producătoare – au dus la un alt mod de a spune povești: „Actrițele nu mai sunt puse să întruchipeze fanteziile masculine, iar criticii nu mai sunt obligați să ne spună dacă le-am satisfăcut sau nu. Este mai degrabă vorba despre condiția umană.”

De asemenea, Stone a subliniat că, deși industria a migrat către filme de mari bugete, difuzate pe platforme de streaming, această schimbare ar putea revitaliza producțiile independente și diversitatea în cinema:

„Nu cred că e un lucru rău. Cred că ne întoarcem la filme mai mici și mai variate, ceea ce e un lucru bun.”

De-a lungul anilor, actrița a povestit în mai multe rânduri că scena faimoasă din „Basic Instinct”– în care personajul ei își încrucișează și apoi își desface picioarele în fața anchetatorilor – a fost filmată fără consimțământul ei clar. În memoriile sale The Beauty of Living Twice, Stone a afirmat că a fost „păcălită' de regizorul Paul Verhoeven, spunând că i s-a garantat că nu se va vedea nimic pe ecran. La vizionarea filmului, și-a dat seama că acest lucru era fals și a reacționat cu furie.

Verhoeven a respins vehement acuzațiile, declarând că: „Orice actriță știe ce urmează să se vadă atunci când i se cere să își dea jos lenjeria și să fie filmată din acel unghi.”

Chiar și așa, Sharon Stone a precizat că nu regretă filmul și impactul său asupra carierei ei.

