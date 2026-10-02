EXCLUSIV: Cum se pregătește Nadia Comăneci pentru rolul de jurată la „Românii au talent”. Reacția familiei sale: „Știu despre ce e vorba”

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La 50 de ani de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii, Nadia Comăneci continuă să accepte experiențe noi. De această dată, fosta mare gimnastă se pregătește pentru un rol diferit de cele cu care ne-a obișnuit: va face parte din juriul „Românii au talent”. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România, Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile dinaintea acestei experiențe, despre relația cu ceilalți jurați, dar și despre reacția familiei sale atunci când a aflat vestea.

Am întâlnit-o pe Nadia Comăneci la Singureni Manor Polo Cup 2026, eveniment la care a participat pentru prima dată și unde a avut un rol special. După interpretarea imnului României de către Nicolae Furdui Iancu și Grupul Instrumental Folcloric Crai Nou din Alba Iulia, Nadia Comăneci, invitata de onoare a ediției, a marcat debutul turneului prin aruncarea ceremonială a primei mingi în teren. Gestul a venit într-un an simbolic, la cinci decenii de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, obținut de ea la Montreal. Pe parcursul competiției, Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer, nepoatele Prințesei Diana, precum și actrița Kat Graham au deschis, la rândul lor, meciuri prin același gest tradițional.

Nadia Comăneci ne-a împărtășit câteva gânduri legate de noul rol în care o vom vedea: cel de jurată la Românii au talent. Fostă gimnastă a dezvăluit că are emoții, însă este nerăbdătoare să descopere noi talente.

ELLE: Urmează pentru dumneavoastră și o experiență complet diferită, cea de jurat la „Românii au talent”. Cu ce gânduri intrați în acest proiect?

Nadia Comăneci: Am puține emoții, sigur. Probabil sunt foarte mulți concurenți care fac lucruri extraordinare. Am văzut puțin pe social media că sunt foarte mulți copii care dansează. Deci, acolo voi fi puțin în zona mea, dar cred că va fi, din ce am văzut eu, un nucleu familial și fiecare are aportul lui la acest program de televiziune. Am avut oportunitatea să fiu jurat odată, în Anglia, la un show care s-a numit Tumblr. Oamenii se înscriau, copiii se înscriau să învețe să facă gimnastică. Și tot așa, a fost cu note, îți spui părerea, le spui ce crezi că este bine, dacă au talent, dacă mai au nevoie de muncă. Deci sunt puțin familiarizată cu acest rol și plus că am văzut formatul de mai multe ori. L-am văzut și în State, l-am văzut și aici.

ELLE: Ați apucat să îi cunoașteți pe colegii alături de care veți sta la masa juriului?

Nadia Comăneci: Pe Andra am cunoscut-o, dar poate o singură dată, nu suficient. Pe Andi îl cunosc de ceva vreme, iar pe celălalt jurat, Bobonete, l-am cunoscut ieri. Deci am reușit să îi cunosc pe toți.

ELLE: Cum a reacționat familia dumneavoastră când a aflat că veți face parte din juriul „Românii au talent”?

Nadia Comăneci: S-au bucurat enorm pentru că urmăresc și ei emisiunea în State și știu despre ce este vorba. S-au bucurat enorm pentru mine și pentru experiența pe care o voi avea și așteaptă și ei să vadă.

Foto: Profimedia, Getty, PR

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