Andreea Bănică, mesaj puternic despre bullying-ul în rândul copiilor: „Uneori începe acasă”

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Andreea Bănică a abordat pe rețelele sociale un subiect sensibil pentru părinți: bullying-ul în rândul copiilor. Artista, care este mama a doi copii, Sofia și Noah, a atras atenția asupra rolului pe care adulții îl pot avea în felul în care cei mici ajung să îi perceapă și să îi trateze pe cei din jur.

Andreea Bănică, despre bullying-ul printre copii

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Andreea Bănică susține că discuția despre bullying nu ar trebui să se limiteze la ceea ce se întâmplă la școală sau în grupurile de copii. În opinia sa, comportamentele adulților, comentariile făcute acasă și modul în care părinții vorbesc despre alte persoane pot deveni exemple pe care cei mici le preiau.

Artista a pornit de la propria experiență de mamă și de la dorința firească a unui părinte de a-și ști copiii protejați și acceptați.

„În ultima vreme mă gândesc tot mai mult la un subiect despre care vorbim foarte des: bullying-ul. Sunt mamă și, ca orice părinte, îmi doresc ca ai mei copii să fie bine, respectați, acceptați și să se simtă în siguranță. Dar când vorbim despre bullying, poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi, adulții. Pentru că bullying-ul nu începe întotdeauna în curtea școlii. Uneori începe acasă. Într-o conversație pe care copilul o aude. Într-o etichetă pusă altui copil. Într-un ‘nu te mai juca cu el’. Într-o judecată făcută înainte să cunoaștem întreaga poveste. Copiii ne ascultă, ne privesc și, de multe ori, ne copiază. Iar din dorința firească de a ne proteja propriul copil, putem ajunge uneori să facem rău altuia.”

Mesajul artistei pentru părinți

Andreea Bănică a vorbit și despre situațiile în care neînțelegerile dintre copii ajung să fie amplificate de intervenția părinților. Artista consideră că un comportament greșit trebuie corectat, însă fără ca un copil să fie definit exclusiv printr-o greșeală sau catalogat înainte ca adulții să afle întreaga situație.

„Putem interveni prea repede. Putem trage concluzii fără să ascultăm toate părțile. Putem transforma un conflict între copii într-un conflict între adulți. Putem pune o etichetă pe un copil care poate a greșit o dată, care poate nu a știut să își exprime emoțiile sau care are nevoie să fie îndrumat, nu condamnat. Copiii trebuie corectați când greșesc. Au nevoie de limite, reguli și consecințe. Dar au nevoie și de dialog, empatie, iertare și șansa de a învăța. Mi-aș dori ca atunci când apare o problemă să nu ne grăbim să căutăm ‘copilul rău’. Să ascultăm. Să încercăm să aflăm adevărul. Și să nu uităm niciodată că, de cealaltă parte, este tot copilul cuiva.”

În încheierea postării, artista a transmis un mesaj prin care îi îndeamnă pe părinți să pună bunătatea și empatia printre valorile pe care le cultivă în educația celor mici.

„Poate că cea mai importantă lecție împotriva bullying-ului nu se predă la școală. SE PREDĂ ACASĂ Prin felul în care vorbim. Prin felul în care judecăm. Prin felul în care iertăm. Prin felul în care îi tratăm pe ceilalți. Pentru că înainte să creștem copii puternici, deștepți și de succes, avem o responsabilitate și mai mare: SĂ CREȘTEM OAMENI BUNI”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.

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Foto: Instagram

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