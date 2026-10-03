4 zodii de la care ar trebui să te aștepți să te trădeze într-o relație

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Nu este plăcut și nici ușor să depășești momentul când ești trădat, înșelat și dezamăgit de cineva, mai ales dacă este o persoană pe care o iubeai. Fiecare dintre noi se poate raporta diferit la infidelitate. În cazul anumitor zodii, înșelatul apare atunci când nu se mai simt importante și validate de către partener sau atunci când nu se pot dedica unei relații serioase, cu toate implicațiile ei.

Berbec

La nativii Berbec, principalul motiv care duce la destrămarea unei relații este monotonia. Vor să facă împreună cu partenerul o mulțime de activități, iar dacă nu primesc ceea ce doresc, ar trebui să te aștepți să te trădeze. Sunt deschiși să experimenteze, dar și impulsivi, ceea ce înseamnă că uită de sentimentele lor adevărate și că intențiile lor pot produce suferință.

Gemeni

Într-o relație sentimentală, Gemenii nu sunt deloc adepții regulilor. Caută să se simtă liberi, să se poate exprima așa cum își doresc. Însă, această nevoie de libertate vine la pachet și cu o dorință de a avea experiențe noi, iar asta îi duce către înșelat. Acționează sub influența unor impulsuri și nu realizează faptul că alegerile lor pot răni oamenii dragi din jurul lor, care țin într-adevăr la ei.

Balanță

Balanțele cred foarte mult în ideea de schimbare. Încă mai speră că partenerul de cuplu va face toate eforturile necesare pentru a îndrepta aspectele pe care le consideră nepotrivite la el și care afectează și relația. Nu-și dau seama că oamenii nu se schimbă atât de ușor și că e nevoie de timp. Nu au suficientă răbdare pentru a aștepta să se schimbe, motiv pentru care își vor îndrepta atenția asupra unei persoane cu care să fie pe aceeași lungime de undă.

Scorpion

În primele luni de relație, nu ai de ce să îți faci griji în privința Scorpionilor pentru că sunt fideli și nu caută alte aventuri. Dar, își pierd destul de repede interesul și fug de monotonia în cuplu. Așa că, dacă își dau seama că nu mai rezonează pe niciun plan cu partenerul, sunt șanse foarte mari să înșele. Pentru că țin foarte mult la latura lor misterioasă și nu le place să vorbească despre alegerile din viața personală, vor ascunde faptul că au o relație în paralel și că aceea actuală nu funcționează.

Foto: PR

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