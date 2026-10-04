Tendințe beauty: Big hair energy

Recent, am fost evacuată dintr-o cameră de hotel după ce alarma de incendiu a fost declanșată, aparent, de o cantitate prea generoasă de fixativ.

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  de  ELLE
Conner Ives
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„Cine mai folosește atât de mult fixativ în 2026?”, m-am întrebat, nedumerită și amuzată, în timp ce așteptam ca echipajele de pompieri să plece.

Câteva săptămâni și multe prezentări de modă mai târziu, am primit și răspunsul: aproape toată lumea.

Pentru că, după o perioadă în care estetica minimalistă a dominat, e timpul ca părul să fie stilizat în cel mai evident mod posibil. Și, judecând după show-urile sezonului, nimeni nu pare interesat de jumătăți de măsură. De exemplu, Richard Quinn a readus în atenție cocurile anilor ’60 și volumul caracteristic acelei perioade, în timp ce Anna Sui a preferat o variantă mai boemă, cu onduleuri și lungimi ample. Cum estetica nouăzecistă a dominat atât industria modei, cât și pe cea de beauty, show-ul Toga ne-a reamintit că nimic nu poate întrece un blowout clasic, specific coafurilor purtate de supermodelele anilor ’90.

Același volum care pare că sfidează gravitația l-am văzut și la The Blonds sau Max Mara, ambele case optând pentru cocuri impresionante. Iar Conner Ives a mers într-o direcție extrem de glam, cu păr perfect coafat și mult, foarte mult volum.

Ce trebuie să reții este faptul că această tendință nu vine cu prea multe reguli. Nu există o formă anume pe care trebuie să o obții și nici o decadă pe care trebuie să o reproduci întocmai. Poți să alegi un coc exagerat, să scoți bigudiurile din sertar sau pur și simplu să îți lași părul să aibă mai mult volum decât ai considera în mod normal acceptabil. Ba chiar poți uita, măcar pentru o vreme, de ideea că fiecare fir trebuie să stea perfect la locul lui. Sezonul acesta, coafurile au voie să fie exagerate, să ocupe spațiu și, mai ales, să atragă atenția. Cu cât rezultatul este mai spectaculos, cu atât mai bine.

Dacă podiumurile sezonului ne transmit ceva, este că a venit momentul să renunțăm, măcar temporar, la moderație. Cât despre fixativ, experiența recentă mă obligă să recomand totuși ceva mai multă cumpătare. Sau, cel puțin, o cameră fără detector de fum chiar deasupra oglinzii.

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Foto: Profimedia

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