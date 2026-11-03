Dana Săvuică, declarații despre noul ei partener, după divorțul de Răzvan Stanciu. Ce spune despre relația actuală

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Dana Săvuică iubește din nou și pare să fi găsit echilibrul pe care și-l dorește în viața sentimentală. După încheierea căsniciei cu Răzvan Stanciu, vedeta a ales să își construiască viața după propriile reguli, iar acum vorbește deschis despre relația pe care o are și despre calitățile pe care le apreciază la bărbatul de lângă ea.

Dana Săvuică a confirmat că are o nouă relație

După un mariaj care a durat mai bine de două decenii, Dana Săvuică a decis să divorțeze de Răzvan Stanciu. Deși despărțirea a reprezentat o schimbare importantă în viața sa, vedeta spune că nu privește această experiență ca pe un eșec. Din contră, consideră că a fost o alegere necesară, făcută într-un moment în care valorile și așteptările sale nu se mai regăseau în relația de cuplu.

„Când am ajuns în acest punct (divorț n.red.), am ales să fac acest lucru. Nu a fost din cauza unei nereușite, ci a marcat decizia de a continua drumul în viață pășind după propriile mele valori. O căsnicie e un drum cu două sensuri, marcat de iubire, încredere și respect. Când nu mai există aceste valori, e mult mai sănătos și fair play să recunoști asta și să închei un capitol din viață.”, a spus ea pentru revista Viva!

În prezent, Dana Săvuică are un partener alături de care spune că a construit o relație bazată pe sinceritate și înțelegere reciprocă. Vedeta a explicat că amândoi au experiențe de viață care i-au ajutat să înțeleagă mai bine ce își doresc de la o relație. Tocmai de aceea, au stabilit încă de la început principiile după care vor să se ghideze.

„Există cineva, da. Amândoi am stabilit că această relație între doi oameni maturi, trecuți prin viață și cu propriile lor experiențe, va fi marcată de prietenie, libertate de exprimare și respect. Este o relație sănătoasă pentru că am pus toate cărțile pe masă de la început.”, a mai declarat ea.

Ce calități apreciază Dana Săvuică la un bărbat

Experiențele sentimentale au determinat-o pe Dana Săvuică să acorde o importanță deosebită compatibilității și echilibrului emoțional. Pentru vedetă, o relație reușită nu se rezumă la atracție, ci presupune și capacitatea partenerilor de a comunica, de a se respecta și de a accepta diferențele dintre ei. Întrebată ce apreciază cel mai mult la un bărbat, Dana Săvuică a enumerat câteva trăsături pe care le consideră esențiale și pe care le regăsește în actualul său partener.

„Având în vedere că am un partener cu care împărtășesc viața, aș zice că umor, siguranță de sine, răbdare și toleranță”, a încheiat vedeta.

Dana Săvuică, despre principiile din stilul ei de viață

Dana Săvuică demonstrează că indiferent de vârstă, trebuie să acordăm atenție sănătății noastre și echilibrului nostru. Vedeta are grijă să aibă un stil de viață sănătos și adaptat nevoilor ei. Dana Săvuică a integrat fastingul intermitent, însă, pe lângă acesta, are o alimentație sănătoasă.

„Eu țin fasting pentru sănătatea corpului meu. Încerc să mănânc seara pe la ora 18.00 și a doua zi mai mănânc pe la 14-15 așa. E mult da, sunt multe ore, dar așa e ritmul meu și, dacă nu simt nevoia să mănânc, nici nu mă forțez (…) Eu merg pe o alimentație sănătoasă. Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale”, a spus Dana Săvuică pentru Click!

Dana Săvuică a oferit câteva sfaturi pentru femeile care au atins maturitatea.

„Un sfat pentru o astfel de femeie ajunsă la maturitate?! Să aibă încredere în ea, să se pună pe primul loc, să se iubească mult mai mult pe ea și să nu se mai simtă vinovată pentru asta. Alt sfat ar fi să-și aducă aminte de pasiunile ei din tinerețe și să le transforme în realitate.”

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Foto: Instagram

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