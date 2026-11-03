Dana Săvuică, declarații despre noul ei partener, după divorțul de Răzvan Stanciu. Ce spune despre relația actuală

Dana Săvuică a făcut dezvăluiri despre viața sa sentimentală și a confirmat că are un nou partener.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Dana Săvuică (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 22

Dana Săvuică iubește din nou și pare să fi găsit echilibrul pe care și-l dorește în viața sentimentală. După încheierea căsniciei cu Răzvan Stanciu, vedeta a ales să își construiască viața după propriile reguli, iar acum vorbește deschis despre relația pe care o are și despre calitățile pe care le apreciază la bărbatul de lângă ea.

Dana Săvuică a confirmat că are o nouă relație

După un mariaj care a durat mai bine de două decenii, Dana Săvuică a decis să divorțeze de Răzvan Stanciu. Deși despărțirea a reprezentat o schimbare importantă în viața sa, vedeta spune că nu privește această experiență ca pe un eșec. Din contră, consideră că a fost o alegere necesară, făcută într-un moment în care valorile și așteptările sale nu se mai regăseau în relația de cuplu.

„Când am ajuns în acest punct (divorț n.red.), am ales să fac acest lucru. Nu a fost din cauza unei nereușite, ci a marcat decizia de a continua drumul în viață pășind după propriile mele valori. O căsnicie e un drum cu două sensuri, marcat de iubire, încredere și respect. Când nu mai există aceste valori, e mult mai sănătos și fair play să recunoști asta și să închei un capitol din viață.”, a spus ea pentru revista Viva!

În prezent, Dana Săvuică are un partener alături de care spune că a construit o relație bazată pe sinceritate și înțelegere reciprocă. Vedeta a explicat că amândoi au experiențe de viață care i-au ajutat să înțeleagă mai bine ce își doresc de la o relație. Tocmai de aceea, au stabilit încă de la început principiile după care vor să se ghideze.

„Există cineva, da. Amândoi am stabilit că această relație între doi oameni maturi, trecuți prin viață și cu propriile lor experiențe, va fi marcată de prietenie, libertate de exprimare și respect. Este o relație sănătoasă pentru că am pus toate cărțile pe masă de la început.”, a mai declarat ea.

Ce calități apreciază Dana Săvuică la un bărbat

Experiențele sentimentale au determinat-o pe Dana Săvuică să acorde o importanță deosebită compatibilității și echilibrului emoțional. Pentru vedetă, o relație reușită nu se rezumă la atracție, ci presupune și capacitatea partenerilor de a comunica, de a se respecta și de a accepta diferențele dintre ei. Întrebată ce apreciază cel mai mult la un bărbat, Dana Săvuică a enumerat câteva trăsături pe care le consideră esențiale și pe care le regăsește în actualul său partener.

„Având în vedere că am un partener cu care împărtășesc viața, aș zice că umor, siguranță de sine, răbdare și toleranță”, a încheiat vedeta.

Dana Săvuică, despre principiile din stilul ei de viață

Dana Săvuică demonstrează că indiferent de vârstă, trebuie să acordăm atenție sănătății noastre și echilibrului nostru. Vedeta are grijă să aibă un stil de viață sănătos și adaptat nevoilor ei. Dana Săvuică a integrat fastingul intermitent, însă, pe lângă acesta, are o alimentație sănătoasă. 

„Eu țin fasting pentru sănătatea corpului meu. Încerc să mănânc seara pe la ora 18.00 și a doua zi mai mănânc pe la 14-15 așa. E mult da, sunt multe ore, dar așa e ritmul meu și, dacă nu simt nevoia să mănânc, nici nu mă forțez (…) Eu merg pe o alimentație sănătoasă. Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale”, a spus Dana Săvuică pentru Click!

Dana Săvuică a oferit câteva sfaturi pentru femeile care au atins maturitatea. 

„Un sfat pentru o astfel de femeie ajunsă la maturitate?! Să aibă încredere în ea, să se pună pe primul loc, să se iubească mult mai mult pe ea și să nu se mai simtă vinovată pentru asta. Alt sfat ar fi să-și aducă aminte de pasiunile ei din tinerețe și să le transforme în realitate.”

Citește și:
2026 CFDA Fashion Awards: O seară a eleganței, a creativității și a aparițiilor spectaculoase

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Paris Jackson cere 600 de milioane de dolari din averea tatălui său, Michael Jackson. Acuzațiile grave aduse administratorului moștenirii
People
Paris Jackson cere 600 de milioane de dolari din averea tatălui său, Michael Jackson. Acuzațiile grave aduse administratorului moștenirii
Brooklyn Beckham, pus într-o situație stânjenitoare de soția sa, Nicola Peltz. Detaliul care a atras atenția tuturor la petrecerea de Halloween
People
Brooklyn Beckham, pus într-o situație stânjenitoare de soția sa, Nicola Peltz. Detaliul care a atras atenția tuturor la petrecerea de Halloween
Florin Ristei, pregătit să se căsătorească cu iubita lui, Ramona Andreea? Ce declară artistul
People
Florin Ristei, pregătit să se căsătorească cu iubita lui, Ramona Andreea? Ce declară artistul
Vivienne, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt a renunțat oficial la numele tatălui său
People
Vivienne, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt a renunțat oficial la numele tatălui său
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție rafinată împreună. Cum au fost surprinși la un eveniment
People
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție rafinată împreună. Cum au fost surprinși la un eveniment
Jessica Alba, criticată dur pentru costumul de Halloween. Ce ținută alesese actrița și de ce a șters fotografiile de pe Instagram
People
Jessica Alba, criticată dur pentru costumul de Halloween. Ce ținută alesese actrița și de ce a șters fotografiile de pe Instagram
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Asia Express, 3 noiembrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas să fie duși la Poliție în China, în semifinala competiției
Asia Express, 3 noiembrie 2026. Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas să fie duși la Poliție în China, în semifinala competiției
Nattasha Black de la Insula Iubirii, premiată pentru meseria de dominatoare. Cum s-a îmbrăcat la eveniment | FOTO
Nattasha Black de la Insula Iubirii, premiată pentru meseria de dominatoare. Cum s-a îmbrăcat la eveniment | FOTO
Connie Preda, imagine rară cu mama ei din tinerețe. Fotografia emoționantă pe care a făcut-o publică | FOTO
Connie Preda, imagine rară cu mama ei din tinerețe. Fotografia emoționantă pe care a făcut-o publică | FOTO
Gabi Torje, mesaj după ediția Asia Express de aseară. Ce a transmis despre relația cu Alin Alexuc: „Împreună sau separați?”
Gabi Torje, mesaj după ediția Asia Express de aseară. Ce a transmis despre relația cu Alin Alexuc: „Împreună sau separați?”
Unica.ro
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cabiria Morgenstern, sinceră cu privire la greutățile întâmpinate ca mamă. Cum reacționează în fața criticilor: "Mă rănesc comentariile negative, agresivitatea"
Cabiria Morgenstern, sinceră cu privire la greutățile întâmpinate ca mamă. Cum reacționează în fața criticilor: "Mă rănesc comentariile negative, agresivitatea"
People

Cabiria Morgenstern, fiica actriței Maia Morgenstern, a devenit mamă în luna septembrie a anului 2025. Ea are un băiețel, pe nume Ezra, care i-a schimbat radical prioritățile în viață.

+ Mai multe
ADDA, noi confesiuni despre lupta cu boala Lyme și cel mai mare regret: "Dacă simt acolo cea mai mică formă de îndoială..."
ADDA, noi confesiuni despre lupta cu boala Lyme și cel mai mare regret: "Dacă simt acolo cea mai mică formă de îndoială..."
People

ADDA a vorbit despre cel mai mare regret al ei, atunci când vine vorba despre lupta cu boala Lyme, mărturisind că acum starea ei de sănătate s-a îmbunătățit și boala este sub control.

+ Mai multe
2026 CFDA Fashion Awards: O seară a eleganței, a creativității și a aparițiilor spectaculoase
2026 CFDA Fashion Awards: O seară a eleganței, a creativității și a aparițiilor spectaculoase
People

New York-ul a devenit, pentru o seară, capitala modei americane. Cele mai importante nume din industria fashion, alături de actori, cântăreți, supermodele și personalități, s-au reunit la American Museum of Natural History, pentru cea de-a 45-a ediție a CFDA Fashion Awards.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC