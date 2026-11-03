Cum recunoști o haină de calitate? 6 detalii pe care să le verifici înainte să o cumperi

Prețul ridicat și eticheta unui brand celebru nu garantează întotdeauna calitatea. De la compoziția materialului și finisajele interioare până la nasturi și cusături, iată șase detalii care te pot ajuta să faci cumpărături mai inteligente și să alegi haine care rezistă în timp.

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  . Actualizat 03.11.2026, 08:41,  de  Simion Mădălina
Cum recunoști o haină de calitate? 6 detalii pe care să le verifici înainte să o cumperi

Am ajuns să trăim într-o perioadă în care un tricou poate costa cât un bilet de avion, iar un pulover din poliester poate avea un preț cu trei cifre. În același timp, diferența dintre o haină de 100 de lei și una de 1.000 de lei nu este întotdeauna atât de evidentă pe cât ne-am aștepta. Și atunci, pentru ce plătim, de fapt? Și ce ce hainele de calitate reprezintă cea mai bună alegere atunci când vrei să ai stil?

Pentru design, pentru calitatea materialelor, pentru manoperă sau, uneori, doar pentru numele de pe etichetă? Răspunsul diferă de la un produs la altul, însă un lucru este sigur: prețul nu reprezintă întotdeauna o garanție a calității.

Vestea bună este că nu trebuie să fii expert în textile pentru a recunoaște o haină bine realizată. Există câteva detalii pe care le poți verifica în mai puțin de cinci minute, chiar în cabina de probă.

1. Citește eticheta, nu doar numele brand-ului


Primul lucru pe care ar trebui să îl verifici este compoziția materialului. Bumbacul, lâna, mătasea și inul sunt fibre naturale apreciate pentru proprietățile lor, însă simpla lor prezență pe etichetă nu garantează calitatea.

De exemplu, două tricouri din 100% bumbac pot avea rezistență și textură complet diferite, în funcție de calitatea fibrelor și a țesăturii. La fel, un pulover din 100% cașmir poate începe să se scămoșeze după câteva purtări dacă fibrele și firul folosit sunt de calitate îndoielnică.

Nici materialele sintetice nu trebuie excluse automat. Poliamida poate contribui la rezistența unor tricotaje, iar elastanul oferă flexibilitate. Important este ca materialul să fie potrivit pentru piesa vestimentară respectivă și pentru felul în care intenționezi să o porți.

2. Întoarce haina pe dos

Unul dintre cele mai bune trucuri pentru a evalua calitatea unei haine este să verifici și interiorul ei.
Cusăturile ar trebui să fie regulate, bine fixate și finisate corespunzător, fără porțiuni care se destramă sau în care materialul este prins neuniform. Verifică în special zonele supuse tensiunii: subrațul, umerii, buzunarele și îmbinările laterale.

Un detaliu interesant este și rezerva de material din interiorul cusăturilor. În cazul pantalonilor sau al sacourilor, o rezervă suficientă poate permite eventuale ajustări la croitor.

Nu toate hainele de calitate au cusături sofisticate, dar finisajele neglijente sunt un motiv bun să te gândești de două ori înainte de a cumpăra.

De asemenea, o căptușeală bine realizată poate îmbunătăți confortul, felul în care haina alunecă peste celelalte straturi și modul în care își păstrează forma. Aceasta trebuie să fie fixată corespunzător, dar să ofere suficientă libertate de mișcare.

3. Verifică densitatea și comportamentul materialului

Atinge materialul, privește-l în lumină și observă cum cade. O țesătură uniformă, fără zone subțiate accidental sau fire trase, este de preferat uneia care prezintă deja defecte vizibile.

În cazul unui tricou alb, de exemplu, transparența poate fi o alegere de design, dar dacă îți dorești o piesă opacă, verifică materialul la lumină naturală.

Strânge ușor o porțiune de țesătură în palmă și elibereaz-o. Observă cum reacționează. Unele materiale, precum inul, se șifonează în mod natural, așa că nu interpreta automat cutele drept un semn de calitate slabă.

De asemenea, un material mai gros nu este neapărat mai bun. O mătase fină poate fi excelentă, în timp ce o țesătură grea poate avea o construcție mediocră.

4. Verifică nasturii și fermoarele

Detaliile mici pot trăda economiile făcute în procesul de producție. Verifică dacă nasturii sunt fixați ferm, dacă butonierele au marginile bine finisate și dacă fermoarul alunecă fără să agațe materialul.

În cazul unui sacou sau al unui palton, nasturii ar trebui să fie aliniați corect, iar sistemul de închidere să nu creeze tensiune inutilă.

Nu este obligatoriu ca nasturii să fie din sidef sau fildeș pentru ca o haină să fie de calitate. Există și variante din materiale sintetice foarte bine realizate.

5. Probează haina și încearcă să te miști în ea

O haină poate arăta impecabil pe umeraș și complet diferit atunci când o porți. Ridică brațele, așază-te, mergi câțiva pași și observă dacă materialul trage în anumite zone.

Un sacou nu ar trebui să îți limiteze excesiv mișcările, iar pantalonii nu ar trebui să creeze tensiune neplăcută atunci când te așezi.

Acordă atenție și modului în care haina revine la forma inițială după mișcare. Desigur, o croială nepotrivită corpului tău nu înseamnă neapărat că produsul este prost realizat. O piesă bine construită trebuie să funcționeze conform designului său, nu doar să arate bine într-o fotografie.

6. Gândește-te cum va arăta după 20 de purtări

Ultimul test este și cel mai dificil, pentru că presupune să privești dincolo de entuziasmul cumpărăturii.

Materialul pare predispus la agățare? Tricotajul prezintă deja scame sau fibre desprinse? Instrucțiunile de întreținere sunt compatibile cu timpul și bugetul pe care vrei să le dedici piesei?

Un pulover care necesită o îngrijire atentă poate fi o achiziție excelentă, dacă ești dispusă să îi acorzi această atenție. În schimb, o piesă pe care nu o vei putea întreține corespunzător riscă să rămână în dulap, indiferent cât de frumoasă este.

Și mai există un aspect important: costul per purtare. O haină de 800 de lei pe care o porți de 100 de ori ajunge să coste 8 lei per purtare, în timp ce una de 200 de lei purtată doar de două ori ajunge la 100 de lei per purtare.

Asta nu înseamnă că trebuie să cheltuiești mai mult pentru a cumpăra mai bine. Înseamnă doar că prețul inițial spune foarte puțin despre valoarea reală a unei haine.

Într-o industrie care ne-a obișnuit să asociem prețul cu prestigiul și logo-ul cu luxul, poate cel mai util lucru pe care îl putem face este să învățăm să privim hainele dincolo de etichetă. Uneori, cele mai importante detalii sunt tocmai cele pe care brand-urile nu se grăbesc să ni le arate.

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Foto: Profi Media

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