Celebrități care au făcut mărturisiri sincere despre relațiile abuzive și toxice în care au fost implicate

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Mai multe vedete au împărtășit poveștile lor cu relațiile toxice și abuzive, precum și traumele suferite în urma acestor experiențe pentru a trage un semnal de alarmă asupra comportamentelor care nu trebuie tolerate sub nicio formă.

1. Lily Collins

Lily Collins a vorbit în podcast-ul „We Can Do Hard Things” despre o relație toxică din trecutul ei. Actrița cunoscută pentru rolul din serialul Emily in Paris a mărturisit că respectivul partener a denigrat-o, jignit-o și abuzat-o emoțional de mai multe ori, iar acțiunile acestuia i-au provocat stări de anxietate și de panică. „Pentru mine, relația mea toxică a însemnat abuz verbal și emoțional și faptul că am fost făcută să mă simt foarte mică. Au fost cuvinte îngrozitoare și apoi au fost cuvinte de denigrare.”

2. Bella Hadid

În podcast-ul „VS Voices” lansat de Victoria’s Secret, Bella Hadid a făcut mărturisiri despre relațiile abuzive în care a fost implicată și a povestit cum a fost afectată la nivel emoțional de aceste experiențe. Modelul a făcut terapie pentru a depăși ceea ce a trăit. „M-am întors constant la bărbații și femeile care mă abuzau. Am început să nu mai am limite, nu doar sexual, fizic și emoțional, dar și când venea vorba de locul meu de muncă. Nu mai voiam să am prieteni. Căutam să le fac tuturor pe plac prin jobul meu și opinia tuturor despre mine conta mai mult decât propria mea părere pentru că mi-am pus valoarea în mâinile altora.”

3. Billie Eilish

Billie Eilish a fost victima abuzului emoțional într-o relație din trecut, iar artista a descris experiența în piesa „Your Power.” Cântăreața și-a dorit, prin intermediul acestei melodii, să tragă un semnal referitor la faptul că abuzul este de neiertat. „Aș vrea ca oamenii să mă asculte. Și nu doar să încerce să-și dea seama despre cine vorbesc, pentru că nu despre asta este vorba. Într-adevăr, nu e vorba deloc despre o singură persoană. (…) Nu cunosc nicio fată sau femeie care să nu fi avut o experiență ciudată sau proastă”, a povestit Billie Eilish pentru British Vogue.

4. Reese Witherspoon

Într-un episod din podcast-ul „Super Soul Conversations” găzduit de Oprah Winfrey, Reese Wintherspoon și-a amintit de o relație toxică din perioada adolescenței și cum experiența i-a afectat stima de sine. „O linie a fost trasă și încălcată. Știam că va fi foarte dificil, dar nu am putut merge mai departe. Nu eram persoana care sunt astăzi, eram cu totul altă persoană.”

5. Debby Ryan

Debby Ryan a avut o relație de prietenie toxică cu cineva. Acea persoană o suna insistent pe actriță de mai multe ori pe zi și îi adresa cuvinte jignitoare. „Am spus: „sunt o femeie puternică și sunt producătoare.” Nu am crezut niciodată că mi se poate întâmpla asta. Era cam târziu când mi-am dat seama că nu era sănătos, că nu era o situație bună și că era o relație abuzivă”, a povestit Debby Ryan pentru People.

6. Paris Hilton

În documentarul „This Is Paris”, Paris Hilton a spus că a fost victima abuzului și că mai mulți foști parteneri au avut un comportament toxic față de ea. „Toți păreau băieți de treabă și apoi ieșeau la lumină adevăratele lor personalități. Începeau să devină geloși sau defensivi sau încercau să mă controleze. Și apoi se ajungea la un punct în care deveneau abuzivi fizic, verbal și emoțional.”

7. Olivia Culpo

Olivia Culpo a vorbit pentru prima dată despre experiența ei cu o relație toxică. Modelul a făcut mărturisirea în show-ul „The Culpo Sisters.” „Am fost cu cineva care a făcut lucruri oribile, extrem de oribile. Sunt mândră că vorbesc despre asta. Experiențe groaznice de genul acesta te fac mai puternic, mai bun, să apreciezi ceea ce ai acum și să nu faci niciodată aceleași greșeli de două ori.”

8. Mariah Carey

Într-un interviu pentru revista Cosmopolitan, Mariah Carey a vorbit despre căsnicia toxică pe care a avut-o cu Tommy Mottola. Cei doi au început o relație în 1991 și au fost căsătoriți din 1993 până în 1998. „Nu exista niciun fel de libertate pentru mine, ca ființă umană. A fost nevoie de un efort conștient care să mă țină atât de americană, orice ar însemna asta. Mă simțeam ca o prizonieră.”

9. Selena Gomez

Pentru National Public Radio, Selena Gomez a vorbit pentru prima dată despre faptul că Justin Bieber a abuzat-o emoțional în timpul relației lor. Lulu Garcia-Navarro, jurnalista care i-a luat interviu, a întrebat-o dacă piesa „Lose You to Love Me” este despre artist, iar actrița a confirmat. „Am fost o victimă a abuzului emoțional. A trebuit să găsesc o cale să înțeleg asta abia când am devenit adult. Și a trebuit să înțeleg alegerile pe care le-am făcut.”

10. Rihanna

În 2009, Rihanna a fost victima violenței domestică, la acel moment partenerul ei de la vremea respectivă, și anume artistul Chris Brown, a agresat-o fizic. Cântăreața a vorbit în 2015 despre incidentul de atunci, mărturisind: „O mulțime de femei, de fete tinere, încă trec prin asta. Dar, nici eu, cum nimeni altcineva care a fost victimă a abuzurilor domestice, nu vrem să ne amintim.”

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Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

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