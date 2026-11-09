Cupluri faimoase care și-au anulat nunțile cu puțin timp înainte de a ajunge la altar

Aceste cupluri cunoscute publicului au trăit povești de iubire pasionale și au decis să se despartă cu puțin timp înainte de a se căsători. Iată cine și-a anulat planurile de nuntă chiar în ultimul moment.

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  de  Braslasu Iulia
1. Jennifer Lopez și Ben Affleck
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Câteva cupluri de vedete și-au anulat nunțile atunci când nimeni nu își imagina că se poate întâmpla asta. În timp ce unele staruri au recunoscut că nu au viziuni similare legate de viitorul lor împreună, altele au preferat să păstreze discreția.

1. Jennifer Lopez și Ben Affleck

La începutul anilor 2000, Jennifer Lopez și Ben Affleck au format unul dintre cele mai comentate cupluri de celebrități. S-au cunoscut pe platourile de filmare de la Gigli. În 2002 s-au logodit, însă și-au amânat nunta până în septembrie 2003. În cele din urmă, în ianuarie 2004, au anulat nunta și s-au despărțit. În primăvara lui 2021, Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au reluat relația la aproape 20 de ani distanță de când au format pentru prima dată un cuplu, iar în luna aprilie a anului 2022 artista a anunțat logodna cu actorul. S-au căsătorit în iulie 2022 în Las Vegas, însă în august 2024 artista a depus actele de divorț. 

2. Brad Pitt și Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow și Brad Pitt s-au cunoscut pe platourile de filmare ale thriller-ului Se7en din 1995, unde au interpretat rolurile de soție și soț. Actrița avea 22, iar actorul 31 și au început o relație. Cei doi s-au logodit în decembrie 1996, în Argentina, dar s-au despărțit în iunie 1997. Ani mai târziu, actrița a recunoscut că între ei a fost o dragoste la prima vedere, dar au întâmpinat și o perioadă copleșitoare și marcată de provocări, pentru că Brad Pitt începea să își contureze notorietatea.

3. Lady Gaga și Taylor Kinney

Lady Gaga și Taylor Kinney s-au cunoscut în 2011, pe platourile de filmare ale videoclipului piesei ei, You and I. În 2015, de Ziua Îndrăgostiților, s-au logodit după cinci ani de relație, iar artista a primit din partea actorului un inel de logodnă în formă de inimă. După mai bine de un an de logodnă, s-au despărțit. La acel moment, susțineau că sunt suflete pereche, dar, ca orice alt cuplu, și ei se mai ceartă și au nevoie de o pauză. Însă au anulat orice plan legat de nuntă și s-au separat. 

4. Mariah Carey și James Packer

Mariah Carey și James Packer s-au întâlnit la premiera din 2014 a filmului Hercules. Au fost văzuți prima dată împreună în ipostaze tandre în 2015, iar în ianuarie 2016 erau deja logodiți. În septembrie 2016, în timpul unei vacanțe în Grecia, artista și miliardarul australian s-au certat și și-au anulat logodna. Cei doi își făceau planuri de nuntă, iar inelul de logodnă al cântăreței, care avea 35 de carate, era estimat la 7,5 milioane de dolari. 

5. Uma Thurman și Arpad Busson

Uma Thurman și Arpad Busson au avut o relație între 2007 și 2014 marcată de mai multe despărțiri și împăcări. Actrița și finanțatorul francez s-au logodit în 2008, iar în octombrie actrița a încheiat logodna. Au mai acordat o șansă poveștii lor de dragoste, iar în iulie 2012 actrița a născut-o pe fiica lor, Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson. S-au logodit pentru a doua oară și în aprilie 2014 s-a aflat că și-au anulat din nou nunta. 

6. Rosamund Pike și Joe Wright

Rosamund Pike și Joe Wright s-au cunoscut în timp ce lucrau împreună la filmul Pride & Prejudice din 2005. În 2007, regizorul a cerut-o în căsătorie pe actriță, iar nunta ar fi trebuit să aibă loc în Italia, în 2008. Însă, conform spuselor actriței, Joe Wright a anulat nunta cu puțin timp înainte să aibă loc și nici nu a oferit un motiv clar pentru care a făcut asta. 

7. Usher și Tameka Foster

Usher și Tameka Foster trebuiau să se căsătorească în iulie 2007, după ce s-au logodit la începutul anului respectiv, însă artistul a anulat nunta cu o zi înainte. O lună mai târziu, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile, iar nunta a avut loc în septembrie 2007. În noiembrie 2007, s-a născut copilul lor, Usher Raymond V, iar în decembrie 2008 cel de-al doilea lor copil, Naviyd Eli Raymond. În iunie 2009, Usher a fost cel care a depus actele de divorț. 

8. John Cena și Nikki Bella

John Cena și Nikki Bella s-au logodit în 2017, după câțiva ani de relație. Cei doi au colaborat și profesional la două reality show-uri, Total Divas și Total Bellas. În mai 2018, cu câteva săptămâni înainte să se căsătorească, au amânat nunta, ca urmare a viziunilor diferite despre viitorul lor. În timp ce vedeta de reality show Nikki Bella voia să își întemeieze o familie și să aibă copii, John Cena nu împărtășea aceeași dorință. 

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Foto: Getty Images

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