Emily Burghelea, confesiune dureroasă despre starea de sănătate a soțului ei: „Nu vrea să se opereze însă chistul crește și sincer nu știu ce e de făcut…”

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La doar aproximativ o lună după ce anunța că lasă România în urmă pentru o nouă viață în Spania, Emily Burghelea s-a întors în țară împreună cu soțul și copiii. Familia se stabilise în Tenerife, însă planurile s-au schimbat rapid.

Emily Burghelea, confesiune dureroasă despre starea de sănătate a soțului ei

Emily Burghelea și familia ei traversează o perioadă extrem de dureroasă după ce Andrei, soțul creatoarei de conținut, a fost diagnosticat cu un chist arahnoidian cranian considerabil, formațiune a cărei evoluție rapidă impune, potrivit medicilor, o intervenție chirurgicală de urgență.

Cu toate acestea, Andrei refuză operația, motiv pentru care creatoarea de conținut a vorbit public despre întreaga situație și a cerut sfaturile comunității sale online.

Conform informațiilor din mediul online, problema medicală a ieșit la iveală în urma unui accident suferit de Andrei în timpul unei vacanțe la schi. Deși investigațiile radiologice inițiale nu au evidențiat nicio leziune vizibilă, ulterior, după mai multe investigații aprofundate, s-a putut observa o formațiune intracraniană — un chist arahnoidian — care se dezvoltase în mod accelerat.

„Eu încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis și o să treacă, eu chiar cred că totul o să fie bine și cumva o să dispară de la sine, când jumătatea ta mai bună primește o astfel de veste, îți fuge puțin pământul de sub picioare, dar îl prinzi repede cu dinții și te ții de el pentru că acum doar energia noastră bună contează”, și-a început Emily mesajul.

Creatoarea de conținut s-a declarat extrem de îngrijorată de întreaga situație, mai ales că soțul ei nu vrea să se opereze.

„Eu știu că Dumnezeu e mare și nu va lăsa lucrurile așa, dar sincer nu mă așteptam să crească atât de mult acest chist… este uriaș, eu nu știu cum rezistă și nici nu vreau să-mi imaginez ce-i în sufletul lui, ce e sub zâmbetul lui larg, ce ascunde când înghite în sec, de câte ori e puternic pentru noi, câtă presiune suportă, constant în fiecare zi, nu vrea să se opereze însă chistul crește și sincer nu știu ce e de făcut… Știu doar că totul o să fie bine dar nu știu cum. Dacă știe cineva ce am putea face în situația dată, vă rog să ne scrieți. Mulțumesc”, a mai spus ea.

De ce Emily Burghelea și familia ei au revenit în România

În luna august, Emily Burghelea le dezvăluia urmăritorilor săi că familia sa începe un nou capitol departe de România. Destinația aleasă a fost Tenerife, iar la momentul respectiv vedeta vorbea despre mutare ca despre o schimbare importantă și un nou început. Totul, după aproximativ o lună, planurile familiei s-au modificat. Emily Burghelea a anunțat pe Instagram că se întorc acasă. Vedeta a precizat însă că plecarea din Tenerife nu înseamnă că au renunțat complet la viața în Spania.

„Gata cu bormașinile, spaniola și otitele. Mergem acasă. Ne luăm rămas-bun de la Tenerife, dar plănuim să ne întoarcem.”, a transmis Emily pe InstaStory.

Într-un interviu acordat în urmă cu puțin timp, Emily Burghelea a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să revină împreună cu familia ei în România.

Deși mutarea în Tenerife a fost decizia ei, Emily Burghelea a mărturisit că revenirea în România a fost tot dorința ei, cauzată însă despre diferențele dintre cum își imaginase că va fi viața acolo față de realitate.

„Pot să spun că mi-am trăit visul cu ochii… și am descoperit că socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg!

În căutarea unui mediu de viață mai bun pentru copii, am decis să ne mutăm în locul în care este mereu primăvară și natura este mereu verde, TENERIFE! Am găsit, la recomandarea unor prieteni foarte apropiați, o școală Montessori ideală pentru Amedea, la care o puteam înscrie de anul viitor, dar, real, socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg!”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Creatoarea de conținut a mărturisit cu onestitate că nu s-a putut acomoda și consideră să stilul de viață al spaniolilor este mult prea diferit față de al ei și de cel cu care este obișnuită.

„Nu am putut să ne acomodăm, stilul lor de viață este foarte diferit față de al nostru și, dacă vrei să trăiești acolo, trebuie să te adaptezi și să urmezi regulile lor. La prânz totul era închis, nu era nimeni pe stradă și, în general, nu prea aveai cu cine să comunici. Localnicii vorbesc exclusiv SPANIOLĂ și credeam că este un mit că spaniolii vorbesc DOAR spaniolă, dar este adevărat și nici cu engleză, nici cu franceză, nici cu română nu prea ai ce să faci, iar noi, din păcate, nici măcar la telenovele nu ne-am uitat când eram mici!

Absolut toate interacțiunile pe care le-am avut cu localnicii au fost prin intermediul Google Translate și e complicat să legi conexiuni autentice în baza telefonului, plus că noi suntem oamenii momentului, ne place acțiunea, ne place să facem lucruri, să avem proiecte, să ne conectăm cu oamenii, ne place agitația. Joburile ne permit să lucrăm de oriunde din lume și să lucrezi de pe o insulă e plăcut, dar nu era la fel”, a mai povestit ea.

Creatoarea de conținut a precizat că, la început, copiii au fost foarte încântați de mutare, însă entuziasmul lor a scăzut considerabil pe parcurs.

„Avem cei mai adaptabili copii din lume! I-am luat încă de când erau foaaaarte mici cu noi peste tot și ei sunt exact ca mine, veseli, zglobii, entuziasmați de nou. Lor le-a plăcut mult ideea de a ne muta acolo, însă nici ei nu s-au adaptat și îmi spuneau că le cam este dor de casă și, mai ales, de bunici!!! (…) Spuneau mereu că le e dor de bunici, de căței, de prietenii de la grădiniță, dar le și plăcea foarte mult acolo”.

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Foto: Instagram

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