Jennifer Lawrence a dezvăluit că a apelat la o operație estetică. Ce a determinat-o să ia această decizie

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Jennifer Lawrence, în vârstă de 36 de ani, a confirmat că a suferit o intervenție chirurgicală de ridicare a sânilor, cunoscută sub denumirea de mastopexie. Actrița a făcut dezvăluirea într-un interviu acordat publicației The Cut, după ce, în urmă cu un an, vorbise despre intenția de a recurge la această procedură.

În octombrie 2025, într-un interviu publicat de The New Yorker, Jennifer Lawrence a discutat despre schimbările prin care a trecut corpul său după cele două sarcini. Actrița a abordat subiectul în timp ce rememora filmările pentru comedia „No Hard Feelings”, lansată în 2023, în care a avut o scenă nud.

„După prima sarcină, corpul meu și-a revenit aproape complet. După a doua, nimic nu a mai revenit la cum era înainte”, declara ea la momentul respectiv.

Lawrence a explicat atunci că urma să filmeze o nouă scenă nud în primăvara anului următor, la aproximativ un an după nașterea celui de-al doilea copil. Actrița a colaborat ulterior cu regizorul Martin Scorsese și cu Leonardo DiCaprio pentru lungmetrajul „What Happens at Night”, o adaptare a romanului omonim publicat de Peter Cameron în 2020.

Întrebată dacă ar fi luat în considerare o intervenție la nivelul sânilor și în cazul în care nu ar fi lucrat în industria cinematografică, Lawrence a recunoscut că profesia sa i-a influențat decizia.

„Poate că nu m-aș fi grăbit la fel de tare să îmi fac programarea. Dar cred că da”, a mărturisit ea.

În același interviu pentru The New Yorker, Jennifer Lawrence a vorbit și despre alte proceduri estetice, inclusiv injecțiile cu toxină botulinică și filler-ele dermice. Lawrence a explicat că evită filler-ele, deoarece efectele acestora pot fi vizibile pe ecran. De asemenea, își dorește să păstreze mobilitatea frunții, pentru a putea interpreta în mod credibil și personaje care nu ar avea acces la tratamentele dermatologice de care beneficiază celebritățile.

Întrebată dacă a apelat deja la un lifting facial, actrița a răspuns în glumă că nu exclude o astfel de intervenție în viitor.

„Nu. Dar, credeți-mă, o voi face!”, a spus Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence, despre frumusețe și provocările maternității

De-a lungul ultimilor ani, Jennifer Lawrence a vorbit în repetate rânduri despre îmbătrânire, frumusețe și provocările cu care s-a confruntat după ce a devenit mamă.

Recent, cu ocazia lansării Mes, propriul brand de produse pentru îngrijirea părului, actrița a mărturisit că își dorește să arate bine chiar și în zilele aglomerate, când responsabilitățile legate de creșterea celor doi copii îi lasă puțin timp pentru ea.

„Vreau să fiu o mamă sexy”, a declarat Lawrence. „Când îmi las copiii la școală, vreau să arăt ca o femeie care are totul sub control, chiar și atunci când abia m-am trezit și, de fapt, nu am nimic sub control.”

Actrița a recunoscut că maternitatea i-a schimbat nu doar prioritățile personale, ci și modul în care își organizează activitatea profesională.

În mai 2025, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Festivalul de Film de la Cannes, Jennifer Lawrence a explicat cât de mult îi influențează copiii deciziile legate de carieră.

„Să ai copii schimbă totul. Îți schimbă întreaga viață. Este brutal și incredibil în același timp”, a declarat ea.

„Nu doar că îi iau în considerare în fiecare decizie legată de faptul că voi lucra sau nu, unde voi lucra și când voi lucra, dar m-au învățat atât de multe lucruri… și mi-au deschis o lume întreagă”, a continuat actrița.

Jennifer Lawrence are doi fii împreună cu soțul ei, Cooke Maroney, directorul unei galerii de artă. Cei doi s-au cunoscut în 2018, prin intermediul unui prieten comun, iar în octombrie 2019 s-au căsătorit la reședința Belcourt of Newport din Rhode Island.

Deși vorbește ocazional despre experiența maternității, actrița preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața privată a copiilor săi și să îi protejeze de atenția presei. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în noiembrie 2021, Lawrence a explicat că își dorește să le ofere copiilor săi cât mai multă intimitate, fără ca acest lucru să însemne că refuză orice discuție despre maternitate.

„Dacă aș fi la o cină și cineva mi-ar spune: ‘Doamne, aștepți un copil!’, nu aș reacționa spunând: ‘Doamne, nu pot vorbi despre asta. Pleacă de lângă mine, psihopatule!’.Dar fiecare instinct din corpul meu îmi spune că vreau să le protejez intimitatea pentru tot restul vieții lor, atât cât îmi stă în putere”, a adăugat Jennifer Lawrence.

Foto: Getty

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