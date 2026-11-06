Ana Baniciu, descoperire neașteptată în anexa bunicii sale. Ce obiect cu o dedicație de la Ștefan Bănică a găsit artista

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Ana Baniciu a început un nou proiect de renovare, la doi ani după ce a încheiat lucrările de amenajare a locuinței sale. De această dată, artista și soțul ei, Edy Kovacs, au decis să recondiționeze anexa bunicii cântăreței. În timpul pregătirilor, vedeta a descoperit numeroase obiecte vechi, unele cu valoare sentimentală deosebită, care i-au trezit amintiri din copilărie.

Ana Baniciu a descoperit vechi amintiri de familie

Ana Baniciu pare să fi prins gustul renovărilor. După ce a investit timp și energie în transformarea propriei case, cântăreața s-a întors la lucrările de amenajare, glumind că îi lipsea atmosfera agitată a unui șantier. Noul proiect are însă o semnificație aparte pentru artistă, deoarece vizează un spațiu care aparține familiei sale de multă vreme. Împreună cu Edy Kovacs, aceasta a început să sorteze lucrurile depozitate în anexa bunicii, fără să bănuiască ce avea să găsească.

În timpul curățeniei, artista a realizat că încăperea adăpostea o colecție impresionantă de obiecte vintage, păstrate de-a lungul anilor. Bunica sa o avertizase să fie atentă înainte să arunce ceva, deoarece printre lucrurile depozitate s-ar putea afla piese valoroase. Ana Baniciu i-a respectat dorința și a început să examineze fiecare obiect.

„Nu mi-am dat seama când ne-am apucat că noi avem un vintage shop întreg. (…) I-am promis că păstrez tot ce-i valoros!”, a povestit Ana Baniciu pe rețelele de socializare.

Printre descoperiri se numără numeroase servicii de porțelan, cești și ceainice vechi, multe dintre ele păstrate într-o stare foarte bună. Cantitatea obiectelor a surprins-o atât de tare pe cântăreață, încât aceasta a glumit că ar putea deschide mai multe ceainării folosind colecția găsită. Artista intenționează să selecteze piesele care merită păstrate, să le curețe și să folosească o parte dintre ele în amenajarea spațiului.

Ce amintire cu Ștefan Bănică a găsit Ana Baniciu

Dincolo de obiectele decorative, procesul de reorganizare i-a oferit Anei Baniciu ocazia să redescopere fragmente din propria copilărie. Cântăreața a găsit fotografii, desene și diverse suveniruri pe care nu le mai văzuse de ani întregi. Una dintre cele mai speciale descoperiri a fost un afiș cu Ștefan Bănică, pe care îl avusese în cameră în copilărie.

Posterul este cu atât mai prețios pentru artistă cu cât poartă o dedicație personală din partea cântărețului, care o cunoaște încă de la naștere.

„Pentru Ana, cu toată dragostea, pentru că o cunosc de când s-a născut”

Ce și-a cumpărat Ana Baniciu din primii bani câștigați

Ana Baniciu a publicat pe Instagram, în urmă cu ceva timp, un videoclip adorabil cu fiul ei, Aris, în care apare încercând să gătească, echipat cu șorț și bonetă de bucătar. Imaginile i-au readus în minte primii bani câștigați din propria muncă și jucăria pe care a ales să și-o cumpere cu ei.

Artista a povestit că, atunci când era foarte mică, înregistra în limba română și vocile unor reclame realizate în străinătate. Pentru fiecare proiect participa la casting, iar producătorii alegeau copilul cu vocea considerată cea mai expresivă și potrivită.

„Când eram foarte mică, făceam dublaje pentru reclame. Reclamele veneau de afară, iar eu mergeam în studio și înregistram vocile în română. Și eram remunerată pentru asta. Nu era chiar atât de simplu. Se dădea casting pentru fiecare reclamă și se alegea vocea cea mai expresivă, cea care se potrivea cel mai bine. Mie îmi plăcea tot. Și procesul din studio, și faptul că eram plătită pentru munca mea… cat înțelegeam eu atunci”, a povestit Ana Baniciu.

Cu banii primiți pentru prima reclamă, artista nu și-a ales haine sau dulciuri, ci o bucătărie de jucărie. Mama sa a însoțit-o la un magazin cunoscut de pe Calea Dorobanți, de unde Ana și-a cumpărat singură cadoul pe care și-l dorea.

„Cu banii câștigați din prima mea reclamă mi-am cumpărat, ce credeți? O bucătărie pentru copii. M-a dus mama la magazinul acela celebru de jucării de pe Dorobanți și am cumpărat-o din banii munciți de mine. O țin minte și acum în detaliu. Roșie, albastră și galbenă, din plastic. Nemțească, domne!”, a mai scris ea.

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Foto: Instagram

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