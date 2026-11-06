Andreea Berecleanu și Constantin Stan au aniversat 10 ani de căsnicie. Mesajul special transmis de prezentatoarea TV: „Împreună în iubire”

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Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan, au sărbătorit 10 ani de căsnicie. Acest moment emoționant nu a trecut neobservat, pentru că prezentatoarea TV l-a marcat ca atare: printr-o declarație de dragoste superbă transmisă partenerului ei de viață.

Andreea Berecleanu, mesaj după 10 ani de căsnicie cu Constantin Stan

Andreea Berecleanu i-a transmis un mesaj de dragoste soțului ei, Constantin Stan, cu ocazia celor 10 ani de căsnicie. În declarație, prezentatoarea TV întărește faptul că în tot acest timp au rămas uniți, iar sentimentele lor unul față de celălalt sunt la fel de puternice ca în prima zi.

„10 ani de la nuntă și suntem așa cum am sperat din prima clipă. Sănătoși și împreună în iubire.”

Andreea Berecleanu, detalii neștiute despre relația cu soțul ei

Andreea Berecleanu și Constantin Stan s-au căsătorit în noiembrie 2016. Partenerul prezentatoarei TV este fondatorul unei clinici în domeniul esteticii și este cunoscut pentru inovațiile pe care le-a adus domeniului, de la instrumente folosite în practica sa, la proceduri noi la granița dintre frumusețe și sănătate. După apropierea de acesta, vedeta și-a lărgit preocupările și către domeniul de interes al soțului său, pe care îl ajută deseori în comunicarea și promovarea legată de activitățile sale profesionale. Andreea Berecleanu a mai fost căsătorită în trecut cu Andrei Zaharescu. Au divorțat în 2013 și au împreună doi copii, pe Eva și Petru.

Într-un interviu de acum ceva timp, Andreea Berecleanu a vorbit despre decizia ei de a amâna căsătoria cu medicul Constantin Stan deși a știut încă de la începutul relației că își dorește să facă acest pas.

„Cererea a venit imediat, la câteva săptămâni distanță, moment în care am spus DA. Doar că era prea devreme pentru Eva și Petru, ei nu erau pregătiți în acel moment pentru acest pas. Trăiau cu noi, în noua formulă, erau bine, nu au avut nevoie nici de terapie. Doar că nu am vrut să risc deloc să-i rănesc printr-un gest de nerăbdare. Eu și Constantin ne iubeam, asta era clar. Eram deja o familie. Peste trei ani, când am hotărât să facem pasul către căsătorie, copiii erau deja pregătiți și bucuroși pentru eveniment. L-au înțeles”, a declarat Andreea Berecleanu pentru VIVA!

Andreea Berecleanu a mărturisit că ea și soțul ei seamănă foarte mult din punct de vedere comportamental, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care au o relație atât de frumoasă.

„Pasiunea a existat din prima secundă în cuplu și așa va fi mereu! Suntem identici, știm deja asta. Doar că avem sexe diferite. Firi puternice, temperamentale, când e vorba despre emoții, echilibrate când e vorba despre profesie. Avem aceleași dorințe, principii, alegeri, viziune, ne iubim întreaga familie, nu facem niciodată diferențe între copiii noștri, comparații. Împărțim și primim dragoste. Și ne respectăm”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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