De ce Monica Davidescu și Aurelian Temișan nu au mai adoptat o fetiță, deși își doreau asta: „Ne-au aprobat dosarul…”

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Monica Davidescu și Aurelian Temișan s-au cunoscut pe 13 ianuarie 1995. Cei doi s-au căsătorit în anul 1996 și pe 7 noiembrie 2010 au devenit părinți, când a venit pe lume fiica lor, Dora.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan și-au dorit să adopte o fetiță

Monica Davidescu și Aurelian Temișan au dezvăluit recent un detaliu mai puțin știut despre relația lor. Înainte să se nască fiica lor, Dora, actrița și artistul și-au dorit să adopte o fetiță din Senegal. Cei doi au povestit care a fost motivul pentru care nu au putut duce demersurile până la capăt.

„Vorbisem în Senegal, ne-au aprobat dosarul. Dar ne-au spus: Singura problemă este că aveți 3 ani jumătate de la căsătorie și ar trebui să aveți minim 5. Așa e legea la noi. Și în acel an și jumătate s-a întâmplat și a rămas Monica însărcinată”, a spus Aurelian Temișan în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan au împlinit 31 de ani de când se cunosc

Cu ocazia împlinirii a 31 de ani de când se cunosc, Aurelian Temișan a rememorat începuturile relației cu soția lui, Monica Davidescu, și a ales să își exprime public sentimentele față de ea, printr-un mesaj profund, publicat în mediul online. Artistul a vorbit deschis despre anii trăiți împreună, cu tot ce au adus ei, reușite, încercări, lacrimi, bucurii și visuri împlinite.

„Ne întoarcem la anul de grație 1995. Anul în care te-am întâlnit. Sunt mult prea multe de spus și totuși… de ce să spunem când putem construi în continuare. Se fac 31 de ani de atunci (iată, un 13 întors, că tot ne poartă nouă noroc ), 31 de ani în care am trăit de toate, de la bucurii la tristeți, de la fericire la lacrimi, de la idei frânte încă din faza prematură, până la planuri duse la bun sfârșit și rămase mărturii peste timp. Tot ce îmi doresc e să nu ne oprim din drumul nostru, să mergem în continuare pe același drum și, conform unei vorbe vechi, dacă în tinerețe am dat din ce am avut, acum dăm din ce suntem. Te iubesc, Monica și te susțin în tot ce faci!”, a scris Aurelian Temișan pe Instagram.

Aurelian Temișan, despre relația cu Monica Davidescu

Aurelian Temișan nici nu a stat pe gânduri când a fost întrebat dacă tot Monica Davidescu ar fi aleasa lui dacă ar putea să o ia de la capăt.

„Este o întrebare cu „catch.” Eu am spus că dacă m-aș întoarce în timp și aș fi încă o dată mic, dar cu mintea de acum, aș vrea să calc pe aceleași urme pe care le-am format deja, pentru că am iubit și iubesc viața pe care am avut-o și n-aș călca nici stânga, nici dreapta, pentru că dacă aș face asta, aș crea un cu totul alt culoar și precis nu mi s-ar mai întâmpla multe din cele care mi s-au întâmplat. Deci, implicit cred că ți-am răspuns, da, tot Monica”, a declarat Aurelian Temișan pentru Click!

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Foto: Arhiva ELLE

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