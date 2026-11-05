Alina Sorescu, despre relația cu fostul soț, Alexandru Ciucu, la aproape doi ani de la divorț: „Nu e subiectul cel mai fericit din lume despre care să…”

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a vorbit despre relația tensionată dintre ea și fostul ei soț, Alexandru Ciucu.

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  de  Andreea Ilie
Alina Sorescu
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După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025.

Alina Sorescu, despre relația actuală cu fostul soț, Alexandru Ciucu

După încheierea acestor procese, Alina Sorescu a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri. 

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a recunoscut că relația tensionată dintre ea și fostul ei soț nu s-a schimbat deloc în ultima perioadă.

„Nu știu dacă e cazul să vorbesc despre asta la o lansare de film, având în vedere că nu s-a schimbat absolut nimic și nu e subiectul cel mai fericit din lume despre care să vorbesc, dar asta este. Sperăm să ajungă și la noi liniștea care ar trebui să fie”, a declarat artista pentru Libertatea.

Cântăreața a vorbit cu mândrie și despre cele două fiice ale sale.

„Carolina are 12 ani, Raisa 10 ani, cu provocările acestor etape, acestor vârste. Raisa învață dimineața, Carolina după-amiază, încercăm să facem față unui program destul de complicat și complex și cu activități, dar ca orice părinte până la urmă reușești. Nu știi cum, dar îți iese să te ocupi și de activitatea profesională, și de copii, și de tine”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Alexandru Ciucu, reproșuri la adresa fostei soții, Alina Sorescu

Alexandru Ciucu consideră că fosta lui soție îl atacă în diverse interviuri, făcând declarații mai mult sau mai puțin controversate despre relația pe care el o are cu cele două fetițe ale lor.

„Nu înțeleg acest nou atac. Nu am vorbit urât despre nimeni, nu am zis nimic nimănui. Încerc să mă bucur de viață, de copii, de părinți și de pace. Sunt însă un om educat, iar copiii noștri trebuie să aibă și un exemplu despre cum poți răspunde cu demnitate și cu bun-simț unor declarații defăimătoare. Îmi iubesc copiii până la Dumnezeu și nu i-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar nici de tatăl lor nu le poate desparți nimeni”, a declarat Alexandru Ciucu pentruClick.

Acesta a ținut să precizeze că programul de vizită ale celor două fetițe pe care le are cu artista nu este unul pe placul lui, considerându-l inegal .

„Avem un program de vizită inegal. Atât de inegal, încât fetele stau cu mine, adunat, aproximativ o lună, din primele șase luni ale acestui an. În celelalte 5 luni, stau cu mama lor. Iar distanțarea asta se simte”.

El a vorbit și despre pensia alimentară pe care o plătește lunar, susținând că fetițele sunt sfătuite să nu pară fericite atunci când sunt în compania lui.

„Plătesc lunar o pensie de întreținere de 7.500 de lei, începând din februarie 2022, și mă ocup cu drag de creșterea fetelor, atunci când sunt la mine. Le răsfăț cât pot, dar în limitele bunului-simț. Când sunt la mine, mă dedic exclusiv lor și activităților pe care le avem de făcut împreună. Postez ocazional cu Rai și Caro, pentru că le iubesc și sunt mândru de ele. Sunt sfătuite, însă, să nu zâmbească în poze, ca lumea să nu vadă că ele sunt fericite și când sunt la mine”, a mai spus el pentru sursa citată.

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Foto: Arhiva ELLE

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