Mădălina Ghenea, prezentatoare la o celebră emisiune din Italia. Anunțul făcut de actriță după 25 de ani de carieră

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Mădălina Ghenea își continuă activitatea în televiziunea italiană cu un nou proiect. Actrița română a fost invitată să prezinte cea de-a patra ediție a emisiunii de divertisment „GialappaShow”, alături de comediantul Mago Forest. Cu această ocazie, vedeta a publicat un mesaj în care a vorbit cu umor despre cei 25 de ani de carieră și despre personalitățile internaționale cu care a colaborat.

Mădălina Ghenea, coprezentatoare la GialappaShow

După numeroase proiecte în cinematografie și modă, Mădălina Ghenea revine în atenția publicului italian într-o ipostază diferită. Actrița va apărea în rolul de coprezentatoare a emisiunii „GialappaShow”, difuzată de posturile TV8 și Sky Uno. Ediția în care aceasta va fi prezentă este programată luni, de la ora 21:30, iar partenerul său de prezentare va fi Michele Foresta, cunoscut publicului sub numele de scenă Mago Forest.

Pentru a anunța participarea la emisiune, Mădălina Ghenea a distribuit un videoclip în care a făcut referire la experiențele sale profesionale și la numele importante din industria cinematografică alături de care a lucrat. Actrița a glumit că, după un sfert de secol de carieră, colaborarea cu Mago Forest reprezintă realizarea care îi lipsea din CV.

„Salutare tuturor, sunt Mădălina Ghenea. În sfârșit, după 25 de ani de carieră, pot spune asta: am reușit! Am lucrat ca actriță, ca model, ca producătoare alături de monștri sacri: Al Pacino, Michael Caine, Harvey Keitel, Paolo Sorrentino, Jane Fonda, Ridley Scott, Lady Gaga. Lipsea un singur nume din CV-ul meu: Mago Forest. În sfârșit am atins cel mai înalt nivel al divertismentului italian! Ne vedem luni, de la ora 21.30, la GialappaShow, vă aștept pe toți!”

Ce este GialappaShow, emisiunea în care va apărea Mădălina Ghenea

„GialappaShow” este un program de divertisment realizat de Gialappa’s Band, grup cunoscut în Italia pentru umorul său satiric și comentariile ironice la adresa televiziunii și a culturii populare. Prezentată de Mago Forest, emisiunea reunește parodii, scenete comice și momente muzicale, iar fiecare ediție aduce în platou o altă personalitate feminină în rolul de coprezentatoare.

Invitația primită de Mădălina Ghenea reprezintă o nouă experiență pentru actrița stabilită de mai mulți ani în Italia, unde și-a dezvoltat cariera atât în industria modei, cât și în cinematografie. De-a lungul timpului, aceasta a apărut în producții internaționale și a colaborat cu nume importante de la Hollywood, printre care Al Pacino, Michael Caine și Lady Gaga.

Mădălina Ghenea, despre întoarcerea în România

Stabilită de mai mulți ani în Italia, unde locuiește alături de fiica sa, Charlotte, Mădălina Ghenea călătorește frecvent pentru proiectele profesionale. Deși cariera sa s-a dezvoltat în mare parte peste hotare, actrița spune că România continuă să ocupe un loc important în viața ei.

În prezent, vedeta își dorește să exploreze și regia, dar și să aducă pe marile ecrane din România proiectele la care a lucrat în ultima perioadă. Aceasta a recunoscut că ar fi încântată să colaboreze mai des cu profesioniști din industria cinematografică românească.

„Trebuie să recunosc că primesc foarte multă iubire acasă și, probabil neașteptat pentru foarte mulți, din partea femeilor. Eu primesc foarte multă căldură din partea Universului feminin și cred că e un semn bun. (…) Sunt foarte mulțumită de acest an, de cum au mers lucrurile, de cele două proiecte, pe care sper din suflet că le voi aduce în cinema și în România. Chiar îmi doresc să mă întorc în țară cu un proiect și, de ce nu, mi-aș dori foarte tare să lucrez mai mult acasă. Am făcut aici un film cu Dorian Bohuță și sunt foarte fericită să lucrez acasă. (…) Eu definitiv sunt în România, dar trăiesc într-o valiză pe care o tot plimb prin toată lumea. Cu siguranță inima mea e aici”, a declarat Mădălina Ghenea, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

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Foto: Gicu Boboc, Getty Images

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