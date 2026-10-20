Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre posibilitatea de a se muta înapoi în România. Ce planuri are actrița

Mădălina Ghenea a dezvăluit dacă ia în calcul să se întoarcă definitiv în România, după mulți ani petrecuți în Italia.

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  de  ELLE.ro
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Mădălina Ghenea a vorbit despre legătura pe care o păstrează cu România și despre dorința de a se implica în mai multe proiecte cinematografice în țara natală. Într-un interviu acordat recent, actrița a mărturisit că apreciază susținerea publicului român și că și-ar dori să petreacă mai mult timp acasă.

Mădălina Ghenea, despre întoarcerea în România

Stabilită de mai mulți ani în Italia, unde locuiește alături de fiica sa, Charlotte, Mădălina Ghenea călătorește frecvent pentru proiectele profesionale. Deși cariera sa s-a dezvoltat în mare parte peste hotare, actrița spune că România continuă să ocupe un loc important în viața ei.

În prezent, vedeta își dorește să exploreze și regia, dar și să aducă pe marile ecrane din România proiectele la care a lucrat în ultima perioadă. Aceasta a recunoscut că ar fi încântată să colaboreze mai des cu profesioniști din industria cinematografică românească.

„Trebuie să recunosc că primesc foarte multă iubire acasă și, probabil neașteptat pentru foarte mulți, din partea femeilor. Eu primesc foarte multă căldură din partea Universului feminin și cred că e un semn bun. (…) Sunt foarte mulțumită de acest an, de cum au mers lucrurile, de cele două proiecte, pe care sper din suflet că le voi aduce în cinema și în România. Chiar îmi doresc să mă întorc în țară cu un proiect și, de ce nu, mi-aș dori foarte tare să lucrez mai mult acasă. Am făcut aici un film cu Dorian Bohuță și sunt foarte fericită să lucrez acasă. (…) Eu definitiv sunt în România, dar trăiesc într-o valiză pe care o tot plimb prin toată lumea. Cu siguranță inima mea e aici”, a declarat Mădălina Ghenea, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Ce spune Mădălina Ghenea despre fiica sa, Charlotte

În cadrul aceluiași interviu, actrița a vorbit și despre viața de familie. Mădălina Ghenea este mama unei fetițe de nouă ani, Charlotte, despre care spune că reprezintă cea mai mare bucurie a sa. Vedeta s-a declarat mândră de rezultatele fiicei sale la școală, dar și de interesul acesteia pentru diverse activități. Potrivit actriței, Charlotte vorbește mai multe limbi străine și își urmărește cu seriozitate pasiunile.

„Charlotte chiar e un dar, e o bijuterie, e cel mai important dar pe care viața mi l-a dat. Este un diamant care, văd eu, cât de frumos se transformă. Sunt foarte mândră de ea, de cum merg lucrurile și la școală, este poliglotă, e un copil extraordinar. E foarte dedicată pentru fiecare pasiune pe care o are”, a declarat Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea, prezentă la Festivalul de Film de la Tropea 2026

Între 20 și 26 septembrie a avut loc cea de-a patra ediție a Festivalului de Film de la Tropea, un eveniment internațional care e dedicat cinematografiei italiene și mondiale. În cadrul ediției din 2026, cele trei secțiuni din competiție s-au concentrat pe scurtmetraje, lungmetraje și povești care celebrează aceșt oraș din Calabria. Festivalul de Film de la Tropea 2026 a inclus un omagiu adus legendarei Marilyn Monroe, la centenarul nașterii sale, și actorului calabrez Raf Vallone, la 110 ani de la nașterea sa.

Mădălina Ghenea a fost prezentă la Festivalul de Film de la Tropea 2026 în calitate de ambasadoare a festivalului, dar și de cetățeană de onoare a orașului Tropea. Patroana ediției din acest an a fost actriță braziliană Desirée Pöpper. Invitatul de onoare a fost actorul Raoul Bova, iar printre personalitățile prezente s-au mai numărat actorul și regizorul japonez Yutaka Mizutani, care și-a prezentat cel de-al patrulea film, Piccola felicità. Cinematografia italiană a fost reprezentată de mai multe nume, cum ar fi Mimmo Calopresti, Marcello Fonte, Lina Sastri, Marco Giallini, Margherita Spampinato, Aurora Quattrocchi, Antonio Catania, Antonio Gerardi, Violante Placido și Andrea Roncato.

În a treia seară a Festivalului de Film de la Tropea 2026, Mădălina Ghenea i-a acordat un interviu regizorului de film Manlio Castagna, în care a vorbit despre parcursul ei profesional și despre responsabilitatea pe care o simte cu fiecare premiu obținut pentru proiectele ei profesionale. Mădălina Ghenea s-a dezvoltat și dincolo de a fi actriță și model, pentru că este producătoare, regizoare, a creat un scurtmetraj și a pus bazele propriei ale companii de producție. 

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Foto: Gicu Boboc, Getty Images

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