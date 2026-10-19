Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week SS27: între podium, scenă și muzeu

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Ediția SS27 a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a adus împreună designeri consacrați și nume noi, show-uri clasice și formate construite în jurul performance-ului, dar și proiecte care au dus moda dincolo de podium. Privită în ansamblu, săptămâna a conturat o scenă locală tot mai diversă, în care fiecare brand își dezvoltă propriul limbaj.

Ami Amalia la Teatrul Odeon

Unul dintre cele mai aparte momente ale ediției a avut loc la Teatrul Odeon, unde Ami Amalia a prezentat The Hummingbird într-un performance scris și regizat de Alexandra Badea. Moda, teatrul și mișcarea au devenit părți ale aceleiași povești, iar colecția a fost descoperită treptat, prin personaje și acțiune, într-un format care a pus accentul pe relația dintre haine și scenă.

Anghel Studio: alb, broderii și Madrigal

La ATU Body Couture / Anghel Studio, albul a dominat colecția prin rochii, cape, volume ample, dantelă și broderii în relief, într-o prezentare cu un aer ceremonial. Un moment important a fost participarea Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu. Coriștii îmbrăcați în roșu au creat un contrast vizual puternic cu colecția albă, iar muzica live a devenit parte din atmosfera show-ului.

Carmen Secăreanu și frumusețea detaliului

Colecțiile Carmen Secăreanu au o sensibilitate ușor de recunoscut, iar propunerea SS27 a păstrat această combinație de delicatețe, naturalețe și atenție pentru detaliu. Roz pudrat, alb, bej și imprimeuri florale au apărut pe sacouri, cămăși, rochii și pantaloni cu o construcție relaxată, completate de volane, panglici și aplicații textile. Un univers feminin și personal, în care styling-ul și texturile au avut un rol esențial.

Medeea: tailoring și proporții noi

La Medeea, garderoba clasică, sacoul, cămașa, cravata, fusta plisată sau pantalonii, a fost reinterpretată prin proporții și styling. Sacourile scurte, pantalonii cu talie joasă, cămășile supradimensionate și rochiile inspirate din tailoring au fost construite într-o paletă de kaki, gri, maro și roz pal, iar curelele purtate ca accesorii pentru cap și inscripția „Maria” au devenit două dintre elementele vizuale recurente ale show-ului.

Ionuț Răzvan: volum și construcție

La Ionuț Răzvan, accentul a căzut pe construcție și pe jocul de proporții. Sacouri cu umeri accentuați și talii foarte marcate, rochii cu volume ample, siluete alungite și piese din denim cu forme sculpturale au alternat cu apariții mai fluide. Paleta a trecut de la alb și bleu la verde intens, bleumarin și negru, iar măștile și intervențiile grafice din zona ochilor au completat identitatea vizuală a show-ului.

Dualitae și Judith State

Show-ul Dualitae a fost precedat de un performance live susținut de Judith State, care a introdus publicul în atmosfera colecției înainte de apariția modelelor. Pentru SS27, brand-ul a continuat explorarea contrastului dintre masculin și feminin, cu tailoring, proporții relaxate și piese mai fluide, într-o paletă care a trecut de la tonuri neutre și pământii către negru. La final, modelele au oferit flori publicului.

Muzică live la M.Marquise

Și M.Marquise a inclus muzica live în prezentare, cu Alina Eremia cântând în timpul show-ului. Colecția a mizat pe feminitate, tailoring bine definit, broderii, aplicații florale și culoare, iar momentul muzical a completat firesc ideea unei prezentări construite ca experiență, nu doar ca succesiune de look-uri.

O nouă generație

Un alt punct important al programului a fost NEXT GENERATION, proiect dezvoltat împreună cu Polimoda și coordonat de Massimiliano Giornetti. Tema ediției, X-IDENTITY, a adus pe podium studenți, masteranzi și absolvenți recenți, cu perspective diferite asupra identității și asupra modului în care aceasta poate fi exprimată prin haine. Prezența lor în programul oficial oferă noii generații acces la același context profesional ca brandurile deja cunoscute.

Fashion Week, dincolo de podium

Ediția SS27 a marcat și lansarea Fashion Art Division, alături de expoziția The Body, Elsewhere, prezentată la Muzeul Național de Artă al României. Proiectul a adus moda într-un dialog mai larg cu arta contemporană, prin lucrări semnate de Mirela Cerbu, Ingrid Farcaș, Marta Mattioli și Hortensia Mi Kafchin, extinzând programul MBBFW dincolo de spațiul prezentărilor.

La finalul celor cinci zile, imaginea ediției SS27 se construiește tocmai din această varietate: de la colecțiile Carmen Secăreanu și Medeea la teatralitatea Ami Amalia, albul de la Anghel Studio, performance-ul lui Judith State pentru Dualitae și energia live de la M.Marquise. Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week devine astfel un spațiu în care moda românească își poate arăta vocile și identitățile diferite.

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Foto: Daniele Schiavello – Launchmetrics

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