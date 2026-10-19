Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week SS27: între podium, scenă și muzeu

Colecții cu identități diferite, performance-uri live, modă pusă în dialog cu teatrul și arta și o nouă generație de designeri: ediția SS27 a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a adus timp de cinci zile moda în mai multe spații ale Bucureștiului.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Ami Amalia SS27 la Teatrul Odeon (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

Ediția SS27 a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a adus împreună designeri consacrați și nume noi, show-uri clasice și formate construite în jurul performance-ului, dar și proiecte care au dus moda dincolo de podium. Privită în ansamblu, săptămâna a conturat o scenă locală tot mai diversă, în care fiecare brand își dezvoltă propriul limbaj.

Ami Amalia la Teatrul Odeon

Unul dintre cele mai aparte momente ale ediției a avut loc la Teatrul Odeon, unde Ami Amalia a prezentat The Hummingbird într-un performance scris și regizat de Alexandra Badea. Moda, teatrul și mișcarea au devenit părți ale aceleiași povești, iar colecția a fost descoperită treptat, prin personaje și acțiune, într-un format care a pus accentul pe relația dintre haine și scenă.

Anghel Studio: alb, broderii și Madrigal

La ATU Body Couture / Anghel Studio, albul a dominat colecția prin rochii, cape, volume ample, dantelă și broderii în relief, într-o prezentare cu un aer ceremonial. Un moment important a fost participarea Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu. Coriștii îmbrăcați în roșu au creat un contrast vizual puternic cu colecția albă, iar muzica live a devenit parte din atmosfera show-ului.

Carmen Secăreanu și frumusețea detaliului

Colecțiile Carmen Secăreanu au o sensibilitate ușor de recunoscut, iar propunerea SS27 a păstrat această combinație de delicatețe, naturalețe și atenție pentru detaliu. Roz pudrat, alb, bej și imprimeuri florale au apărut pe sacouri, cămăși, rochii și pantaloni cu o construcție relaxată, completate de volane, panglici și aplicații textile. Un univers feminin și personal, în care styling-ul și texturile au avut un rol esențial.

Medeea: tailoring și proporții noi

La Medeea, garderoba clasică, sacoul, cămașa, cravata, fusta plisată sau pantalonii, a fost reinterpretată prin proporții și styling. Sacourile scurte, pantalonii cu talie joasă, cămășile supradimensionate și rochiile inspirate din tailoring au fost construite într-o paletă de kaki, gri, maro și roz pal, iar curelele purtate ca accesorii pentru cap și inscripția „Maria” au devenit două dintre elementele vizuale recurente ale show-ului.

Ionuț Răzvan: volum și construcție

La Ionuț Răzvan, accentul a căzut pe construcție și pe jocul de proporții. Sacouri cu umeri accentuați și talii foarte marcate, rochii cu volume ample, siluete alungite și piese din denim cu forme sculpturale au alternat cu apariții mai fluide. Paleta a trecut de la alb și bleu la verde intens, bleumarin și negru, iar măștile și intervențiile grafice din zona ochilor au completat identitatea vizuală a show-ului.

Dualitae și Judith State

Show-ul Dualitae a fost precedat de un performance live susținut de Judith State, care a introdus publicul în atmosfera colecției înainte de apariția modelelor. Pentru SS27, brand-ul a continuat explorarea contrastului dintre masculin și feminin, cu tailoring, proporții relaxate și piese mai fluide, într-o paletă care a trecut de la tonuri neutre și pământii către negru. La final, modelele au oferit flori publicului.

Muzică live la M.Marquise

Și M.Marquise a inclus muzica live în prezentare, cu Alina Eremia cântând în timpul show-ului. Colecția a mizat pe feminitate, tailoring bine definit, broderii, aplicații florale și culoare, iar momentul muzical a completat firesc ideea unei prezentări construite ca experiență, nu doar ca succesiune de look-uri.

O nouă generație

Un alt punct important al programului a fost NEXT GENERATION, proiect dezvoltat împreună cu Polimoda și coordonat de Massimiliano Giornetti. Tema ediției, X-IDENTITY, a adus pe podium studenți, masteranzi și absolvenți recenți, cu perspective diferite asupra identității și asupra modului în care aceasta poate fi exprimată prin haine. Prezența lor în programul oficial oferă noii generații acces la același context profesional ca brandurile deja cunoscute.

Fashion Week, dincolo de podium

Ediția SS27 a marcat și lansarea Fashion Art Division, alături de expoziția The Body, Elsewhere, prezentată la Muzeul Național de Artă al României. Proiectul a adus moda într-un dialog mai larg cu arta contemporană, prin lucrări semnate de Mirela Cerbu, Ingrid Farcaș, Marta Mattioli și Hortensia Mi Kafchin, extinzând programul MBBFW dincolo de spațiul prezentărilor.

La finalul celor cinci zile, imaginea ediției SS27 se construiește tocmai din această varietate: de la colecțiile Carmen Secăreanu și Medeea la teatralitatea Ami Amalia, albul de la Anghel Studio, performance-ul lui Judith State pentru Dualitae și energia live de la M.Marquise. Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week devine astfel un spațiu în care moda românească își poate arăta vocile și identitățile diferite.

Citește și:

Editorial fashion: A seat at the table

Foto: Daniele Schiavello – Launchmetrics

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Patru designeri români, trei generații și adevărul despre succesul în modă
Fashion
Patru designeri români, trei generații și adevărul despre succesul în modă
Cele mai spectaculoase momente din show-ul Victoria's Secret 2026. De la debutul lui Kylie Jenner într-un sutien de 50 de milioane de dolari, la reveniri spectaculoase
Fashion
Cele mai spectaculoase momente din show-ul Victoria's Secret 2026. De la debutul lui Kylie Jenner într-un sutien de 50 de milioane de dolari, la reveniri spectaculoase
Editorial fashion: A seat at the table
Fashion
Editorial fashion: A seat at the table
Cum a devenit second-hand-ul o industrie de miliarde?
Fashion
Cum a devenit second-hand-ul o industrie de miliarde?
Veronica Leoni încheie capitolul Calvin Klein Collection după patru sezoane
Fashion
Veronica Leoni încheie capitolul Calvin Klein Collection după patru sezoane
Seán McGirr pleacă de la Alexander McQueen după trei ani. Casa pregătește o nouă direcție creativă
Fashion
Seán McGirr pleacă de la Alexander McQueen după trei ani. Casa pregătește o nouă direcție creativă
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Cutremur de 4,9 grade în România, în urmă cu câteva minute. Unde s-a produs seismul și în ce zone a fost resimțit
Cutremur de 4,9 grade în România, în urmă cu câteva minute. Unde s-a produs seismul și în ce zone a fost resimțit
Raluca Bădulescu și Valerie, scandal de proporții. Reacția lui Maurice: "Ți-am zis că e tare în clonț"
Raluca Bădulescu și Valerie, scandal de proporții. Reacția lui Maurice: "Ți-am zis că e tare în clonț"
Dinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea! Mai vedea doar 10% după un accident neașteptat. A ajuns de urgență la spital
Dinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea! Mai vedea doar 10% după un accident neașteptat. A ajuns de urgență la spital
Cum arăta Adriana Lima la 15 ani, când făcea primii pași în modelling. Imaginile cu celebrul supermodel au atras toate privirile
Cum arăta Adriana Lima la 15 ani, când făcea primii pași în modelling. Imaginile cu celebrul supermodel au atras toate privirile
Unica.ro
Mama lui Valerie Lungu a reacționat după scandalul dintre fiica ei și Mirela Vaida, de la Asia Express. „Doamne, dacă ar ști lumea…” Ce a dezvăluit femeia despre fata ei
Mama lui Valerie Lungu a reacționat după scandalul dintre fiica ei și Mirela Vaida, de la Asia Express. „Doamne, dacă ar ști lumea…” Ce a dezvăluit femeia despre fata ei
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
De ce cumpărăm haine pe care nu le purtăm niciodată? Ce spun psihologii despre garderobele noastre
De ce cumpărăm haine pe care nu le purtăm niciodată? Ce spun psihologii despre garderobele noastre
Fashion

Și tu ai dulapul plin și cu toate acestea continui să îți cumperi haine? Unele rămân cu etichetele intacte, altele așteaptă ani întregi ocazia potrivită. Află ce spun studiile psihologice despre shopping-ul impulsiv.

+ Mai multe
The bag edit: 5 genți de care ai nevoie sezonul acesta
The bag edit: 5 genți de care ai nevoie sezonul acesta
Fashion

De la genți supradimensionate și siluete alungite la texturi crocodil și modele de seară purtate în plină zi, FW26 pune accesoriile din nou în centrul ținutei. Am ales cinci direcții care contează și câte o geantă care le surprinde perfect.

+ Mai multe
Tendințe modă: Ținute office, de purtat întreaga zi
Tendințe modă: Ținute office, de purtat întreaga zi
Fashion

Mizează în acest sezon pe ținute cool, pe care le poți purta atât ziua, cât și la întâlnirile de seară.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC