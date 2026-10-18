Editorial fashion: A seat at the table

Lasă deoparte regulile stricte. Între atitudine, libertate și o estetică ce îmbină rafinamentul cu nonconformismul, cele mai bune alegeri sunt întotdeauna cele care te reprezintă cu adevărat.

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  de  ELLE
Rochie V:PM, bijuterii Kultho Diamonds.
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POZA 1 / 9

Fotografii: Ștefan Dani
Realizatoare: Daria Georgescu

Model: Erica Popa / Visual Instincts Agency.
Machiaj: Ruxandra Milea Popa / Endorphin Lab.
Coafură: Alexandra Ujvarosi / Endorphin Lab.
Asistente: Andra Avramescu, Ilinca Oprea.
Wedding & Event Planner: Roxana Chiriac.
Decor: Happy Family Design.
Logistică: Help your Events.
Papetărie: CA Design.

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