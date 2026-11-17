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Iulia Vântur a avut parte de o seară specială în Dubai, unde a participat la gala EMIGALA Awards 2026. Artista a atras atenția pe covorul roșu într-o rochie neagră elegantă, cu o trenă strălucitoare, și s-a numărat printre personalitățile onorate în cadrul evenimentului. Vedeta a primit distincția „Star of the Night”, care marchează o nouă recunoaștere internațională pentru aceasta.

Iulia Vântur a strălucit pe covorul roșu la EMIGALA Awards 2026

Iulia Vântur continuă să fie prezentă la evenimente internaționale. De această dată, artista a participat la cea de-a șasea ediție a EMIGALA Awards, organizată pe 15 noiembrie, în Dubai, unde au fost premiate personalități din industria modei, frumuseții și divertismentului.

Pentru această ocazie, vedeta a ales o ținută elegantă, care nu a trecut neobservată. Iulia a purtat o rochie neagră de seară, al cărei element central a fost trena strălucitoare. Contrastul dintre materialul negru și detaliile luminoase a oferit ținutei un efect spectaculos, potrivit atmosferei de pe covorul roșu.

Apariția artistei a fost remarcată și de organizatorii evenimentului, care au inclus-o printre personalitățile premiate cu distincția „Star of the Night”.

Pe contul oficial de Instagram al galei, reprezentanții EMIGALA au prezentat-o pe Iulia Vântur drept o artistă cu o carieră care depășește granițele unei singure țări, evidențiind prezența sa în industria internațională a divertismentului.

Iulia Vântur, despre comentariile jignitoare pe care le primește

Iulia Vântur își trăiește visul în India de mai bine de un deceniu, unde a reușit să-și construiască o carieră muzicală de succes. Pe parcursul acestui timp, a avut ocazia să cânte alături de artiști celebri și să urce pe scene importante ale lumii.

Deși a ales mereu discreția atunci când vine vorba despre viața personală, Iulia Vântur nu evită subiectele sensibile atunci când decide să vorbească deschis.

Într-un interviu acordat recent, Iulia Vântur a vorbit despre comentariile jignitoare pe care le primește în mediul online . Artista a mărturisit că nu are timpul necesar de a se ocupa corespunzător de conturile sale de socializare, având un program foarte încârcat.

„Despre comentarii… câteodată le citesc, la unele râd, la cele justificate iau aminte, la cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar cu compasiune. Oamenii au nevoie de bunătate, nu de judecată. Eu funcționez după mottoul ‘fii tu cel care face schimbarea’. Răutății să nu-i răspunzi niciodată cu răutate sau judecată. Tocmai acei oameni au nevoie de înțelegere, de dragoste. Și câteodată văd și schimbare. De foarte multe ori, pentru că le vorbesc sincer, din suflet, își cer iertare și lasă masca jos. Atunci câștigăm omenie, nu urmăritori. Părinții mei au fost afectați de diverse titluri, comentarii, mai ales că erau și eram departe. Din păcate, cred că pentru ei a fost cel mai greu, însă pe măsură ce au văzut cu ochii lor realitatea și dinamica spațiului public, nu au mai dat importanță acestor comentarii”, a povestit ea pentru VIVA!.

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Foto: Instagram

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