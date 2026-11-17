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Corina Caragea a dezvăluit motivul pentru care timp de mai multă vreme a refuzat să fie concurentă în show-ul „Dansez pentru tine” de la PRO TV.

Cum a acceptat Corina Caragea participarea la „Dansez pentru tine”

Corina Caragea a fost concurentă în cea de-a 11-a ediție a show-ului „Dansez pentru tine.” Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV l-a avut ca partener de dans pe Ștefan Gheorghiu. Camelia, sora lui, a rămas imobilizată la pat, în Spitalul Mangalia, secția Neuromotorie, în urma unui accident de circulație pe care l-a suferit. El a participat în emisiune pentru a strânge banii necesari tratamentului de recuperare al surorii sale, dar și pentru a continua să aibă grijă de cei doi nepoți. De altfel, și mama lui avea probleme de sănătate. În mai 2011, Corina Caragea și Ștefan Gheorghiu au părăsit competiția, după ce prezentatoarea TV s-a antrenat cu o coastă fisurată mai bine de o săptămână.

În contextul revenirii show-ului fenomen „Dansez pentru tine”, Corina Caragea a povestit pe rețelele de socializare că nu i-a fost deloc ușor să accepte provocarea de a fi concurentă în emisiune, pentru că a presupus o ieșire din zona ei de confort. Cu acea ocazie, publicul a văzut-o dincolo se felul în care se prezintă pe micile ecrane.

„Greu de tot am acceptat provocarea @dansezpentrutine. Ani de zile nu am avut curaj să mă arunc în ringul de dans, care nu era terenul meu cel mai familiar. Să ies din studioul meu de știri, să repet ore în șir ca să recuperez anii de antrenament al concurenților mei, să las oamenii să mă vadă și altfel, dincolo de seriozitatea și rigurozitatea știrilor.. Au fost două luni foarte intense, un rollercoaster.

Ce fraieră am fost să amân atât. Experiența Dansez pentru tine a fost una dintre cele mai frumoase, limitele pe care mi le-am împins, oamenii pe care i-am cunoscut, echipa super profesionistă cu care am lucrat, dar mai ales faptul că am dansat pentru un vis, toate îmi sunt azi amintiri de neprețuit pentru care sunt recunoscătoare

Au început înscrierile!”

Corina Caragea, imagini rare de când a fost concurentă la „Dansez pentru tine

Cu ocazia revenirii la PRO TV a emisiunii „Dansez pentru tine”, la 20 de ani de la lansarea primei ediții, Corina Caragea și-a adus aminte cu emoție și drag de perioada în care și ea a fost concurentă.

Recent, Corina Caragea a împărtășit cu fanii imagini rare din perioada în care a concurat la „Dansez pentru tine.” Prezentatoarea a vorbit despre experiența trăită în competiția de la PRO TV, dar și despre partenerul ei de dans de atunci, Ștefan Gheorghiu.

„Vai, nu știu cum au trecut 15 ani de la aceste poze! „Dansez pentru tine” a fost așa o experiență intensă și provocatoare! Ce amintiri deosebite am de atunci și ce greu și în același timp frumos a fost să lupt pentru visul lui Ștefan!

Dacă și voi aveți un vis, au pornit înscrierile!”

Emisiunea „Dansez pentru tine” revine

Emisiunea fenomen „Dansez pentru tine” se întoarce pe micile ecrane la două decenii de la debut. Momentan nu se știu detalii despre prezentatori, data premierii, însă potrivit surselor mondene, vom avea ocazia în foarte scurt timp să o vedem pe micile ecrane.

Emisiunea Dansez pentru tine a prezentat în fața telespectatorilor coregrafii memorabile pe ringul de dans, dar și povești de viață emoționante. De altfel, s-a deschis casting-ul, iar persoanele care doresc să participe și să lupte pentru visul lor se pot înscrie.

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Foto: Facebook

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