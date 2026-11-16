Corina Bud, mesaj emoționant pentru fiul ei, Robin, la împlinirea vârstei de 18 ani: „Omul meu preferat”

Corina Bud a marcat un moment special în viața sa de familie. Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani, iar cântăreața i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de fotografii rare din arhiva personală.

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  de  ELLE.ro
Corina Bud, mesaj emoționant pentru fiul ei, Robin, la împlinirea vârstei de 18 ani: "Omul meu preferat"

Corina Bud a sărbătorit un moment important în viața familiei sale. Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani, iar cu această ocazie cântăreața i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Vedeta a publicat și o serie de fotografii din arhiva personală, care surprind diferite etape din viața lor, inclusiv imagini din perioada în care era însărcinată.

Corina Bud, declarație emoționantă pentru fiul ei

Dincolo de cariera muzicală și de aparițiile sale extravagante, Corina Bud a vorbit de-a lungul timpului cu multă afecțiune despre rolul de mamă. Deși a preferat să îl țină pe Robin departe de expunerea mediatică excesivă, artista a împărtășit ocazional cu urmăritorii săi momente din viața de familie.

Cu ocazia majoratului lui Robin, Corina Bud a vorbit despre bucuria de a fi mamă și despre relația specială pe care o are cu fiul său. Artista a mărturisit că, deși a avut parte de numeroase experiențe memorabile, dacă ar putea să retrăiască un singur moment, l-ar alege pe cel în care și-a cunoscut pentru prima dată copilul.

„18 ani de magie pură alături de omul meu preferat de pe acest pământ. La mulți ani, Robin Bud! Am avut parte de momente cu adevărat incredibile în viața mea. Dacă aș putea da timpul înapoi pentru a retrăi un singur moment, aș alege ziua în care te-am cunoscut. Du-te și construiește-ți o viață care să te reprezinte cu adevărat, Robin. Ești cea mai mare iubire a mea și rolul de care sunt cel mai mândru. Dumnezeu este alături de tine și te ocrotește. Întotdeauna”, a scris Corina Bud pe rețelele sociale.

Ce a dezvăluit Corina Bud despre despărțirea de Nelu Bud

Corina Bud și Nelu Bud au avut o relație care s-a întins pe parcursul a aproape două decenii, iar în urma poveștii lor de dragoste s-a născut Robin. Cei doi s-au despărțit în 2016, însă au preferat să își păstreze viața personală departe de atenția publicului.

La vremea respectivă, după apariția unor imagini în care Nelu Bud ar fi fost surprins de paparazzi în compania a două femei, cântăreața a decis să clarifice situația. Aceasta a explicat că relația lor se încheiase cu mult timp înainte și că au continuat să păstreze o legătură apropiată pentru binele fiului lor.

„Eu şi tatăl copilului meu, Robin, nu mai formăm un cuplu de multă vreme, dar am considerat că acest capitol al vieţii noastre personale nu este de interes public. Am rămas în relaţii foarte bune şi tot ce contează este că el e un tată extraordinar pentru copilul meu şi sper că aşa va rămâne mereu. Nimic nu e mai important pentru mine decât fiul meu, pentru care lupt să am o carieră de succes, să fie mândru de mama lui”, declara Corina Bud pentru Cancan.ro.

De-a lungul anilor, artista a preferat să fie discretă în privința vieții sale sentimentale, concentrându-se asupra carierei și a relației cu fiul ei, căruia îi dedică acum un mesaj plin de afecțiune, la începutul unei noi etape din viața acestuia.

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foto: Instagram

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