Cum l-a sărbătorit Adelina Pestrițu pe soțul ei, Virgil Șteblea. Ce moment inedit i-a pregătit vedeta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Adelina Pestrițu a avut un motiv important de sărbătoare în familie. Creatoarea de conținut l-a aniversat pe soțul ei, Virgil Șteblea, care a avut parte de o surpriză.

Adelina Pestrițu, aniversare în familie

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au fost împreună în Poiana Brașov, acolo unde creatoarea de conținut l-a sărbătorit pe soțul ei, care și-a celebrat recent ziua de naștere. Cei doi au ales să meargă la un restaurant cu specific românesc unde au mâncat preparate delicioase. La acel local s-au întâlnit cu Gabi Tamaș și soția lui, Ioana. Adelina Pestrițu a dezvăluit că soțul ei a avut parte de o surpriză la acel resturant, pentru că o formație care cânta live a venit la masa lor și a întreținut atmosfera.

Adelina Pestrițu, despre căsătoria cu Virgil Șteblea și schimbările din viața ei

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc. Deși evită să își expună prea mult viața personală, cei doi marchează de fiecare dată momentele importante din relația lor alături de comunitatea din mediul online. Cei doi au aniversat recent șapte ani de căsătorie.

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a recunoscut că s-a schimbat foarte mult de când s-a căsătorit și a oferit detalii inedite despre viața ei de familie.

„Mariajul m-a transformat complet. De la gândire până la aspectul fizic, dacă vrei. M-a învățat că nu trebuie să fac totul de una singură, că nu mereu am dreptate, m-a învățat să ascult și să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă. Sunt o Vărsătoare veritabilă, care, de multe ori, din nevoia de a face totul perfect, mai invadez și energia masculină (râde). Și, cel mai important, m-a învățat că, odată ce un copil a intrat în viața noastră, noi nu mai suntem pe primul loc și tot Universul se învârte în jurul lui, în toate modurile posibile. Ceea ce e perfect normal să se întâmple”, a povestit ea pentru VIVA!

De ce Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, nu mai colaborează pe plan profesional

De-a lungul timpului, Adelina Pestrițu s-a bazat pe soțul ei, inclusiv atunci când a fost vorba despre proiectele din mediu online și diverse afaceri de cuplu, însă recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că ea și soțul ei au decis să nu mai colaboreze pe plan profesional.

„Sunt atât de prinsă cu ceea ce am de făcut pentru proiectele mele, activitățile cu copilul și programul de zi cu zi, încât nu prea mai am când să mă implic și în alte afaceri. Momentan îmi aduce destul de multe satisfacții cea pe care o am în online și căreia mă dedic cu tot sufletul. Așa că prefer să mă concentrez pe ceea ce știu cel mai bine să fac și fac din pasiune. Bucuriile sunt mari când muncești în domeniul pe care îl iubești cel mai mult. În plus, personal îmi place să mă dedic întru totul business-ului pe care îl dezvolt și n-aș putea fizic, în acest moment, să mă împart în mai multe, cât să fiu prezentă în tot ceea ce fac”, a povestit Adelina pentru VIVA!

Citește și:

Ilinca Vandici, primul mesaj după ce a fost dată în judecată de Andrei Neacșu, fostul ei soț

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro