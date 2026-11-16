Ilinca Vandici, primul mesaj după ce a fost dată în judecată de Andrei Neacșu, fostul ei soț

Ilinca Vandici preferă să păstreze discreție cu privire la situația complicată în care se află după ce Andrei Neacșu, fostul ei soț, a dat-o în judecată și există pe rol două procese.

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  de  Andreea Ilie
Ilinca Vandici și Andrei Neacșu
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Ilinca Vandici și fostul ei soț, Andrei Neacșu, alături de care are un fiu, pe nume Zian, s-au despărțit în urmă cu trei ani. Vedeta TV a fost rezervată în declarații, însă de fiecare dată când a avut ocazia a spus că ea și fostul partener se ocupă împreună de creșterea băiatului lor.

Ilinca Vandici a fost dată în judecată de fostul ei soț

Ilinca Vandici a preferat să păstreze discreția în legătură cu divorțul de Andrei Neacșu și să nu discute public aspecte ce țin de despărțire sau despre motivele pentru care au decis să pună punct relației lor. Prezentatoarea show-ului și fostul ei partener s-au căsătorit în 2017 și au împreună un băiat, pe nume Zian.

În luna iulie 2023, Ilinca Vandici a confirmat faptul că ea și Andrei Neacșu au divorțat oficial. Vedeta TV și fostul ei soț semnaseră actele de divorț în urmă cu ceva timp, după cum a declarat prezentatoarea.

Între timp, atât Ilinca Vandici, cât și Andrei Neacșu și-au refăcut viețile amoroase. Andrei Neacșu a devenit din nou tată, alături de noua lui parteneră.

În ceea ce o privește pe Ilinca Vandici, aceasta așteaptă un copil alături de actualul partener. De când a făcut publică vestea sarcinii, Ilinca Vandici a început să împărtășească mai des imagini din viața personală, inclusiv fotografii în care își etalează burtica.

Deși cei doi nu au făcut declarații cu privire la divorț, lăsând să se înțeleagă că s-au despărțit în termeni amiabili, se pare că lucrurile s-au schimbat între timp.

Potrivit Cancan, Andrei Neacșu a inițiat două procese împotriva fostei sale soții. Unul dintre ele este pentru programul de vizitare al copilului pe care cei doi îl au împreună. Al doilea proces are caracter urgent, obiectul cererii fiind „ordonanță președințială”, o procedură prin care, de regulă, se obțin măsuri provizorii, într-un timp mai scurt decât într-un proces obișnuit.

Primul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 23 noiembrie, la Judecătoria Buftea. Acest demers juridic poate fi folosit de Andrei Neacșu pentru stabilirea temporară a unui program de vizitare a copilului, până când judecătorii se pronunță în procesul principal.

Ilinca Vandici, primul mesaj după ce a fost dată în judecată de Andrei Neacșu

Ilinca Vandici preferă să păstreze discreție cu privire la situația complicată în care se află după ce Andrei Neacșu, fostul ei soț, a dat-o în judecată și există pe rol două procese.

Prezentatoarea se bucură din plin de faptul că este însărcinată cu al doilea copil și a postat un mesaj emoționant, alături de o imagine în care i se poate observa burtica de gravidă.

„E ceva magic în gândul că în mine crește o viață.
Că trupul meu devine acasă pentru o inimă pe care încă nu am întâlnit-o, dar pe care o iubesc deja atât de mult.
Poate că asta e una dintre cele mai frumoase forme de iubire: să iubești pe cineva înainte să-l ții în brațe”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Ilinca Vandici, despre situațiile prin care trece de când este însărcinată

Ilinca Vandici le arată urmăritorilor de pe rețelele de socializare cum decurge sarcina și nu ezită să vorbească, inclusiv cu umor, despre schimbările pe care le observă.

Ilinca Vandici a povestit că una dintre situațiile normale cu care se confruntă este faptul că hainele pe care le are în garderobă nu i se mai potrivesc, pe măsură ce burtica de gravidă este în creștere.

Ea a găsit și o soluție pentru a încerca mai multe variante vestimentare: și-a făcut un avatar AI, cu ajutorul căruia probează cât mai multe ținute.

„Burtica crește, garderoba parcă se micșorează, iar „eu cu ce mă îmbrac?” devine o întrebare tot mai serioasă.
Așa că am zis să mut o parte dintre probe în online. Și, pentru că sunt curioasă din fire și în ultima vreme m-am îndrăgostit de combinațiile de culori îndrăznețe, mi-am făcut un avatar AI. Ea probează, eu îmi păstrez energia pentru partea grea: alesul pantofilor.
De aici începe o serie de experimente fashion: ținute virtuale, culori curajoase și idei pe care sper să vă vină cheful să le încercați și voi în garderoba reală”, a povestit ea.

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Foto: Instagram

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